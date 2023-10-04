Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin geçtiğimiz akşam Kerki Solfej’in düzenlediği yaz konserleri kapsamında Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

Dört Nesil Adana Korosu

Adanalı müzikseverlerin coşkulu alkışları eşliğinde sahneye “Söyle Canım” isimli şarkısını söyleyerek çıkan Erol Evgin gece boyunca Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarını dört nesilden oluşan Adana korosu eşliğinde söyledi.

Sanatçı, konserini Cumhuriyet’in 100. yılına özel bestelediği “100 Yılda Yüz Akıyla” isimli 100. Yıl Marşı ile sonlandırdı. İzleyenler Erol Evgin'e, ayakta ve hep bir ağızdan eşlik ettiler.

Buray’dan yeni albüm müjdesi

Besteleri ve şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Buray, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk 10. Yıl Konserleri'de kendisini izlemeye gelenlere müzik şöleni yaşattı.

KerkiSolfej'in düzenlediği sonbahar konserleri kapsamında İstanbullu hayranlarıyla buluşan Buray, en güzel şarkılarını bitmek bilmeyen enerjisi ve muhteşem dans şovlarıyla izleyicilerine sundu. Sahneye Esra Gürses imzalı kıyafetiyle çıkan sanatçı, tarzıyla da beğeni topladı. Biletleri günler öncesinden tükenen konsere hayranları yoğun talep gösterdi

'Olmuşum Leyla' Rekora Koşuyor

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buray, son şarkısı 'Olmuşum Leyla' hakkındaki mutluluğunu: "Yeni şarkımız çok beğenildi. Dinlemeleri beklentimizden çok yukarıda. Spotify'da top 50de yükseliyor. Radyolarda bin bire vurduk. Yaz çıkışı dinleyicilerimize güzel bir hediye verdik." sözleriyle paylaşarak herkese teşekkürlerini iletti.

Yeni Albüm Kasım Ayında Geliyor

Sahnede sevenlerine 17 Kasım'da piyasaya çıkacak olan albüm müjdesini veren Buray, alkış yağmuruna tutuldu. 14 parçalık keyifli bir albüm çıkaracağını ve albümde sürpriz isimlerin olacağını belirtti.

Akşam boyunca keyifli anlar yaşatan sanatçı, konserini İstersen ve Aşk Mı Lazım şarkılarına yaptığı bisle son verdi.

Minik Serçe ve Simge Sağın’dan düet

Ünlü sanatçı Sezen Aksu yalısında ünlüleri ağırlamaya devam ediyor. Ünlü sanatçı son olarak Kanlıca'daki yalısında şarkıcı Simge Sağın'ı ağırladı. Aksu ve Sağın'ın "öpücem" şarkısını beraber söylediği anlar büyük beğeni topladı.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu Kanlıca'daki yalısında şarkıcı Simge Sağın'ı ağırladı. Sık sık ünlü isimleri ve dostlarını yalısında ağırlayan sanatçı bu kez şarkıcı Simge Sağın ile bir araya geldi. Aksu ve Sağın'ın "öpücem" şarkısını beraber söylediği anlar büyük beğeni topladı.

Her Şeye İnat Gülümse

Türk Pop Müziğinin En güçlü kadın isimlerinden Burcu Güneş - Benim Yolum albümünün sevilen şarkısı "Gülümse"nin video klibini sevenleriyle buluşturuyor.

Albümün “Anıları Yak”, “Kör Kuyular” ve “Şerefine” kliplerinden sonra yönetmen koltuğunda Bedran Güzel’in oturduğu uzun zamandır beklenen “Gülümse” yeni dönemin önemli isimlerinden KERRO ve Mili B imzası taşıyor.

Tiktok platformunda 70.000’i aşan içerik çekimiyle viral olan “Gülümse”, hareketli ve mutlu tarzı ile heyecan yaratan “Her şeye inat Gülümse” Mottosu ile dinleyicilerine sesleniyor. Şarkı, modern soundların, latin - pop - hiphop tarzların harmanlanmış haliyle sevenlerine sunuluyor.

Altın Portakal Film Festivali iptal edildi

Geçtiğimiz hafta FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla Kanun Hükmü adlı belgesel yüzünden Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde büyük kriz yaşandı .Gelen tepkiler üzerine önce Kanun Hükmü belgesi seçkiden çıkartılınca festival başkanlığı görevini yürüten Demet Akbağ ve bazı jüri üyeleri görevlerinde istifa etmişti. İstifaların ardından yaşanan kriz sonrası belgesel tekrar seçkiye alınmış ama ardından tekrar seçkiden çıkarılmıştı. Yaşanan bu krizler sonrasında önce Kültür ve Turizm Bakanlığı ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kanun Hükmü belgeselinde FETÖ propagandası yapıldığı gerekçesiyle festivalden çekildi.

Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten açıklama geldi

Festivalle ilgili yeni gelişme yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivalin iptal edildiğini duyurdu. Böcek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Değerli sinemaseverler, kıymetli hemşehrilerim; Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak özüne döndürdüğümüz, yıllara meydan okumuş, Antalya'mızın ve ülkemizin en önemli markalarından biri olan ve 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız Antalya Altın Portakal Film Festivali'mizi bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan süreç sebebiyle iptal ettiğimizi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum. Şahsıma ve belediyemize malum film üzerinden isnat edilen suçlamaların tamamını da gerçek muhataplarına aynen iade ediyorum."

Vokalistine single çıkardı

Demet Akal 5 yıldır vokalistliğini yapan Sibel Işık’ın “Demedim Mİ?” adlı şarkısına destek verdi. Demet Akalın hem şarkıyı seçti hem de stüdyo kayıtlarını ve okumalarını yaptırdı.

DMC etiketiyle piyasaya çıkan, söz & müziği Ünal Tüzün ‘e düzenlemesi ise Tüzzün’e ait olan Demedim Mi? Şarkısının mix mastering çalışmaları Utku Ünsal tarafından tamamlandı. Şarkının klibi Mustafa Özen, fotoğrafları ise Halil Güzel tarafından çekildi.

İbrahim Erkal için “Unutmayacağım”

İbrahim Erkal’ın ölümünün 6 yılında son albümü “Hürmet” için ünlü isimler arka arkaya teklileri müzikseverlere ulaştırmaya devam ederken bu kervana kısa bir süre önce ikinci kez anne olan Atiye’de katıldı.

Atiye “Hürmet” albümü için İbrahim Erkal’ın unutulmayan şarkılarından söz ve müziği yine İbrahim Erkal’a ait olan düzenlemesini de Febyo Taşel’in yaptığı “Unutmayacağım” adlı şarkısını yorumladı.

Bu şarkının klibi için rahmetli İbrahim Erkal’ın daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış arşiv görüntüleri eşliğinde hazırlandı.