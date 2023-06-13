Geçen hafta ben mesleki faaliyetlerim ve sosyal sorumluluk projeleri arasında yetişmeye çalışırken;EMŞAV GENEL MERKEZ’de şehir dışındaydı ...

Elbette ANKARA’DA yaşayan bizler CUMHURİYETİMİZİN 100.yılına yaraşır;

BAĞIMSIZLIK BELGEMİZ LOZAN ANTLAŞMASININ 100.yılına yaraşır;

ANKARA’MIZIN BAŞKENT OLUŞUNUN 100.yılına yaraşır projeler yapmak için hep birlikte hazırlık yapıyoruz.

İşte bu çalışmaları yaparken bir çok ayrıntıyı ,sosyal-insani ilişkileri,sağlık-iş sorunlarımızı,GÜNÜ kaçırmamızı engelleyen bir NEJLA TOKGÖZ var EMŞAV GENEL MERKEZDE.

EMŞAV geçtiğimiz hafta ALANYA İLÇE BAŞKANLIĞI ve ANTALYA İL BAŞKANLIĞI’nın açılışını yaptı;EMŞAV ailemize hayırlı olsun.

Ayrıca cuma,cumartesi,pazar,pazartesi yaklaşık 80 kişilik EMŞAV ÇALIŞTAYI ve EĞİTİM TOPLANTIMIZ vardı;Benim sadece iki gün katılabildiğim.

Hiç bir sorun çıkmadan,herkesin mutlu olduğu bir ÇALIŞMA oldu.

Oldu da PERDE ARKASINDA Kİ MİMARI kim diye merak ederseniz NEJLA SULTANIMIZ tüm ayrıntıları düşünmüş.

Kalınacak yerdeki dağılım,

Sertifikalar ve teşekkür belgeleri,eğitim materyelleriEMŞAV görselleri,afişleri vs...

Eğitim ve sosyal Medya sorumlusu Başkanımız Sn.Ahmet İMREK’te bu toplantıların emektarlarından...

ONLAR herkesi düşünmüş en ince detaya dikkat ederek.Lakin kendilerini düşünmemişler.BİZ de düşünmedik;aslında bizlerin düşünüp NEJLA ve AHMET Bey’e teşekkür ve katılım belgesi hazırlatmamız gerekirdi...

Bir sonraki toplantı da UNUTMAMAK GEREK EMŞAV GENEL MERKEZI ve YÖNETİM KURULU...

...

Tabii bizleri dört dörtlük ağırlayan ANTALYA İL BAŞKANI FATIH BEY’i tekrar hatırlayıp teşekkür etmek gerek.

Ve elbette EMŞAV GENEL MERKEZ ÇOCUK KOLLARI BAŞKANI olan güzeller güzeli ZEYNEP’i unutmamak gerek;en güzel ödülü ZEYNEP aldı çünkü.

...

Bu arada sevgili FUNDA’mı,FUNDA AKOSMAN’I UNUTMAMAK GEREK TEŞEKKÜR BELGESİ için.

Bizim haberlerimizi ÇALIKUŞLARI ve EMŞAV’dan daha hızlı yapıyor çünkü.

Kalbinin hep bizle olduğunu biliyoruzda ,

fizikinde toplantılarımıza katılımını bekliyoruz sevgili FUNDA.

...

Nereden nereye geldik dostlarım!

UNUTMAYALIM HER EVE BİR NEJLA TOKGÖZ GEREK!

HER MERKEZEDE BİR FUNDA AKOSMAN gerek!

Kusura kalmayınız biz kendi NEJLA’MIZI,kendi FUNDA’MIZI hiç kimseye vermeyiz...

Ekteki Fotoğraflar teşekkür,katılım belgesi aldığımız fotoğraflardır...

Ve güzeller güzeli NEJLA’mızda yanıbaşımızdadır.

Emşav Hukuk İşleri Başkanı

Çalıkuşları Derneği Başkanı

Av.Tülay Bekar