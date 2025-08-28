Çebi, Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi 2025-2026 sezonunun 30 Ağustos Cumartesi günü başlayacak olması dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta Hentbol Erkekler Süper Kupası'nı Nilüfer Belediyesi'nin müzesine götürdüğünü, Erkekler Türkiye Kupası 1. tur maçlarınıda tamamlayarak sezona hızlı bir başlangıç yaptıklarını belirten Çebi, şöyle devam etti:

"Heyecan, Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Kupa maçlarının başlamasıyla birlikte katlanarak büyüyecek. Bu sezon Süper Kupa'nın ve Süper Lig'in formatını değiştirdik. Format değişikliğinin olumlu dönüşlerini süper kupa maçlarında deneyimledik. Bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Süper Lig'deki yeni format lige olumlu kazanımlar ekleyecek. Daha mücadeleci, aynı hedef doğrultusunda olan takımların birbiriyle daha fazla maç yapacağı, adil rekabetin güçleneceği bir dönem yaşayacağız."

Sponsor desteğinin önemini vurgulayan Çebi, "Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk kez bir isim sponsoru oldu. Bu sezon erkekler süper lig, "Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi" ismiyle oynanacak. Bu da gösteriyor ki hentbola ilgi her geçen gün artıyor. Diğer sponsorluklarla da hentbolun marka değeri yükseliyor. Bu kazan-kazan ilişkisini kurmaya ve hentbolun marka değerini yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun 50. yılı

Bu sezonun Türkiye Hentbol Federasyonu'nun 50. yılı olduğunu hatırlatan Başkan Çebi, şöyle devam etti:

"Bilindiği üzere THF'nin 50. Yılına denk gelen bu sezonu ve seneyi "Dijital dönüşüm yılı" ilan etmiştik. Bu kapsamda hem idari anlamda hem de teknik anlamda kulüplerimizi birçok yenilik bekliyor. "Hentbol AI Sistemi" bunlardan biri olacak. Federasyon olarak kulüplerimizin hizmetine bedelsiz olarak sunduğumuz "Hentbol AI", yapay zeka teknolojisiyle antrenörlerin baş ucu kılavuzlarından birisi olacak. Yine "Anlık skor takibi" uygulamasının yanı sıra hayata geçireceğimiz mobil uygulamayla hentbol daha çok ve daha kolay bir şekilde kitlelere ulaşabilecek."

Yeni sezonun tüm kulüplere ve sporculara hayırlar getirmesini temenni eden Çebi, "Hak edenin kazanacağı, sakatlıksız, takımlarımızın oyun kalitesinin her geçen gün arttığı bir sezon olmasını diliyorum." dedi.