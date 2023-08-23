HABER: DİNÇER KARACALAR

E posta, E kitap, karekod teknolojisi, dijital bankacılık, online alışveriş ve daha nicesi günlük hayatımızın her alanında kullandığımız teknolojinin icadıyla insan hayatını oldukça kolaylaştırdı. Sürekli elimizde olan akıllı telefonlar ile ulaşılabilir bu teknolojinin rahatlığı ve konforu uçsuz bucaksız bir dijital dünyayı tamamen cebimize sokmayı başardı. Tüm dünyayı her alanda kendi içine almayı başarabilen bu dijitalleşme süreci ise bir çok alanda köklü değişimlere sebep oldu. bunlardan en önemlisi de Medya Reklam ve Pazarlamadır diyen İletişim Uzmanı Pınar Pişirgen ''Reklam ve Pazarlama alanında Dijital medya doğru kullanıldığında bilinmezliklerle dolu değildir ve hatta geleneksel medyaya oranla tüm somut verilere rahat bir şekilde ulaşılmasını sağlar'' diyor.

Dünya Artık Dijital Dönüyor

Yüzyıllardır gelişen kitle iletişim araçlarında dijital dünyanın ilk reklamı ise, 1994 yılında hotwired.com 'un yaptığı ilk banner reklam uygulaması, internet dünyasının ilk reklamı olarak tarihe geçmiştir. Bunun ardından 1994 yılında başlayan ticari web tarayıcıları her geçen gün artarak tüm dünyayı masa üstüne taşımaya yardımcı olmuşlardır. Yaklaşık 30 yıldır hızla dijitalleşen dünya, son yıllarda geleneksel medyayı tahtından edip yeni medya dönemini de başlatmıştır. Yeni medya ile birlikte dijital reklam çağının da başladığı günümüzde küçük büyük tüm markalar artık reklam ve pazarlama planlamalarına dijital medyayı da ekleyerek bir adım önde ve daha görünür olmayı başarıyorlar. Dijital reklam, geleneksel reklam yöntemlerine kıyasla her zaman bir adım önde olacaktır diyen İletişim Uzmanı Pınar Pişirgen, internet dünyasındaki ürün ve hizmet tanıtımları ile doğru anda doğru kişilere ve tüm hedef kitleye ulaşmak son derece mümkündür. İnsanların televizyondan daha çok internette vakit geçirdikleri gerçeğini de unutmamak gerekir. Bu yüzden markalar, reklam ve tanıtım bütçelerinin çoğunluğunu dijital medyaya ayırmalılardır'' dedi.

Açık hava panoları, broşürler, tv'ler, gazeteler, dergiler kısacası geleneksel medya reklam çalışmaları her zaman net ve ölçümlenebilir sonuçları veremezken, dijital reklam çalışmaları ise markalara, net analiz ve değerlendirmeleri açıkça sunabilir. Bu da reklam yapan markalar için bir sonraki adımda daha verimli çalışmaların kapısını aralayacaktır. Dijital dünyada doğru bir reklam çalışması ile teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanarak dünyanın diğer ucundaki hedef kitlenize erişebilir ve daima göz önünde bilinir kalabilirsiniz.