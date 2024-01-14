Canım arkadaşım Nurdan Tol'un ev sahipliğinde yine harika bir organizasyon gerçekleşti.

Ulusumuzun geleceğinin teminatı olan çocuklarımızın potansiyellerine inanan, bilgili ve donanımlı bireyler olarak yetişmelerine destek olmak amacıyla kurulan Hayaller Gerçek Olsun Derneği Hatay’da gerçekleştirecekleri ilk projelerine kaynak yaratmak amacıyla özel bir bağış gecesi düzenledi. Depremin yaralarını sarmaya çalışan Hatay’da hayata geçirilecek Ekolojik Bilim ve Sanat Atölyeleri Projesi Milli Eğitim Bakanlığı, Hatay Valiliği ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülecek. Grand Cevahir Otel’de 10 Ocak Çarşamba akşamı gerçekleşen gecede özel bir açık arttırma düzenlendi ve Hatay’ın sembol ismi haline gelen sanatçı Haluk Levent konser verdi. Çocuklara ve kadınlara yönelik bilgi ve beceri atölyeleri olarak planlanan “Ekolojik Bilim ve Sanat Atölyeleri” şehirde herkesin kolayca ulaşabileceği bir lokasyonda, Hatay’ın merkezinde inşa edilecek. Fütüristik ve çevreci peyzajıyla dikkat çeken bir kompleks olarak hizmet verecek olan atölyelerde eğitimler Hatay Valiliğinin koordinasyonuyla, Milli Eğitim Bakanlığının alanında uzman kadrolarınca yürütülecek. Ekolojik bilim ve sanat atölyelerine katılan çocuklar edinecekleri ekstra bilgi ve becerilerle gelecek hedeflerini çok daha yukarılara taşırken, Hataylı kadınlar ise edinecekleri teori ve pratik kazanımlarla iş ve meslek sahibi olabilecek. Gecede ayrıca deprem sonrası dönemde Hatay’da derneğin yaptığı yardım çalışmalarına gönüllü olarak katılan gençlere sertifika verildi.Bağış gecesine katkılarından dolayı Raşit Altun, Cüneyt Yalınkılınç, Neslihan Yetişkin, Hakan Tangülü, Dinçer Alaca’ya, programın sunuculuğu üstlenen Esra Esen Atayeter ve Mehmet Aydın’a, Karadeniz Antik’e, İsmail Küçükkaya’ya ve Haluk Levent’e de plaket takdim edildi. Hatay için yola çıkan Hayaller Gerçek Olsun Derneği’nin gecesinde Karadeniz Antik desteğiyle gerçekleşen açık arttırmada eserler hem salondaki misafirlere hem de geceye çevrimiçi bağlanan misafirlere satışa sunuldu. Açık arttırmada Raşit Altun, Şahin Ergin, Birim Aksuyek, İpek Güven, Elif Nil, Neslihan Yetişkin’e ait tablolar, Galatasaraylı İcardi’ nin forması, Fenerbahçe Kulübü futbol takımının tam kadro imzalı iki forması ve bir adet Beşiktaş Kulübü futbol takımının tam kadro imzalı forması satışa sunuldu. Açık arttırmadan elde edilen gelir de derneğin projesine kaynak olarak aktarılacakmış.

BÜTÜNSEL SAĞLIK

Wellness ve Yoga Eğitmeni Ece Vahapoğlu moderatörlüğünde Feriye’de gerçekleşen LifeClub etkinliği sağlıklı yaşam ve spor tutkunlarını bir araya getirdi.Spor, sanat ve cemiyet yaşamının isimleri, influencerlar ve diyetisyenlerin katıldığı lansmanda kişiselleştirilmiş bütünsel sağlık yönetimi konusunda bilgiler verilirken önleyici hekimlik ve 2024 yılının sağlık trendleri de konuşuldu. Önleyici tıp yaklaşımı ile kişiye özel bütünsel sağlık yönetimi hizmeti sunan LifeClub, bireylerin ve kurumların sağlıklı yaşam yolculuklarına rehberlik ediyor. Tek noktadan, üyelerinin sağlıklı bir yaşam için ihtiyaç duyacakları hizmetlere erişmelerini sağlıyor. Tüm bu hizmetleri de Acıbadem Sağlık Grubu’nun deneyimi ve uzmanlığı ile sunuyor. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Elif Elkin, etkinlikte uygulama hakkında şunları söyledi: Sağlık üyelikleri ile 3 aşamada üyelerimizin bütünsel sağlık yönetimine rehberlik ediyoruz. Wellness, Diyet, Hareket, Zihin Sağlığı ve Platform modülleri ile bütünsel bir takip mümkün. Kişiye özel atanan hekim rehberliğinde, üyelerimizin mevcut sağlık durumları analiz ediliyor, iyileştirme alanları belirlenip, ardından kendilerine özel bir Sağlık Planı ile beslenme, fiziksel aktivite, uyku düzeni, bağışıklık sistemi konusunda almaları gereken aksiyonlar ve takip etmeleri gereken periyodik kontroller netleştiriliyor. Yıl boyu yanlarında olarak, hatırlatma ve organizasyonlarla bu süreci yönetmelerini sağlıyoruz.” dedi.

YENİ BİR SEN YARATMAK

Yeni Bir Sen Yaratmak - Kendini Yeniden Yaratma Yolculuğu Kitabında yazar Deniz Bağan diyor ki; "Çelişkiyi kucaklarken yalnız değilsin.Düşlerinin sesini dinlerken yalnız değilsin.Karanlıkta, ürkek yürürken yalnız değilsin.Ölümü ve yaşamı düşünürken yalnız değilsin.Severken, sevilirken ve hasret çekerken yalnız değilsin.Cevabı olmayan sorularla sessizce otururken yalnız değilsin.En yalnız hissettiğin anda dahi, asla yalnız değilsin.”

Mindfulness ve meditasyon eğitmeni, Organic Intelligence ve Neurosystemics CARE sertifikalı birey ve grup danışmanı Deniz Bağan, küçük ipuçlarından büyük fikirlere, şefkatli yaklaşımlardan ilişkilerin doğasına, kendi yaşamının kahramanı olma seçiminden cesarete bir yolculuk haritası sunuyor: Yeni Bir “Sen” Yaratmak…

Kendinizle alakalı bir yol ayrımındaysanız, bedeniniz ve ruhunuz arasında uyumsuzluk baş gösterdiyse ve adına “hayat” dediğimiz bu yolda, bir yandan kararsızlıklarınızla mücadele ederken diğer yandan da mutluluğa doğru koşmak istiyorsanız, şu an doğru yerde ve doğru zamanda, doğru kitapla karşılaştınız. Emin olun, bu kitabın son sayfasına eriştiğinizde yastığa başınızı koyarken çok daha huzurlu olacaksınız. Başucu kitabı niteliğinde. Keyifli okumalar diliyorum.

BOĞAZİÇİ VAPURLARI

Ralli sporunun duayen isimlerinden ve eski Türkiye şampiyonlarından iş insanı İskender Atakan’ın oğlu Murat Atakan, beşinci kişisel fotoğraf sergisini açtı. 1986 doğumlu Murat Atakan’ın sergisinin konusu bu kez ‘Boğaziçi Vapurları.’ 30 özgün fotoğrafın yer aldığı sergi öncesi Murat Atakan, Boğaziçi Vapurları tutkunlarını sergisine davet etti.

ERİŞİLEBİLİR TİYATRO

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Türk Telekom iş birliğiyle görme ve işitme engelli bireylerin kültür ve sanat etkinliklerine katılımını artırmak amacıyla 'Erişilebilir Tiyatro' projesini başlattı. Erişilebilir Tiyatro projesi kapsamında Türk Telekom; ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Devlet Tiyatrosu oyunlarında üst yazı ve canlı betimleme uygulamalarını hayata geçirerek; görsel, işitsel ve fiziksel engelleri aşan bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Türk Telekom iş birliğiyle görme ve işitme engelli bireylerin kültür ve sanat etkinliklerine katılımını artırmak amacıyla 'Erişilebilir Tiyatro' projesini başlattı. Erişilebilir Tiyatro projesi kapsamında Türk Telekom; ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Devlet Tiyatrosu oyunlarında üst yazı ve canlı betimleme uygulamalarını hayata geçirerek; görsel, işitsel ve fiziksel engelleri aşan bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Ayrıca, oyun öncesinde gerçekleştirilecek özel bir sahne turu ile görme engelli sanatseverlerin oyunun dekorunu, kostümlerini ve oyunda kullanılan objeleri dokunarak tanımaları sağlanarak bütünsel bir tiyatro deneyimi yaşamaları hedefleniyor. Erişilebilir Tiyatro projesi kapsamındaki ilk oyun önceki gün sahnelenen Rumuz Goncagül oldu. İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen, Türk Tiyatrosu'nun önemli yazarlarından Oktay Arayıcı'nın kaleme aldığı, rejisörlüğünü Zafer Algöz'ün üstlendiği ve Timur Selçuk'un müziklerini yaptığı 'Rumuz Goncagül'ün davetlisi görme ve işitme engelli sanatseverler, engelsiz bir deneyim yaşayarak tiyatronun keyfini çıkardı.

ÜÇÜNCÜ KAPI

Yılın ilk kitabı olan ve Forbes’un en iyi kariyer kitaplarından biri olarak nitelendirilen Alex Banayan imzalı “Üçüncü Kapı” Boyner Yayınları etiketiyle okuyucuyla buluşuyor. 25 yıldır iş dünyası, kişisel gelişim ve biyografi kategorilerinde uluslararası çok satan eserleri Türkçeye kazandıran Boyner Yayınları, 2024 yılının ilk kitabı olan Üçüncü Kapı’yı okuyucunun beğenisine sundu. Forbes tarafından en iyi kariyer kitaplarından biri olarak seçilen ve uluslararası en çok okunan eserler arasında yer alan Üçüncü Kapı kitabı Alex Banayan imzası taşıyor.Henüz üniversite öğrencisiyken, hayatta ne yapmak istediği sorusuna cevap arama yolculuğuna çıkan Alex Banayan’ın, dünyanın en başarılı insanları arasında yer alan Bill Gates, Maya Angelou, Steve Wozniak, Jane Goodall, Larry King, Jessica Alba, Pitbull, Tim Ferriss, Warren Buffet ve çok daha fazlasıyla yaptığı bire bir görüşmelerin anlatıldığı Üçüncü Kapı, okuyucuya olağanüstü ve ilham verici bir deneyim sunuyor. Tutku, azim ve beklenmedik fırsatların öyküsü olan 'Üçüncü Kapı', geleneklerden kurtulup kendi başarı yolunu çizmek isteyen herkes için de yol gösterici bir ışık görevi görüyor. Banayan'ın samimi anlatımı ise, okuyucuları belirsizliği kucaklamaya, cesur riskler almaya ve kendi "Üçüncü Kapı"larını sonsuz olasılıklarla dolu bir geleceğe açmaya teşvik ediyor. Bayıldığım kitapta yer alan bir anlatımı paylaşmak istiyorum. "Hayat, iş, başarı... tıpkı bir gece kulübü gibidir.

İçeri girmenin her zaman üç yolu vardır.

Birinci Kapı: İnsanların yüzde 99'unun içeri girme umuduyla sırada beklediği ana giriş.

İkinci Kapı: Milyarderlerin ve ünlülerin geçtiği VIP girişi."

ZEKİ MÜREN PARLATTI

Bu sabah mesajlarımda beni harika bir sürpriz bekliyordu. Rap şarkıcısı Norm Ender'in Cumhuriyet'in 100’üncü yılı için yapılan 'Parla marşı, yapay zekayla şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu Zeki Müren’e söyletildi. Müren'in 'Parla' yorumu sosyal medyada gündem oldu. Yapay zeka ile yapılan videoyu Aytuğ Scioti'nin hazırladığı öğrenildi.Her zaman olduğu gibi o nefis sesi, kelimelerin her birini vurgulayan nağmeleriyle olağanüstüydü. Yapay zekanın geldiği bu nokta bana ‘yok artık, bu kadar da olmaz’ dedirtti. Ama bu arada yapay zekanın gücü karşısında bir hayli korktum.

ÇEV SANAT’IN GENÇLERİ HARİKAYDI

ÇEV Sanat’ın Genç Sanatçıları ve 21’inci yüzyılın en önemli keman virtüözü Maxim Vengerov’un birlikte sahne aldıkları, yeni yılın ve “Cumhuriyet’in 100. Yılı”nın ilk konseri Zorlu PSM’de gerçekleşti. Konser, ÇEV Sanat’ın mezunlarından, Berklee College of Music’te akademisyen Prof. Utar Artun’un ÇEV Sanat’ın kuruluşunun 15. Yılı ve Cumhuriyet’in 100. yılı için bestelediği, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nden esinlenerek yazdığı “Umut Işığı” adlı eserle başladı.Eseri genç sanatçılar Arya Su Gülenç, Melis Sağlam icra etti ve ÇEV Sanat Oda Orkestrası’nı vakfın genç sanatçılarından Kerem Tunçer yönetti. Bade Daştan, Maxim Vengerov’la Bach’ın İkili Keman Konçertosu’nu seslendirdi. Sofiko Tchumbridze, Vivaldi’nin “Kış” adlı eserini icra etti.Konserin sonunda Genç Sanatçılar Deniz Şensoy, Bade Daştan ve Sofiko Tchumbridze, Maxim Vengerov ile Vivaldi’nin Dörtlü Keman Konçertosu’nu seslendirdi. ÇEV Sanat Oda Orkestrası’nı ise ünlü Maestro İbrahim Yazıcı yönetti.Konsere ‘Onur Konuğu’ olarak davet edilen dünyaca ünlü Maestro Gilbert Varga, gecede konuşma yaparak genç sanatçıların yetişmesi için ÇEV Sanat’ın yaptıklarına hayran olduğunu dile getirdi.