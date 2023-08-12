Haber: Mert Osman Erman

Ancak düşünceleri evinden 100 mil uzakta.

"Uyurum ve uyanırım ve boğulmaya başlarım, kusarım ve sonra aileme, akrabalarıma ne olduğunu düşünmeden bile yaşayamadığım için ağlamaya başlarım," diyor.

Hızla yayılan orman yangınları, Hawaii adasının Maui bölgesinde büyük tahribata neden oldu ve bu hafta Lahaina tarihi kasabasının büyük bir bölümünü yok etti.

Hawaii Valisi Josh Green, yangınların "Hawaii eyalet tarihindeki en büyük doğal felaket" olduğunu ve sahil kasabasının %80'inin yok olduğunu söyledi.

Dutzinlerce insan alevlerin içinde hayatını kaybetti ve yangınlar kasabayı sardıktan günler sonra ölü sayısı hala artıyor. İş arasında BBC'ye konuşan Johnson, Maui'deki ceset görüntülerinin sosyal medya akışını kapladığını söylüyor.

Birçok kişi Lahaina'da alevler tarafından tuzağa düştü ve evlerini korumaya çalışırken bazıları hayatını kaybetti, diyor.

Uzak akrabalarından birinden bahsederken, Johnson onun "bahçesinde bir çim sandalyede kavrulmuş halde bulunduğunu... çünkü evini terk etmeyi reddettiğini" söylüyor.

"O bildiği ve sevdiği her şey."

Diğerleri dağlara tırmanarak ormana kaçmaya çalıştı - ve birçoğu hala iletişim kurmadı.

Maui'de yaşayan akrabalarından dört ailenin evi yıkıldı. Ayakta kalan tek ev halasıya ait.

"Hepsini birbirine yakın evler inşa ettiler, böylece sonsuza dek birlikte yaşayacaklar... hepsi sonsuza dek birlikte kalmak ve çocuklarının birlikte büyümesini istediler," diyor.

Şimdi, kasaba güç ve su olmadan üçüncü gününe girerken, ayakta kalan evler başka bir riske daha maruz kalıyor: yağmalama.

Johnson'ın annesi evini korumak için Lahaina'da kaldı. Günü pencerelere ve kapılara tahta çiviler çakarak geçirdi, böylece insanların içeri girmesini engellemeye çalıştı.

Ancak 21 yaşındaki genç, insanların evleri yağmalamalarının suçlu oldukları için olmadığını söylüyor.

"İnsanlar çok umutsuz. Yangın başladığından beri yemek yemiyorlar. Bebekleri yangınlar başladığından beri aynı bebek bezlerini giyiyor. Çok umutsuzlar. Kıyamet sonrası bir durumdu.

"Çoğu için tepkileri bile en aşırı tepkilere suçlamıyorum çünkü tamamen hayatta kalma modundalar."

Lahaina'dan uzak olmasına rağmen, felaketin boyutu Johnson için kaybolmamış durumda.

"Sadece bardakçımın bu yıl okula geri dönmeyeceğimi söyledim, çünkü artık maddi olarak buna yetecek durumum yok... Aileme bakabilmek için bir dönemi bekletmek zorundayım."