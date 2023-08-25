Haber: Mert Osman Erman

Hollandalı bira üreticisi, bölümü Rusya'nın aerosol kutuları üreten Arnest şirketine devrederken 300 milyon avroluk bir zararı üstleneceğini söyledi.

Birçok Batılı firma, ülke Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırdığında Rus operasyonlarını attı.

Heineken'den Dolf van den Brink, "umduğumuzdan çok daha uzun sürdü" dedi.

Genel müdür ve başkan ekledi: "[Ancak] bu işlem, çalışanlarımızın geçimini sağlar ve ülkeyi sorumlu bir şekilde terk etmemize olanak tanır."

1 avro karşılığında, Arnest altı fabrikayı satın alacak ve önümüzdeki üç yıl boyunca onları istihdam etmeyi taahhüt ederek 1.800 çalışanı üstlenecek.

Amstel bira markasının üretimi altı ay içinde aşamalı olarak sona erecek, şirketin söylediğine göre Heineken lager 2022 yılında kaldırıldı.

"Son gelişmeler, büyük imalat şirketlerinin Rusya'dan çıkarken karşılaştığı önemli zorlukları gösteriyor" dedi van den Brink.

Geçen ay, Devlet Başkanı Vladimir Putin, Carlsberg'e ait Rus varlıklarını ve Fransız yoğurt üreticisi Danone'a ait varlıkları el koydu.

Bu haftanın başlarında, Domino's Pizza'nın franchise sahibi Rus mağazalarını kapatmayı ve işi iflasa sokmayı işaret etti.

DP Eurasia, "giderek zorlaşan bir ortam" nedeniyle işlemi artık satmamaya karar verdiğini söyledi.

Rusya, tankları 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya girdiğinden beri bir dizi ekonomik yaptırımın hedefi olmuştur.

Birçok tanınmış firma, saldırının hemen ardından operasyonlarını kapatmaya karar verdi. McDonald's ve Coca-Cola gibi diğerleri, Rusya'dan çıkmaları için baskıyla karşılaştı.

Devam eden işlere de eleştiri yöneltilmiştir

Yale Üniversitesi İşletme Okulu, hangi firmaların çıktığını ve hangilerinin kaldığını izlemiştir. Hala devam edenler arasında Birleşik Krallık telekomünikasyon firması BT Group ve üst düzey Fransız spor giyim markası Lacoste gibi isimler bulunmaktadır.