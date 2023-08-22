Okumak, araştırmak, sorgulamak ve hayatlarımızı yaşarken sahip olduğumuz deneyimleri, tecrübeleri tekrar hayata sunmak, başarı budur. Başarılı bir hayata sahip olmanın çokça yolu yöntemi olsa da en önemlilerinden hayat okuryazarlığıdır. Dünya diye adlandırdığımız gezegende milyarlarca insanla topluluk halinde yaşamaktayız. Milyarlarca insan olsa da yaşadıkça her hareketimiz, sözümüz, söylemimiz, anlatımlarımız, davranışlarımız hatta reflekslerimize dair bile hangi insandan hangi tepki ya da yaklaşımları alacağımızı tahmin eder, isabetli öngörülerimizi artırırız ki, başarı da kazanım da budur.

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“Yaşlıca bir adam yanında çok güzel bir genç kadınla pahalı mücevherler satan bir kuyumcuya girer.

Yaşlı adam; ''Pırlanta bakacağız'' der.

Satıcı vitrinden fiyatı 5000 dolar olan birkaç pırlanta çıkarır.

Yaşlı adam suratını buruşturur;

''Lütfen en değerli mücevherinizi çıkarınız...''

Satıcı bu sefer kasadan bir yüzük çıkararak uzatır.

"Bu en değerli yüzüğüm. Fiyatı 220 000 Dolar."

Yaşlı adamın genç ve güzel olan sevgilisi yüzüğe bayılır. Yaşlı adam çek defterini çıkararak 220 000 dolarlık çek yazar...

"Bugün Cumartesi bankalar kapalı. Çeki size bırakıyorum. Pazartesi günü çeki tahsil edin, beni arayın biz gelir yüzüğü alırız...''

Pazartesi sabahı mücevherci yaşlı adamı arar;

"Beyefendi hesabınızda hiç para yokmuş"

Yaşlı adam;

"Yüzük sende kalsın. Çeki de yırtabilirsin. Sayende çok muhteşem iki gün geçirdim..”

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Yaşınız kaç olursa olsun, ne türde zorluk ve sıkıntılardan geçmiş olursanız olun, öngörüleriniz ve isabet yüzdenizde artış var ise başarılı ve kazançlı bir hayat yaşamışsınız demektir. Dünya ve canlı kaldığımız süre içinde sürdürdüğümüz hayatlarımız, bazen her kişinin kendi özeleştirisini de kendi bireysel muhasebesini de yapması gerekir. En iyi, en süper, en zengin, en itibarlı diye uçlarda kıstaslar yerine “fena değildi” diyebilir isek, ne mutlu bizlere.