İstanbul

Sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli, 5 film vizyona girecek.

Ekin Pandır'ın yönetmenliğini üstlendiği film, küçük yaşta talihsiz bir kaza yaşayan Barış Telli'nin, bu kazadan sonra verdiği yoğun mücadeleyle sadece Ampute Futbol Milli Takımının değil, ülke tarihinin en ilham veren sporcularından biri olmasını anlatıyor.

"Erdal ile Ece"

Şahan Gökbakar'ın Seda Türkmen ile başrolünü paylaştığı yeni filmi "Erdal ile Ece" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Togan Gökbakar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, günümüz evlilik ilişkilerinde sıkça karşılaşılan acı tatlı çatışmaları ve bu sırada ortaya çıkan olayları mizahi bir dille ele alıyor.

"İlgi Alanı"

ABD, Birleşik Krallık ve Polonya ortak yapımı dönem filmi "İlgi Alanı" , Auschwitz kampı komutanı Rudolf Höss ve eşi Hedwig'in, kampın yanındaki bir ev ve bahçede, aileleri için ideal bir yaşam kurması hikayesini merkezine alıyor.

Sandra Hüller, Christian Friedel ve Ralph Herforth'un rol aldığı filmi Jonathan Glazer yönetti.

"Ritüel"

Christopher Smith'in yönetmenliğini yaptığı "Ritüel" haftanın gerilim ve korku filmi olarak beyaz perdede yerini alacak.

Jena Malone, Danny Huston, Ian Pirie'nin oynadığı filmin konusu özetle şöyle:

"Rahip olan erkek kardeşinin şüpheli ölümünün ardından Grace, gerçekte ne olduğunu öğrenmek için İskoçya'daki Mount Savior Manastırı'na gider. Kardeşinin başına gelenleri öğrenmek ve geçmişi ile yüzleşmek için manastıra geldiğinde, kendisini kutsal bir ayinin içinde bulur."

"Oyuncaklar Firarda"

Jeremie Degruson'un beyaz perdeye uyarladığı "Oyuncaklar Firarda" animasyon severleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.