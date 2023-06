DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE MODERN HEMŞİRELİĞİN DOĞUŞU VE İLK TÜRK HEMŞİREMİZ

Modern hemşireliğin kurucusudur. Kırım Savaşı sırasında eğitim alan hemşirelerin yöneticisi olarak öne çıkmış, savaşta yaralanan askerlerin tedavi ve bakımlarını yapmıştır. Hemşireliğe son derece olumlu bir itibar kazandırmış ve Viktorya kültüründe bir ikon olmuştur. Özellikle gece gündüz demeden yaralı askerlere baktığı için kendisine "Lambalı Kadın" lakabı konmuştur.

1860 yılında Nightingale, Londra'da St Thomas' Hospital'da kendi hemşirelik okulunun kurulmasıyla profesyonel hemşirelik vakfının temellerini atmıştır. Dünyada ilk modern sivil hemşire okulu olmuştur ve şu anda King's College London'ın parçasıdır. Yeni hemşireler tarafından alınan Nightingale Andı ile adı onurlandırılmıştır. Doğum günü her yıl "Uluslararası Hemşireleri Günü" olarak kutlanmaktadır.



Balkan SavaĢları sırasında profesyonel anlamda yetişmiş hemşirelere olan ihtiyaç kaçınılmaz olarak kendini göstermiş bu nedenle 1913-1914’de Dr. Besim Ömer AKALIN tarafından Darülfünun Konferans salonunda hanımlara 5 aylık Hastabakıcılık Kursları açılmıştır. Bu kurslara devam eden 300 kadar hanımdan birçoğu I.Dünya Savaşı’nda hastanelerde görev almıştır.

Bunun yanı sıra Merhume Münire İsmail Hanımefendi, Kerime SALAHOR, Safiye Hüseyin ELBİ’nin Çanakkale ve Balkan Harbinde gönüllü olarak hastabakıcılık yaptıkları bilinmektedir. Özellikle Safiye Hüseyin ELBİ’nin Çanakkale ve Balkan Savaşı sırasında göstermiş olduğu fedakar ve özverili çalışmaları nedeni ile 1923 yılında Kızılay tarafından Florence Nightingale madalyası ile taltif edilmiştir



Ülkemizde Hilâl-i Ahmer (Kızılay) Cemiyeti Genel Merkezi'nce alınan bir kararla 21 Şubat 1925 tarihinde Türkiye’nin ilk Hastabakıcılık(Hemşirelik) Okulu ' İstanbul'da açılarak eğitim ve öğretime başlamıştır. Böylece ülkemizde uzun yıllardır sağlık alanında eksikliği hissedilen, eğitim görmüş, mesleki bilgi ve beceriye sahip,profosyonel ve modern hemşire ihtiyacı, bu okulun açılmasıyla karşılanmaya çalışılmıştır.

Okul, ilk açıldığı günden itibaren gerek yönetim ve öğretim kadrosuyla, gerekse bu mesleği gerçekten yapabilecek düzeyde ve nitelikte öğrencileriyle göz doldurmuş, Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında güzide bir eğitim eğitim-öğretim müessesesi haline gelmiştir.

Yurdumuzda ilk defa 1920 yılında, Amiral Bristol Hastanesine bağlı hemşire okulu açılmıştır. Cumhuriyet döneminde açılan ilk hemşire okulu, Kızılay Hemşire Okulu'dur (21.2.1925). Eğitim süresi iki yıl üç ay olan bu okula başlangıçta kabul şartları, okur-yazar olmak, iyi ahlak sahibi olmak ve vücutça sağlam olmaktır. 1936 yılında bu okula, ortaokul mezunları alınmaya başlanmış, eğitim süresi üç yıla, 1958'de dört yıla çıkarılmıştır. Kızılay hemşire okulunun açılısını izleyen yıllarda hemşirelikte okullaşma çok yavaş gelişmiştir. Kızılay hemşire okulundan mezun olan birçok hemşire, hemşirelikte öncü girişimlerde bulunarak, önemli görevler üstlenmişlerdir. 1946 yılında Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı, bünyesindeki yataklı tedavi kurumlarının ihtiyacını karşılamak üzere hemşire okulları açmıştır. Ortaokul mezunlarını alan bu okulların eğitim süresi 1958 yılına kadar 3 yıl, 1958'den sonra 4 yıl olmuştur.

Hemşireler için rehber olacak önemli kuralları içeren hemşirelik andı Lystra Gretter tarafından 1893'de oluşturulmuştur.



HEMŞİRELİK YEMİNİ

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle herhangi bir ırk, inanç, renk, siyasal veya sosyal durum ayrımı gözetmeksizin hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ıstırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gerekecek her türlü çabayı göstereceğime,

Bakımım altındaki hastaların bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana bireylerle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma , hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimden sakınacağıma,

Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime,

Bunların, tümünü yaparken, uluslar arası hemşirelik ahlak yasasını onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarf edeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma

AND İÇERİM



Türkiye'de Modern Hemşireliğin öncüsü olan Safiye Hüseyin Elbi, şefkat ve meslek aşkıyla dopdolu bir kadındı. Hilal-i Ahmer’in en önemli temsilcilerinden Dr. Besim Ömer ile çalıştı ve onun liderliğinde başlayan hemşirelik ve ebelik eğitimine katılan Elbi, Balkan ve Çanakkale Savaşları’nda gönüllü hastabakıcılık yaptı. İstanbullu hanımların fahri olarak hemşirelik yapmalarına öncü oldu. Çanakkale Savaşı’nda gönüllü olarak Reşit paşa Hastane Gemisi’nde başhastabakıcı olarak görev yaptı. Hilal-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezinin kurucuları arasında olan Safiye Hüseyin, Kızılay sabat Evi’nde çalıştı. Çanakkale Savaşı’ndaki hizmetlerinden dolayı kendisine harp madalyası verildi. Hemşirelik mesleğine tutkuyla bağlı Safiye Hüseyin Elbi, Florence Nightingale madalyası ve Kızılay Onur belgesi almış, Hilal-i Ahmer’in binlerce kahramanından biridir…

Balkan Savaşlarında, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti İstanbullu kadınları yaralı askerlere bakmak için göreve çağırdığında Safiye Hüseyin ve kardeşi Nesime ilk başvuranlar arasındadır. Elbi, kardeşi Nesime Hanım’la birlikte önce bağış olarak yatak ve yorgan toplama işi ile hastanelerin kurulmasında görev almıştır. İki kardeş çok iyi düzeyde İngilizce bildikleri için İngiliz hekimlerin görev yaptığı İngiliz Kızılhaçı’na tahsis edilen Müze Hastanesi olarak bilinen Âsar-ı Atika Müzesi’ne (İstanbul Arkeoloji Müzesi) gönderilirler. Elbi, böylelikle hemşireliğe ilk adımını atar. Özellikle savaş yaralılarının tedavisine ayrılan bu hastanede Elbi, hasta ve yaralılara bakmış, ameliyat hemşireliği yapmıştır.

Aynı zamanda Hilal_ Ahmer cemiyeti Hanımlar Heyetinin kurucularındandır. Balkan savaşlarında ilk gönüllü Türk Hemşiresi olarak görev almıştır. Safiye Hüseyin Elbi, Birinci Dünya savaşında da görev yapmıştır. Savaş başlamadan önce hastabakıcı kurslarına katılmış, Hilâl-i Ahmer Galata ve Cağaloğlu Hastanelerinde gönüllü hastabakıcılık yapmıştır. Özellikle tetanoz ve gazlı gangren hastalıklarını çok sık gördüğünü ve bu hastalıklarda uzman olduğunu ifade etmiştir.

Bir müddet sonra Hilâl-i Ahmer Hastanesi yapılan Bezmi Âlem Sultanisi’ne görevlendirilmiştir. Burada bir müddet çalıştıktan sonra kendi isteğiyle Reşit Paşa Hastane Gemisi’nde çalışmaya başlamıştır. Ağır yaralıları Çanakkale’den vapurla İstanbul’a taşıyan, gerektiğinde ameliyatlar yapılan Reşit Paşa Hastane Gemisi’nde Alman ve Avusturyalı hemşireler arasında tek Türk hemşire ve başhemşire olarak görev yapmıştır. Bombardıman altında zor şartlarda geçen bu görevi başarıyla tamamlamıştır.

I. Dünya Savaşı sonunda Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki Türk esirlerin ve öğrencilerin durumunu incelemek, ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekli çalışmaları yapmak üzere Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından Avrupa’ya gönderilmiştir. Savaşta hayatını kaybeden öğrencilerin mezarını ziyaret etmiş, aylarca sadece öğrencilerin esir bulunduğu yerleri dolaşarak onların Yurda dönmelerine ön ayak olmuş, Berlin’de bulunan esir öğrencilerin Yurda dönmesini sağlamıştır.

Yurda dönen Safiye Hüseyin Elbi o dönem ismi Himayey-i Eftal cemiyeti olan Çocuk Esirgeme Kurumunun idaresine alınmıştır. Elbi aynı zamanda Kızılay Hemşirelik Okulu kurucularındandır ve burada eğitmenlik yapmıştır. 23 Ağustos1933 yılında kurulan, şu anki adıyla Türk Hemşireler Derneği olan Türk Hasta Bakıcılar Cemiyeti’nin de kurucu üyeleri arasında yer almıştır.

Ayrıca cemiyet başkanlığını da üstlenmiştir. Elbi, Avrupa, Hindistan ve Kuzey Amerika’ya ziyaretlerde bulunmuştur. İyi seviyede yabancı dil bilgisiyle Amerika heyeti tarafından gönderilen İngilizce belgeleri Türkçe’ye çevirdiği arşiv belgelerinde yer almaktadır. Safiye Hüseyin Elbi’nin makaleleri ile, aldığı onur belgeleri ile o dönem çalışmalarıyla gerek yurt içinde gerek yurt dışında takdir görmüştür.

1921 yılından beri her sene dağıtılan Florence Nightingale Madalyasını, 21 Kasım 1921’de İstanbul’daki Fransız Salib-i Ahmer Başkanı Mösyö de Clousie’den almıştır. Bu madalyaya layık görülen ilk Türk kadın hemşiredir ve bu madalyaya layık görülen başka bir Türk hemşire bugüne kadar olmamıştır.

Hayatını hemşireliğe, hemşirelik eğitimine adayan Elbi, Hemşirelik Yüksekokulu açabilmek için çalışmalar yapan, 1956 yılında kurulan, bugünkü adı ile Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastaneleri Vakfı olan vakfın da kurucuları arasında yer almıştır.

“Gittiğim şehirlerde hemen hastaneleri, hemşire teşekküllerini ziyaret ederim. İsviçre'de, Kanada’da bu davaya verilen önemi gördüğüm zaman içim titrerdi. Bütün temennim hemşireliğin bizde de bir an önce layık olduğu mevkie ulaşmasıdır. Bunu görürsem hayatımın en büyük saadetini duyacağım.” SAFİYE HÜSEYİN ELBİ

Safiye Hüseyin, 1964 yılında 83 yaşında gözlerini yine hemşirelerin kucağında kapadı.