Hayatını neredeyse hayır işlerine adayan Yılmaz Morgül dur durak bilmiyor. Engelsiz Yaşam Vakfı’nın gönüllü bireyi olarak kendisi adına bağışlanan tekerlekli sandalyeleri vakıf üyeleri ile birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya özen gösteriyor.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Engelsiz Yaşam Vakfı etkinliğine katılan Yılmaz Morgül bu önemli günde vakfın önemli bağışçılarından biri olan Örgü Hobi Kampı sahibesi Özlem Öztepe tarafından yapılan bağış ile alınan akülü tekerlekli sandalye Beykoz’da ikamet eden doğuştan %91 engelli paraparezi hastası 68 yaşındaki Zeynep Demirci’ye verildi

Yılmaz Morgül ve Engelsiz Yaşam Vakfı kurucu başkanı Atilla Kaplakarslan ve Beykoz Engelliler Derneği başkanı Hasan Polat engelli olan Zeynep Demirci’yi birlikte ziyaret ettiler.

Ziyarette kısa bir konuşma yapan Yılmaz Morgül “Yılın son günleri yaklaşıyor ve bu yıl birçok engelli bireye tekerlekli sandalyelerini ulaştırmanın mutluğunu yaşıyoruz. Sayısını hatırlamasam da bu konuda rekortmen olduğumuzu düşünüyorum. Allah bağışı yapanlardan ve bağışları ulaştıranlardan razı olsun. Çok mutluyuz” dedi.

Muhteşem konser

İstanbul Türk Musikisi Sevenler Derneğinin” Dün Bugün ve Daima Şarkılarda Buluşmaya Var mısınız” konseri herkesi büyüledi. Cem Karaca Kültür Merkezinde yapılan konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterirken, söylenen şarkılara izleyiciler hep birlikte eşlik ettiler.

İstanbul Türk Musikisi Sevenler Derneğinin “Dün Bugün ve Daima Şarkılarda Buluşmaya Varmısınız ” konseri büyük ilgi gördü. Cem Karaca Kültür Merkezinde yapılan konsere Avrupa Müzik Topluluğu Başkanı Selda Özer, sanatçı Murat Beyaztaş, Devlet Opera sanatçısı Nilgün Serimoglu, ünlü sunucu Makbule Demirkan ve çok sayıda davetli katıldı. Konser öncesi bir açıklama yapan İstanbul Türk Musikisi Sevenler Derneği Başkanı Nilüfer Fenerci Yargıcı , Cumhuriyetin 100. yılında böyle anlamlı bir konser verdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. İstanbul Türk Musikisi Sevenler Derneğinin üyeleri birbirinden güzel şarkılarını şef Mustafa Ertürk yönetiminde seslendirirken gecenin sunuculuğunu Serdal Has üstlendi. İstanbul Türk Musikisi Sevenler Derneğinin konseri birbirinden güzel solo ve koro şarkılarından oluşan 2 saatlik performansları ayakta alkışlandı. ” Dün Bugün ve Daima Şarkılarda Buluşmaya Var mısınız” konserine medya sponsoru olan Birol Kaya’nın ” Sevemez Kimse Seni” performansı büyük alkış topladı.

Alkışlar Kamuran Akkor’a

Kamuran Akkor Türk Sanat Müziği’ne yeni yetenekler katmak için kolları sıvadı. Türk sanat müziğinin duayen sanatçılarından Kamuran Akkor, Ali Poyrazoğlu, Onur Şenay ve Elenor Plak sahibi Muhteşem Candan’dan oluşturduğu jüri heyeti ile oluşturacağı koro için kendisine ulaştırılan videoları ön elemeden geçirdi. Ön elemeyi kazananlar arasından yapılan jüri elemesi sonrası koro çalışmasına katılacak isimler belli oldu.

Kamuran Akkor’un korosuna girmeyi başaran yetenekli isimlere burs vererek yeni yetenekler kazandırmayı hedeflerken Gayrettepe Kats Sahne’de her hafta bir araya gelen koro 2024 yılında musiki severlere konserler vermeye başlayacakları öğrenildi.

Kamuran Akkor korosu her Pazartesi günü koro çalışmalarını büyük bir hızla devam ederlerken çalışmalarda şef Kamuran Akkor’a saz üstadı ve maestro Selahattin Ellek’de eşlik ediyor.

Koro çalışmalarına katılanlar arasından ev hanımından, iş hayatında aktif olarak çalışmaya devam eden farklı meslek ve yaş gruplarından 17 kişi ile yola çıktıklarını ifade eden Kamuran Akkor “Yıllar boyu edindiğim tecrübe ve bilgi birikimini arkadaşlarıma aktarmaya çalışıyorum. Bu yola çıkarken sevgili yapımcımız Muhteşem Candan yanımızda ve 2024 yılında koromuzla birlikte bir albüm çıkartmak için Elenor Plak ile anlaştık. Bunun yanında yeni yılla birlikte haftada bir gün Gayrettepe Kats Sahne’de bir konserimiz olacak. Çalışmalarımızı tamamladıktan sonra vereceğimiz özel konserlerle müzikseverlerin karşısına çıkacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorlar” diyerek duygularını ifade etti.

Ömür Gedik’ten yeni tekli

Ömür Gedik, Sezen Aksu’nun efsanevi şarkılarından “Seni Gidi Vurdumduymaz”ı yepyeni bir düzenleme ile yeniden yorumladı.

Bu şarkının elektronik pop tarzındaki aranjesini Cenk Kandıralı yaparken şarkının klibi İzmir’in en güzel manzaralı yerlerinden biri olan Seyirtepe’de Ali Karakış tarafından çekildi. Uluslararası Model of Models yarışmasında dereceye giren hem yerli hem de yabancı mankenler, klip için roller üstlendiler.

Ömür Gedik, şarkının melodisi kadar sözlerinden de etkilendiğini ve Sezen Aksu’nun sözlerinin kadınların susmayan, ezilen taraf olmayan bir dünya hayaline denk geldiğini belirtti. Kadınların artık kendilerine yapılan haksızlıkları karşılıksız bırakmadığını ve şarkıdaki güçlü mesajı özellikle vurguladı.

Ömür Gedik, özellikle “Yanına mı kalır sandın sıra bana gelecek, bakalım o zaman seni kim kurtaracak” cümlesini büyük bir keyifle söylediğini ifade etti.

Liv Hospital Ulus’ta anlamlı sergi

Cumhuriyetimizin 100. yılında sanatın birleştirici gücü ve sevginin dili ile oluşturulan İda İstiroti’nin “Yaşam ve Sevgi” adlı sergisi 14 Aralık Perşembe günü Liv Hospital Ulus’da sanatseverler ile buluştu. Sergiyi temsilen “Yeni yılda iyi dilekler buluşması” başlığı altında gerçekleştirilen söyleşinin moderatörlüğünü Gülen Beylikçi yaptı. Sergi açılış söyleşisinde Beylikçi’ye Devlet Tiyatrocusu Ayşen İnci, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr.

Tamer Sözen eşlik etti… Eserlerin satışından elde edilen gelirin Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği (UKDD) aracılığıyla gazi ve şehit polislerin ailelerine bağışlanacağı sergiyi 29 Aralık’a kadar Liv Hospital Ulus’da ziyaret edebilirsiniz.

Televizyon tarihinde ilke imza attı

İnsan zekasını taklit eden ve günden güne yaşamın her alanına etki eden yapay zeka uygulamaları etkisini medya sektöründe de gösteriyor. "Yapay Zeka Çağı" adlı program yapay zekanın nimetlerinden faydalanan bir sokak röportajı gerçekleştirdi.

Her pazar Beyaz TV'de canlı olarak yayınlanan ve İlker Ulubey tarafından hazırlanıp sunulan "Yapay Zeka Çağı" adlı program tamamen yapay zeka ile hazırlanan sokak röportajlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Söyleşide, mikrofonlara röportaj veren kişilerin seslerinden, çevresel ses efektlerine, hatta konuşan kişilerin jest ve mimiklerine kadar her detay yapay zeka ile üretildi.

İlk olma özelliği taşıyan bu uygulama, medya sektöründe köklü değişikliklere yol açabilir ve dünya televizyon tarihinde önemli bir adım olma niteliği taşıyabilir.

Performansıyla göz kamaştırıyor

İstanbul Şehir Tiyatroları tarafından sergilen ve en çok ilgi gören oyunlarından biri olan “Savaş ve Barış” adlı oyunda “Marya Bolkonskaya” karakterine hayat veren Berfin Berber performansıyla göz kamaştırıyor.

Amerika’nı Boston kentinde bulunan Emerson College’da Timothy Douglas, Cass Tunick, Amelia Broome ve Ted Hewlett gibi çok ünlü hocalardan eğitim alan Berfin Berber son dönemlerde Türk halkının tiyatroya duyduğu ilgiden büyük mutluluk duyduğunu ifade ederken hedefinin Türk tiyatrosunun duayen isimleri arasına girmek olduğunu sözlerine ekledi.

“Kır Kalbimi” geliyor

Pınar Azizoğlu söz ve müziği kendisine ait düzenlemesini, kayıt ve mix’ini Burak Yarar’ın yaptığı mastering’ini Kubilay Kapsız’ın üstlendiği 6.teklisi Kır Kalbimi” adlı şarkısını müzikseverlerle buluşturuyor.

Profesyonel müzik kariyerinde ilk single çalışmasını 2021 yılında “Anka” ile start veren Türk rock müziğinin güçlü kadın vokallerinden biri olan Pınar Azizoğlu ardı ardına ürettiği şarkılarla müzikal kariyerindeki yerini perçinledi.

Kendine has tarzı ve yazdığı şarkı sözleri ile birleştiren genç sanatçı “Kır Kalbimi” adlı şarkısı ile 2023'e veda ederken tam da kış aylarının melankolisine uygun bir seyirde ve sanatçının sesini daha da güçlü ve ön planda duyabileceğimiz bir ustalıkla işlendiğini daha ilk saniyelerinde bile kanıtlıyor.