Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

14.00 Aksaray Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Aksaray)

15.00 Anadolu Üniversitesi-Yenimahalle Belediyespor (Porsuk)

18 Şubat Pazar:

16.00 Üsküdar Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Çamlıca)

19 Şubat Pazartesi:

14.00 Görele Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Görele)

15.00 Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Marmara Ereğlisi)

Erkekler Süper Lig

Yarın:

15.00 Nilüfer Belediyespor-Spor Toto (Üçevler)

16.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Serdivan)

18.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Celal Atik)

19 Şubat Pazartesi:

16.00 Bahçelievler Belediyespor-Rize Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

21 Şubat Çarşamba:

17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento (Konya 75. Yıl)