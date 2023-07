Saygıdeğer Önce Vatan Gazetesi okurlarım, her mevsim tüketilebilen, yer altındaki yumrusundan yararlandığımız değerli bir besin kaynağı olan patates ile ilgili bilgileri sizler ile paylaşmak istiyorum. Şöyle ki, patates bütün yıl boyunca bulunabilmekte ve her ay hasat edilmektedir. Patates, pirinç, buğday ve mısır sonra dünyada en çok tüketilen dördüncü gıda kaynaklarından bir tanesi olup, önemli miktarda mineral ve vitamin içermektedir. Genelde sağlık açısından çok faydalı ve güvenle tüketilebilecek besin kaynakları arasında gösterilmektedir. Patates A,C, K, B6 ve E vitaminleri içermekte olup, bunun yanında folatlar açısından da zenginidir. Tam bir potasyum deposu olan patates aynı zamanda kalsiyum, demir, magnezyum, bakır ve manganez yönünden de zengin bir besin kaynağıdır.

100 gr. Haşlanmış patatesin içerdiği besin değerleri :

93 kalori; 2,6 gr. protein; 21,2 gr. karbonhidrat: 0 kolesterol; 0,1 gr. yağ; 0,6 gr. lif; 65 mgr. fosfor; 9 mgr. kalsiyum; 0,7 mgr. demir; 4 mgr. sodyum; 503 mgr. potasyum; 23 mgr. magnezyum; eser miktarda A vitamini; 0,1 mgr. B1 vitamini; 0,04 mgr. B2 vitamini; 1.7 mgr. B3 vitamini ve 20 mgr. C vitamini’dir, Ayrıca patates, antioksidanlar yönünden de çok zengin olup, Amerikan Tarım Dairesi'ne göre en yararlı 100 besin arasında 17. sırada yer almaktadır. Akciğer kanseri, diyabet ve kalp krizine karşı vücudu korumaktadır. Ancak patatesi kızartmak yerine, yağsız bir şekilde haşladıktan veya fırında pişirdikten sonra yemek daha yararlıdır. Patatesin sağlığımıza önemli yararları vardır. Şöyle ki, patates içerdiği besin maddeleriyle sağlık açısından birçok yarar sağlamakta, özellikle cilt sağlığı için çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Cilt bakım ürünleri ve maskelerinde bol miktarda patates kullanılmakta, bunun en büyük nedeni ise patatesin bol miktarda C vitamini içermesidir. Bunun dışında patates, saç ve sindirim sistemi sağlığına önemli derecede katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, patates güneş yanıkları için harika bir tedavi yöntemidir. Bunun için dilimlediğiniz patatesi yanık olan kısma koyup ve yaklaşık 10 dakika beklemeliyiz. Bu uygulama hem güneş yanıklarının neden olduğu ağrıyı azaltmakta, hem de güneş ışınlarının verdiği hasarı da giderebilmektedir. Şayet, kuru cilde sahipseniz patates yardımı ile günde birkaç dakika ayırarak bu sorundan kalıcı olarak kurtulabilirsiniz. Şöyle ki, rendelenmiş patatese bir miktar hakiki yağ katarak cildinize makse şeklinde 20 dakika uygulamanız cildinizin nemlenmesini ve yumuşamasını sağlayabilir. Bunlara ilaveten patates düşünülenin aksine kilo vermeye yardımcı olmakta, uzun süre kendinizi tok hissetmenize neden olmaktadır. Bunların haricinde, patates suyunun da sağlık açısından faydaları önemlidir. Şöyle ki, karoten ve B6 vitamini içeren patates suyu insülin görevi görerek kan şekeri seviyesini dengeleyebilmektedir. Patates suyunun bol miktarda içerdiği D vitamini, diş, kemik sağlığı yanında troid bezleri için de çok yararlıdır. Patates suyu sindirim sistemi sağlığına da çok fazla katkıda bulunabilmektedir. Lif açısından da zengin olan patates diğer lif açısından zengin olan besinler gibi mide ve bağırsak sağlığını korumaya yardımcıdır. Beta karoten ve D vitamini açısından zengin olan patates aynı zamanda kalsiyumu bol miktarda içerir. Bu özelliği yardımıyla mide ülserinin tedavisine yardımcı olabilir. Patates suyu hamilelik döneminde etkili bir besindir. Bunun yanında patates suyunun önemli miktarda B6 vitamini içermesi kalp sağlığının korunmasını sağlayabilmekte, ayrıca, B6 vitamini vücudumuzda homosistein düzeyini azaltmak için gereklidir. Bu maddenin kontrol edilmediğinde kalp sorunlarına neden olabilmekte, patates ise bu maddenin seviyesini dengelemektedir. Patates suyu önemli miktarda manganez içerdiği için de zihin ve vücut sağlığını korumaya yardımcı olabilmektedir. Ayrıca, C vitamini de içeren patates suyu grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı vücudumuzda koruyucu etkiye sahip olduğunu unutmamalıyız.

