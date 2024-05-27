İSTANBUL- Hayko Cepkin, 26 Mayıs’ta JRO Yatırım ana sponsorluğunda BWO Entertainment" ve "EEG Expand Entertainment Group" iş birliği ile Beşiktaş Stadyumu'nda gerçekleştirdiği konserinde müthiş şovları, performansları ve enerjisi ile müzikseverlere unutulmayacak bir gece yaşattı.

Yaklaşık 40 bin kişi ile birlikte hep bir ağızdan şarkılarını söyleyen Hayko Cepkin'e sahnede çeşitli şovlar sergileyen dansçılar eşlik etti.

Tüpraş stadyumuna kurulan dev sahne ve devasa ışıklar, konseri adeta bir şölen alanına çevirdi. Muhteşem sahne şovu ve performansıyla izleyicileri büyüleyen Hayko Cepkin, İbrahim Tatlıses'in 'Ben İnsan Değil miyim' ve Barış Manço'nun 'Yeni Bir Gün' adlı şarkılarını kendine has rock tarzıyla yorumladı.

"DÜNYA ÇAPINDA SAHNELERİ VAR"

Hayko Cepkin konserinde duygularını şöyle dile getirdi:

“19 yıldır sahnemizi her bir detayını milim milim düşünerek ve özenerek geliştirdik. Her daha fazla imkan elde edişimizde, sahnemizi daha da büyüttük, yerimizde saymadık. Bugün bu konser ile daha büyük imkanlar ile neler yapabileceğimizi, bize yakıştırılan 'dünya çapında bir sahneleri var' algısının ne kadar doğru bir söylem olduğunu bir kez daha ispatladığımızı düşünüyorum”.