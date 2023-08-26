Önce Vatan Gazetesinin Değerli Okuyucuları Merhabalar;

ÜNLÜ OYUNCU BİRHAN TUT’UN OYNADIĞI “HEP 33 YAŞINDA” FİLMİ SARAYBOSNA’DA DÜNYA PRÖMİYERİNİ YAPTI...

Türk yönetmen Murat Pay'ın, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Ansiklopedisi'nin hikayesini anlattığı, TRT ortak yapımı belgeseli "Hep 33 Yaşında (Forever Thirty Tree)", 29. Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) dünya prömiyerini yaparak izleyicilerle buluştu. Başrolünde Birhan Tut’un oynadığı belgeselin oyuncu kadrosunda ise; Hüseyin Soysalan, Muttalip Müjdeci, İsmail Düvenci, Mert Asker, Kübra Tüzgün, Mustafa Karaoğlu, Emre Coşkun, Zeki Ocak, Barçın Çalış, Reyhan Nur Çalıkoğlu ve Alper Banko yer alıyor. Daha önce Canım Annem, Emanet, Kurtlar Vadisi gibi büyük yapımlarla adından söz ettiren Tut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “ yıllardır büyük bir ilgiyle takip ettiğim bu festivale başrolünü oynadığım bir filmle katılmak benim için eşsiz bir duygu oldu. Bu festivalde ülkemizi ve kültürümüzü en güzel şekilde temsil etmeye çalıştık. Yanımızda olan, destek veren herkese ve bizi çok güzel ağırlayan Saraybosna film festivali ekibine çok teşekkür ederim.” Dedi. İslam kültür ve medeniyetinin 15 asırlık serüvenine ilişkin İslam coğrafyasında telif edilmiş ve tamamlanmış ilk özgün ansiklopedi TDV İslam Ansiklopedisi'nin konu alındığı belgesel, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da süren festival kapsamında ilk kez sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

KÜTAHYA’DA GÜLBEN ERGEN’DEN “SÜRPRİZ”...

Yaz konserlerine devam eden Gülben Ergen dün akşam Kütahya’da konser verdi. Özel istek üzerine son dönemde viral olan şarkısı “Sürpriz”i iki kez seslendiren Gülben Ergen’in konser sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımı da çok konuşuldu. 2008’de çıkardığı “Sürpriz” şarkısı paylaşım uygulamalarında viral olan, dijital platformlarda ise dinlenme rekorları kıran Gülben Ergen dün akşam Kütahya’da konser verdi. On beş bin kişinin izdiham yarattığı konserde Gülben Ergen istek üzerine “Sürpriz” şarkısını iki kez seslendirdi. Gülben Ergen konser sonrası sosyal medyada “Kütahya'nın güzeller güzeli teyzesine söz verdim. ‘Senle fotoğraf çektirmeden şuradan şuraya gitmem’ dedi. 15 bin kişilik koca meydan konserinde önlere kadar geldi. El etti, kaş göz etti. ‘Oğlum, gelinler, hepsi bu anı bekliyor’ dedi” notuyla bir fotoğraf paylaştı. Bu kareye yüzlerce pozitif yorum geldi.

İBRAHİM BÜYÜKAK’TAN ANLAMLI HEDİYE....

Son dönemin en başarılı komedi filmlerine imza atan İbrahim Büyükak 20 Ağustos’taki doğum gününü Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı- Cerebral Palsy Türkiye’ye hediye etti. Sevenlerinden hediye yerine vakfa bağışta bulunmalarını istedi. “Küçük Esnaf”, “Yol Arkadaşım 1-2”, “Bayi Toplantısı” ve “Özür Dilerim” gibi filmleriyle yazıp oynadığı filmlerle adından sıkça söz ettiren başarılı komedyen İbrahim Büyükak, geçen haftaki doğum gününü Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı- Cerebral Palsy Türkiye’ye hediye ediyor. Bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesinde aktif olarak yer alan İbrahim Büyükak doğum gününde Cerebral Palsy’li çocuklar için farkındalık yaratma çalışmalarına destek vermek istediğini söyleyerek, takipçilerine sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu. 40 yaşına basacak olan İbrahim Büyükak “Az çok demeden bağışlarınızı yaparsanız beni çok mutlu edersiniz” dedi.

UYGUR KARDEŞLERDEN ''HEY GİDİ GÜNLER'' ...

Süheyl ve Behzat Uygur’un sahnelendiği her yerde büyük ilgiyle karşılanan müzikli gösterisi “Hey Gidi Günler”, seyircileri kahkaha ve nostalji dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Geçtiğimiz günlerde Datça Açıkhava Tiyatrosu, Telmessos Açıkhava Tiyatrosu ve Anthaven’de seyircilerle buluşan oyunun biletleri Türkiye’nin lider etkinlik biletleme platformu Biletinial üzerinden satışa çıktı. Süheyl ve Behzat Uygur, “bizim atmaya kıyamadığımız anılarımız var” sözü ile başladıkları gösterilerinde yıllarca biriktirdikleri anıları albümlerden gün yüzüne çıkarıyor. Doğdukları günden bu zamana kadar başlarından geçen acı – tatlı bütün anıları seyircileriyle paylaşan ikili, gösterilerine seyircileri de dahil ediyor. Seyirci ile interaktif bir şekilde gerçekleşen bu gösterinin en güzel bölümü, seyircinin kendi anısını anlattığı bölüm. “Atıyorum” adını taşıyan bu bölümde seyircilerden bir ünlü ile ilgili anısını anlatmasını istiyorlar. Eğer seyircinin bir ünlü ile anısı yoksa ona atabilmesi için ünlü isimleri ve hikâyeyi Süheyl ve Behzat Uygur veriyor ve bu ünlüler ile ilgili bir anısı varmış gibi atmasını istiyorlar. Anıların yanı sıra farklı kuşaklardan insanların aşina oldukları şarkıların da konuklarla birlikte seslendirildiği gece, gelenlere keyifli bir gece yaşatıyor.

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın..