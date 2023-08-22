2017 yılının Temmuz ayında Sinan Özbilgi önderliğinde doğudan batıya tüm köy okullarında okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım amaçlı kurulan Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bugünlerde 6 yılını kutlarken binlerce ihtiyaç sahibi öğrencinin hayatlarına dokunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sinan bey önce kısaca sizi tanıyalım?

2017 yılından itibaren Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanı olarak hizmet veren bir vatandaşım. Amacım çocuklarımız daha rahat koşullarda okusun ve ülkemize, milletimize başarıyla hizmet versin. Ne şahsım ne dernek üyelerimin hiçbir ferdinin ön plana çıkmak gibi bir düşünceleri yok ve olamaz da. Bundan dolayı benim kim olduğumun en ufak bir önemi yok. Bu sorunuzu böyle geçiştirelim istedim.

Böyle bir sorumluluk projesine imza atmak nasıl aklınıza geldi?

Kendimi neredeyse bildim bileli birçok STK platformlarında yardımlar toplayarak ihtiyaç sahibi aileler ulaştırıyordum. Ama bunları yaparken doğrusunu söylemek gerekirse hep bir sosyal sorumluluk projesi kurup özellikle çocukların eğitimlerine katkıda bulunmak hayalim vardı ve Allah’a şükürler olsun ki bu hayali gerçekleştirdim. Derneğimizin zaten kuruluş amacı “HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN”

Sistem nasıl çalışıyor ?

Öğretmenlerimiz, muhtarlarımız bizlere sosyal medya üzerinden ulaşarak görev yaptıkları okullardaki hem öğrencilerin hem bu çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayacak eksiklikleri bizlere bildirdiği anda biz çalışmalarımıza start veriyoruz. Dernek üyelerimiz arasında hemen görev dağılımı yapıyor ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımıza başlıyoruz.

Yardımlarınız sadece eğitim gören çocuklarımızla mı sınırlı?

Şehit ve yetim ailelerine ihtiyaçları doğrultusunda yardımlarda bulunuyoruz ve önceliğimiz şehit aileleri. Ama tabi ki bu önceliğimiz asla köy çocuklarının eğitimine katkıda bulunmamızda bir engel teşkil etmiyor.

Yardım kapsamında tam olarak neler var ?

Yardımlarımız okullarımızın açılmasının hemen ardından ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için kırtasiye malzemelerini hazırlıyor ve bunların çocuklarımıza ulaştırılmasını sağlıyoruz. Ardından özellikle yoğun kış döneminin yaşandığı ilçelerde ve köylerde okuyan çocuklarımız için mont, kazak, atkı, hırka, ayakkabı ve pantolon gibi kışlık yardımlarımıza ağırlık veriyoruz

Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak hedefleriniz nelerdir?

Dernek olarak zaten kurulma amacımız her çocuğumuzun en büyük hakkı olan eğitimini almasına destek olmaktı. Bu çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alması için gereken akla ne geliyorsa onlara bu hizmeti getirmekti. Ve bu ilkeden yola çıktık ve bugün birçok çocuğumuzun eğitimine verdiğimiz katkıdan dolayı büyük bir onur duyuyoruz.

Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak gerçekleştirdiğiniz çalışmalara örnekler verir misiniz?

Bugüne kadar birçok okulumuzun boya badana ihtiyaçlarını gidererek çocuklarımızın daha temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim almasını sağladık. Bunun yanı sıra çocuklarına eğitim imkanı sunamayan ve bu yüzden çocuklarını okuldan almak zorunda kalan ailelere ve çocuklarına maddi ve manevi destek sağlayarak tekrar eğitim hayatlarına dönmesini sağladık. Birçok köy okuluna kütüphane kurduk. Köy Çocukları Okusun Derneği olarak tek hedefimiz ihtiyaç sahibi çocuklarımızın eğitimlerine katkıda bulunmak ve Türkiye’nin en güvenilir ve şeffaf kurumu olmaktır.

Söylemek istediğiniz son bir şeyler var mı?

Bugüne kadar 7 köy okulumuzun boya badana işlemlerini yaparak teslim ettik. Kurulduğumuzdan bugüne kadar 6 kütüphane kurduk. Bunlara örnek vermek gerekirse Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde Emine Bulut kütüphanesini ve Manisa’da Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın adına kütüphane kurduk.

Her yıl Ramazan ayında öğretmenlerimizin yönlendirmesiyle ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolileri gönderiyoruz. 10 engelli öğrencimize akülü tekerlekli sandalye temin ettik. Birçok okulumuza doğum günü gelen çocuklarımıza küçük sürprizler yapmaya çalışıyoruz. Bazı çocuklarımız belki biraz yürek burkacak ama hayatlarında ilk kez hem doğum günlerini kutluyor hem ilk kez doğum günü pastasını yiyorlar.

Ülkemizi büyük bir yasa boğan ve 10 ilimizi kapsayan deprem sonrasında deprem bölgesine 2 Tır gıda ve hijyen malzemesi gönderdik. Sonrasında hemen bir kampanya başlattık ve depremzede çocuklarımız için kıyafetler, oyuncaklar temin ettik ve Adıyaman’a giderek burada çocuklarımızın deprem yaralarını silmek adına çocuklarımıza boyama etkinlikleri yaptık.

Bize ulaşmak isteyen vatandaşlarımız Instagram üzerinden @koycocuklariokusun adresimizden ve web sitemizden ulaşabilirler.