Kültür ve Medya Dünyası

Resim Sanatçısı Hülya Sedetmen

1967 yılında İstanbul’da doğan Hülya Sedetmen; Levent Kız Meslek Lisesi resim bölümü ardından, Yıldız Teknik Üniversitesi Serigrafi bölümünü bitirdi. Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi’nde Yusuf Taktak derslerine katılan Sedetmen, Yusuf Taktak liderliğinde kurulan Atölye Üçgen’de resim çalışmalarına devam etti. Atölye Üçgen ile çeşitli karma sergilerine katılan sanatçının, resim dersleri aldığı hocaları arasında, Yusuf Taktak, Sadık Altınok, Çiğdem Erbil, Celalettin Tandoğdu ve Nihal Atamer yer aldı. Hülya Sedetmen, İstanbul’da kurduğu atölyede resim çalışmalarına devam etmektedir.

SANATÇI , ŞAİR VE YAZAR NEŞE DİLEKÇİOĞLU

Aslen Çankırılı olan Neşe Dilekçioğlu, babasının görevinden dolayı Çanakkale Gelibolu da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da bitirdikten sonra 1981’de TRT’nin açtığı yetiştirilmek üzere ses sınavına giren Neşe Dilekçioğlu, 3 senelik stajyerlik döneminin ardından TRT Ankara Radyosuna Türk halk müziği ses sanatçısı olarak göreve başladı. Fransa, Almanya, Hollanda, Bosna Hersek, Belçika, İtalya, Azerbaycan, Avusturya, Suriye ve Makedonya’da Türk halk müziği konserlerinde başarılı bir temsile imza atarak konserlerden birçok ödülle dönen Neşe Dilekçioğlu, Avusturya’da Birleşmiş Milletler’de Türk halk müziği ve oyunları festivalinde Türk sanatı adına ödüle layık görüldü. Radyo ve TV programlarının dışında başkent grubunun 2005’te Türk halk müziği yılın sanatçısı ödülü alan Neşe Dilekçioğlu, 2008’de şehit anneleri derneği gönüllü anne ödülünü aldı. Bu ödüle gönüllü olarak katıldığı Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da askerlere verdiği moral konserleriyle gösterdiği üstün çaba sebebiyle layık görülen Neşe Dilekçioğlu, Çankırı ve Azerbaycan’dan türküler derleyip TRT repertuarına kazandırdı. Eldivan’ın Kirazı, Güvercin Başlı Gelin, Ejder Emmi, Aygız Sen Haralısan, Beyaz Geceler, Bilmem Feleğin Kastı Ne?, Kız Saçların Saçlarındır gibi eserleri seslendiren Neşe Dilekçioğlu’nun ayrıca Hüzün Çiçeği ve Bir Yanım Deniz adında şiir kitapları da bulunuyor. Art de Pürneşe programıyla yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği müzik programına imza atan Neşe Dilekçioğlu, 2007’de TRT’den emekli olduktan sonra özel konserlerine ve TV programlarına devam etti. Neşe Dilekçioğlu gündemdeki konularla ilgili yazılarıyla Gapolay’da yazılar yazdı. Günboyu gazesinde yazarlık yapmaktadır ve Yeniçağ Gazetesinin Bodrum temsilcisdir. Sanat camiasının ve siyaset dünyasının hanımefendilerinden bir olarak gösterilen Neşe Dilekçioğlu, makale yazma kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. ‘’Bu toplumun, halkın bir parçasıyız’’ diyen Neşe Dilekçioğlu, okudukları türkülerle, şarkılarla, şiirlerle müzik diliyle her zaman beraber olduklarını vurgulayarak, bu topluma Atatürk'ün ‘Sanatçı ışığı alnında ilk hissedendir’ veciz sözüne uygun olarak aydınlatmak, siyaset insanları gibi önderlik etmek gibi görevlerinin bulunduğunu söyledi. Her iki tarafın da halkını uyarıcı görevleri olduğundan bahseden Neşe Dilekçioğlu, bundan hareketle sanatının dışında yazma sanatı ile halkı bilinçlendirmeye devam edeceğini açıklayarak, buna katkı sundukları için çalıştığı medya kuruluşlarının yönetimine ve ailesine teşekkür etti. Neşe Dilekçioğlu çok yönlü birikimi , yetenekleri , kendine özgü yazarlığı , özgün sanatçılığı , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Neşe Dilekçioğlu tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Sümeyye Uludağ’dan Reelsle Geziyorum



Özel bir kurumda yöneticilik yapan Sümeyye Uludağ özel bir kurumda müşteri yönetimi uzmanı olarak çalışan erkek arkadaşı Emre Çelik ile beraber Reelsle geziyorum instagram sayfasını kurdu. Sayfaya dair şu temel bilgiler yer alıyor : Gezi yerlerini tanıtarak ilham verme Gezilecek yerlerin kısa tanıtımı aslında influencer /tanıtım/fotoğraf/video /mekan çekimleri / seyehat /konaklama Gezmeyi seven herkese ilham verecek bir sayfa. Sayfa içeriklerinden bilgi alabileceğiniz detayla paylaşımlar görebileceğiniz ve izledikçe rotalarınızı belirleyebileceğiniz reelslegeziyorum ile doğru adrestesiniz. Sayfada televizyon dünyasının çok izlenen dizilerinin mekanlarından Türkiye’nin farklı noktalarında çok bilinmeyen gezilecek yerlerine İstanbul’un müzelerinden ilginç herkesçe bilinmeyen noktalarına kadar çok özel ve ilgi çekici gezi noktaları yer alıyor. Sümeyye Uludağ daha önce Kuş Dili Eğitim Merkezinde Erhan Ertürk ve Buket Aydın gibi önemli isimlerden Diksiyon ve İletişim eğitimi almış buradaki sunum tecrübesi ve güçlü diksiyonu ile gezilen yerleri oldukça güzel aktarıyor. Emre Çelik’te çektiği video ve fotoğraflarla gezileri takipçilere en mükemmel şekliyle aktarıyor. Başarılı ikili hem içerik hem sunum detaylarıyla özgün bir gezi formatı sunuyor. Sümeyye Uludağ gezdikleri yere uygun şık ve uyumlu kıyafet seçimi ve güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Gezmeye görmeye devam ettiklerini belirten ikili çok güzel geri dönüşler aldıklarını söyleyerek önümüzdeki günlerde de çok özel ve özgün içerikler sunacaklarını belirtiyor. Reelsle geziyorum sayfasını mutlaka takip edin.

Aykırı Üçgenler



ATİLLÂ ŞENKON’un Aykırı Üçgenler adlı Öykü kitabı Everest Yayınlarından çıktı. Attilâ Şenkon’un aldatma, aldatılma ve aldanma ekseninde kurguladığı öyküleri barındıran Ten Yükü, Bıyık İzi Yalanları ve Sustum Duydun mu? adlı üç kitabı Aykırı Üçgenler adı altında bir araya geliyor. Bu kitapların ortak paydasında, kırılma noktalarının ardından hayatları bambaşka yönlere giden insanlar var. İntikamla dolup taşan kalpler, nezaketle acı çekenler, romanını terk eden karakterler, yerine uymayan parçaları ısrarla denemeye devam edenler ve kazananın aslında kaybeden olduğu oyunlar. Anların usta gözlemcisi Attilâ Şenkon’un titiz kaleminden, incelikli ayrıntılarla örülmüş samimi öyküler…

Ten Yükü “Taşınamayacak kadar ağır, sıyrılamayacak kadar yapışkan bir yük…”

Bıyık İzi Yalanları “Görünemeyecek kadar ince, silinemeyecek kadar derin bir iz…”

Sustum Duydun mu? “Söylenemeyecek kadar gizli, bastırılamayacak kadar güçlü bir söz...”



Ben Yokmuşum Gibi



Burcu Ünlü’nün Ben Yokmuşum gibi adlı öykü kitabı Everest Yayınları’ndan çıktı. Burcu Ünlü’nün yaşamdan karanlık kesitleri aydınlık ve ironik bir dille anlattığı, adeta bir şok tabancasının atışları gibi okuru ansızın irkilten kıpkısa, dipdiri öyküler. Yolları şiddette kesişenler, cinayet işleyenler, aldatanlar, bir ömür yatağa bağlananlar, sır tutanlar ve onları bir bir açık edenler, aşka düşenler, tekmili birden aslında tek bir öyküye dalıp dalıp çıkanlar Ben Yokmuşum Gibi’de okura minik sürprizler yapmak için bekliyor. Ölmekle eşdeğerde olan bir şey söylemem istense hiç şüphesiz hatırlamak derim. Hatıralar, düşmanın en kötü olanıdır. Düşmanın en kötüsü mü olur, demeyin. Olur. Hiç fark etmediniz mi, insanlar hatıralarından bahsederken gözlerinde bir ölüm belirir; boyunlarında bir halat, ayaklarının altındaysa devrilmeye hazır kıçı kırık bir sandalye varmış gibi. O sandalye hiç devrilmez, hatıralar da hiç silinmez tabii.

BURCU ÜNLÜ

Radyo, Televizyon ve Sinema ile Halkla İlişkiler bölümlerinden mezun. Öyküleri Sözcükler, Ecinniler, Kırık Saat, Mavi Yeşil gibi birçok edebiyat dergilerinde yayımlandı. Macarcadan çeviriler yaptı, birçok kitap ve derginin editörlüğünü üstlendi. İlk öykü kitabı Kapanda Bir Hayal, 2021 yılında İthaki Yayınları’ndan çıktı. Kurumsal bir şirkette halkla ilişkiler sorumlusu olarak çalışmaya devam ediyor.

HAYAT OYUNU



ŞANS KADER KUMAR

Erol Göka’nın Hayat Oyunu adlı kitabı Kapı Yayınları’ndan çıktı. İnsan hayatı, dünyaya adım atıp ilk nefesini aldığı andan son nefesini verdiği ana kadar zorlu bir yolculuk… Kimi “doğuştan şanslı” olurken kimi ayakta kalmak adına meşakkatli bir mücadele veriyor. Yolun ve yolculuğun güçlüğü, bazen de insanın gözünü o kadar korkutuyor ki “kestirme bir yol” arayışına itiyor. Para, zenginlik, hayatın güçlüğünü önemli ölçüde gideren en temel enstrümanlar. Bunu zahmetsizce kazanmanın bir yolu da “piyangodan para çıkması”…Şans oyunları, piyango, kumar; kolay yoldan para kazandırmasının yanında, çoğu zaman insanın elindeki avucundaki her şeyi yitirip iflasına da sebebiyet verebiliyor. Milyonlarca kez, milyonlarca insan tarafından denenmiş ve neredeyse matematiksel kesinlik içeren bu gerçeğe rağmen, niye hâlâ bu seçeneğe yönelir insan? Kumar sadece bir para kazanma arzusu değil mi yoksa? Başka hangi motivasyonlar bu yolu popüler hâle getiriyor? Erol Göka, bu kitabında insanlık tarihinin bu en eski “kötü alışkanlık”larından olan kumar, şans oyunları ve piyangonun popülerliğine dair esaslı bir zihin fırtınası yapıyor. Hem bir psikiyatr ve hem de aynı zamanda bir düşünce adamı olması, ortaya çıkan sonucu daha da çarpıcı hâle getiriyor…

GÜNEŞLİ ÖĞLEDEN SONRALARI ANIMSAMADIĞIMIZ ŞEYLER

KOÇER AVCI’nın GÜNEŞLİ ÖĞLEDEN SONRALARI ANIMSAMADIĞIMIZ ŞEYLER adlı Şiir kitabı Everest Yayınlarından çıktı.

Yanılmakla tehdit edilip bu sebeple ürkenlerden başka

kimse konuşmasa keşke.

Hakikati örtmenin bedelini

bisiklet tamircileri bile öğrense.

Kendimizden hıncımızı bir türlü alamazken, mümkün mü aynı anda kendimize şefkatlice yaklaşmak? Bu şiirler, yalnız güneşli öğleden sonraları için değil, fırtına öncesi, fırtına sonrası anımsamadığımız her an için yazıldı. Aynı yere bakarken görüp de söylemediklerimiz… Pişmanlığı ve öfkeyi bilgelikle savdı.

Koçer Avcı’nın şiirinden yükselen acı haykırışlara muzipçe gülüşler eşlik ediyor. Dünya denen yerde artık bulunmayan bir âşık olmak nasıl, bu şiirlerde dile geliyor:

Biliyorum aşkla savunduğum şeylerin bana ilgisi yok

geçip gidiyor yağmur, yere düşüyor meyve.

Hep övmek isterdim onları anlama şansım olsa

oysa eksik olan benim ve hep kapalı perde.

YÜZE KADAR SAY

AYÇA ERKOL YÜZE KADAR SAY adlı Öykü kitabı Everest Yayınları’ndan çıktı. “Yaşadıklarımızdan bir tutam, başkalarının yaşadıklarından bir dilim ve hiç yaşanmamışlardan da göz kararı…” Bir rüyanın verdiği ilhamla, bir define bulma ihtimaliyle evinin salonuna kuyu kazmak, kardeşinin intiharını “konu komşuya rezil olmamak” için engellemek, bir gül ağacına bütün dileklerini fısıldamak, sümsük kuşunun hakkını savunmak uğruna cinayet işlemek, hayatın akıp giden hızına yetişmenin çaresini bulamamak… Yüze Kadar Say, kurguya pabucunu ters giydiren bu yaşanmışlıklarla öyküde yeni bir yolu müjdeliyor. Hepimizin yakından tanıdığı bir coğrafyada, burada, yaşadığımız yerde, günler türlü tuhaflıklar, muzipliklerle kurulurken, yanı başımızda akla hayale gelmedik olaylar yaşanırken gerçeklik, dağılıp giden bir bulut gibi usul usul kayboluyor. Ayça Erkol bu bulutun peşinde, öykünün izini sürüyor.