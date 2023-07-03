HABER: DİNÇER KARACALAR

İlk senelerinde U11, U12 ve U13 yaş gruplarında mücadele eden futbol takımı tüm zorluklara rağmen U11’de lig şampiyonu olarak büyük bir sevinç yaşadı.



Kulübün kurucusu Vefa Çelebi, “Çocukları spora teşvik ederek kötü arkadaşlıklardan ve alışkanlıklardan uzak tutmak için kurduğumuz bu yapının ilk yılında böyle bir başarı elde etmesi hepimizi çok mutlu etti. Fakat burada başarı bizlerin değil sahada mücadele veren tüm sporcularımızındır. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Ayrıca hocalarımız Pelin Çelebi, Yılmaz Koç ve Özay Atbin’e de çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.