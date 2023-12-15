Beşiktaş’ta her şey içerideki Lugona maçıyla başlamıştı.

Dolmabahçe’de ilk yarısı 2-0 biten maçın ikinci yarısı gelen inanılmaz skor. Beşiktaş’ta bir domino etkisine neden oldu ve sezon başından bu yana eksik, hatalı iş yapan kim varsa o günden bu yana tek tek devrildi. O maçın ardından önce Şenol Güneş gitti, ardından yönetim ve oyuncular…

Dün akşam Lugano karşısında Beşiktaş bambaşka bir kadroyla sahadaydı.

Mert Günok, Omar Colley, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Ante Rebic sakatlıkları nedeniyle sahada yoktu. Beşiktaş’ın en çok sorun yaşadığı bölge olan savunma hattında ise Tayyih Talha sezon başından beri zaten yok.

Öte yandan Aboubakar, Bailly, Ghezzal, Rosier ve Jean Onana da kadro dışı sebebiyle yerlerinde değildi.

Hem deplasmandasın hem bir önceki maç kadrosundaki oyuncuların hiçbiri yok. Geleceğe umutla bakmak istiyorsun. Taraftarın sezonun üçte biri bitmeden hevesi kırılmış. Güzel olan tek şey; deplasman tribününde kendine ayrılan bölümü dolduran Beşiktaş taraftarı.

Tüm bu olumsuz koşullara rağmen Beşiktaş Avrupa’ya galibiyetle veda etti. Zaten inanılmaz olan Beşiktaş’ın bu grupta kaybetmesiydi. Aslında esas başarısızlık biraz daha geriye gidecek olursak Türkiye’de şampiyonluk yarışı veren takımların burada olmasıydı. Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi lokomotif takımların, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemdeki turnuvası olan UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde oynaması baştan başarısızlık. Bu takımların yeri burası değil.

Türk futboluna bunu reva gören egolarını bir kenara bırakamayan, hırsları uğruna yöneticilik yapanlardır.

Neden mi? Rakip olarak yarıştığımız takımlar bizim takımlarımızla ne ekonomik olarak ne de kadro olarak aynı seviyede değil. Çünkü rakipler bile sizin gücünüzü sizden iyi bilen takımlar!

Maç sonu rakip teknik direktörlerin açıklamaları aynen şu şekilde:

Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarda mücadele etmek bizim için çok büyük bir tecrübe oldu. Önümüzdeki senelerde bu tecrübeden istifade edeceğiz.

Spartak Trnava Teknik Direktörü Michal Gasparik: Üzgün değilim çünkü bu grupta yer almak bizim için büyük başarıydı.

Maça baktığımızda gördük ki, Beşiktaş gençlerin yer aldığı ilk 11’le Lugano’yu net bir skorla yendi. Dün gece çıktığı ilk maçta Avrupa filelerini havalandıran Serkan Emrecan Terzi ve Semih Kılıçsoy gibi gençler Beşiktaş için önemli yetenekler. Elbette bir takım tamamen gençlerden oluşmaz tecrübe de önemli fakat alt yapıdan gelen yetenekli oyuncularla Beşiktaş diğer maçları oynasaydı daha kötü kaybetmezdi inanın.

Başta da söylediğim gibi Beşiktaş’ta kötü gidişat Lugano maçıyla başlamıştı. Umarım Lugano maçı yine bir milat olur ve Beşiktaş’ın gençlerinin önünü açar. Gelecek sahanın içinde parlıyor şans verilirse.