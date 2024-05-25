Hentbol Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı final turu üçüncü maçında Beşiktaş Safi Çimento, deplasmanda Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 34-33 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, Serdivan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 18-15 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci devrede son saniyede bulduğu sayıyla öne geçen Beşiktaş, karşılaşmadan 34-33 galip ayrılarak final turunda durumu 3-0'a getirdi ve üst üste ikinci, toplamda ise 17. şampiyonluğunu elde etti.

Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı kupasına kavuştu

Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı, Hentbol Süper Lig finalinde Sakarya Bş. Bld. SK 34-33 mağlup ederek 17. Kez Hentbol Süper Lig Kupası’nın sahibi oldu.



Hentbol Süper Lig finalinde şampiyon olan siyah-beyazlılar için final müsabakasının oynandığı Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda kupa töreni düzenlendi.



Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç’ın takdim ettiği, Hentbol Süper Lig Kupasını büyük bir coşkuyla havaya kaldıran hentbolcular, mutluluklarını salonda bulunan taraftarlarla paylaştı.