İstanbul’un en işlek bölgesinde Maslak’ta 110 yıllık güzide bir dernek. At tutkunlarını özellikle de biniciliği hobi edinmiş isimleri buluşturuyor. İçeri girer girmez, bir anda şehrin keşmekeşinden sıyrılıyor ve doğal bir ortamda buluyorsunuz kendinizi.

Sipahi Ocağı Binicilik Kulübü Derneği’nden söz ediyorum. Yarış manejlerinde at sürenler… Engel atlama yarışı yapanlar. Bu sporu icra etmek kadar, kenarda seyretmesi de insana iyi geliyor. Bence özellikle hafta sonu etkinliği için ideal. Buraya farklı meslek gruplarından isimler geliyor. Farklı isimleri aynı noktada yani at sevgisinde buluşturan bir kulüp burası. Bir doktorla, bir esnafı çok samimi bir şekilde sohbet ederken görebilirsiniz burada mesela. Bu binicilik kulübüne ben de İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doktor Özgür Tör’ün davetiyle geldim.

Özgür bey, çok cana yakın, sosyal ve dışa dönük bir beyefendi. Bu özellikleri sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Tuğgeneral olarak emekli olduktan sonra halen aktif bir şekilde sosyal hayatın içinde bulunuyor. Şimdilerde akademisyen kimliğinin yanı sıra hobi edindiği at ve binicilik tutkusunu bu dernekte sosyalleşerek değerlendiriyor. Geçmişte aldığı binicilik eğitimi sayesinde burada zaman zaman ata bindiği de oluyor.

1913 yılında kurulan derneğin başkanlık görevini Muammer Sirkeci üstlenmiş. Muammer bey, derneğin mali yapılanma ve idari işler çalışmalarını başarıyla yürütüyor. Sipahi Ocağı özellikle son yıllarda tesisleşmesiyle ön planda. 200.000 metrekare arazi üzerine kurulu tesis, bir kapalı bir de açık uluslararası ölçülerde yarış manejine sahip. Burada ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapılıyor.

Bu tesiste, 120 adet box (ahır) mevcut. Bu alandan geçerken, atların büyük ve görkemli olduğu kadar, ne kadar da sevecen bir canlı olduğuna tanıklık ediyorsunuz. Sevecen dediysek, çok da arkalarında bulunmamakta fayda var. Sonuçta içgüdüleriyle davranan canlılar. Arka ayaklarıyla tepebilir veya öndeyseniz diş atabilirler. Onun için dikkatli olmalısınız. Ama ahırlardan birinde bembeyaz bir at vardı, öyle güzeldi ki, yanına gelmişken bir de fotoğraf çekinmeyi ihmal etmedim.

Tesise gelmişken, dernek üyeleriyle de tanışma fırsatı buldum. Düzenli olarak binicilik sporuyla ilgilenen bu isimlerde fark ettiğim ilk şey, vücutlarındaki kas dağılımındaki denge oldu. Diş doktoru olduğunu öğrendiğim Çetin bey bana, burada ata binerken duygu ve düşüncelerinin atla bütünleştiğini o yüzden sakin kalman gerektiğini, eğer ata binerken stresliysen, o gerginliğin ata da geçtiğini söyledi. O yüzden binicilik sporu; hem fiziksel, hem zihinsel, hem de psikolojik dengenin sağlanmasında önemli bir rol oynuyor.

Tesadüf bu ya, bir hafta sonra derneğin 110. Yıl kutlaması vardı. Aynı zamanda derneğin tüzel kişiliğine spor kulübü unvanı eklendi. Bu nedenle boğazda bir yemek daveti verildi. Kireçburnu’ndaki yemeğe ben de Dr. Özgür Tör ile birlikte katıldım. İş, sanat, spor ve siyaset dünyasından derneğe üye olan isimlerin katıldığı gece derneğe emeği geçen merhum isimler için saygı duruşu ve İstiklal marşıyla başladı. Yemeğin ardından şarkılar söylendi, stres atıldı.

Tesislerin müdürü Musa Bostancı ise bu hafta apayrı bir heyecanı yaşıyor. Çünkü bu hafta sonu Türkiye şampiyonası düzenlenecek. Musa Bostancı, at ve binicilik tutkunu olan herkesin yarışları izlemek üzere tesislere gelebileceğinin altını çiziyor.

Malum Türklerin ata sporudur binicilik. At deyip geçmemek gerek. Modern çağlarda tank neyse, eski çağlarda da at oymuş. Öyle ki at; Türk, Moğol ve Altay halk kültüründe kutlu kabul edilirmiş. At üstünde büyüyen Türk nesilleri, çağlar boyu Orta Asya’dan, Anadolu’ya, Avrupa’dan Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya kadar gelmişler. Yurtdışına çıkma fırsatı bulduysanız, özellikle Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu’da halen daha Türk mimarisinin ve Türk kültürünün izlerini bu coğrafyada bulabilirsiniz.

Eski Türk destanlarında atın önemli bir yeri vardır. Köroğlu’nun kıratı sudan çıkıp gelmiştir. Battal Gazi’nin dev atı, kırk gün güneş görmeyen bir ahırda ıslah edilmiştir. Eskişehir’de bulunan Seyit Battal Gazi türbesinde bu atın, görenleri hayrete düşüren dev bir nal izi bulunmaktadır. Atın rüzgardan yaratıldığına inanılan eski Türklerde ev yapılırken evin direğine at sütü sürülürmüş. Altaylarda ölüler atlarıyla birlikte gömülürmüş. Türklere göre atlar güneşten yeryüzüne inmiş varlıklardır.

Türk kültüründe, İslamiyet’in kabulünden önce at ve bozkurt neyse, İslamiyet’in kabulünden sonra Hızır (AS) O’dur derler. Eski Türkler’in Orta Asya’dan gelip Anadolu’yu fethinde Hızır’ın da payı vardır der eski kadim bilgiler. Hızır, Allah yolunda savaşan bir orduda askerken, ordusuna ab-ı hayatı sunmuştur. Peki ab-ı hayat nedir? Ab-ı hayat aşktır. Yani hayat suyu imandır. Derler ki, Osmanlı’nın kurucusu Osman bey’in babası Ertuğrul Gazi at sırtında, bir mola anında uyurken, rüyasında kendisine Hızır görünmüş ve şöyle demiştir: “Ab-ı Hayat, halka hizmettir. Kalk, üzerindeki toprağı silkele, ölümden sonra nasıl dirilirse insan, sen de öyle diril. Darda kalmışlara Hızır olmak için yola çık.”

Sizce de artık toplum olarak hepimizin kalkınma adına, bir şeyler yapma zamanı gelmedi mi? Tıpkı Hızır’ın Ertuğrul Gazi’ye dediği gibi, şimdi üzerimizdeki ölü toprağını silkeleme zamanı. Peki Hızır gerçekten var mıdır? Hızır sizin yüreğinizdeki merhamettir! Yaratıcı insanı insana emanet etmiştir. Bir başkasını mutlu edip, onun mutluluğuyla mutlu olabilen her insan Hızır’dır. Bugünkü yazımızı Mevlana’nın bir sözüyle bitirelim: “Her olayı Hayır bil; Her Geceyi Kadir bil; her geleni Hızır bil.”