Haber: Mert Osman Erman

Daha önce acil durum yönetimi konusunda deneyimi olmayan Herman Andaya, istifasını "sağlık nedenleri" ile açıkladı.

O günden bu yana, Hawaii adasının sakinleri, daha güçlü bir acil durum tepkisinin daha fazla can kurtarabileceğini BBC'ye belirttiler.

En az 111 kişi ölü ilan edildi. 1.000'den fazla kişi kayıp durumda.

Maui'nin 80 sireni içeren gelişmiş sistemi, her ayın ilk günü test ediliyor ve Lahaina'da normal bir yaşamın parçası olan 60 saniyelik bir ton çıkarıyor. Ancak yangın gününde sessiz kaldılar.

Çarşamba günü, Maui Acil Durum Yönetim Ajansı başkanı Bay Andaya, bu karardan pişmanlık duymadığını ısrarla belirtti.

En sık tsunamiler için çalınan sirenin, Lahaina'daki bazı insanların hızla ilerleyen yangının yoluna girebilecekleri daha yüksek yerlere koşmasına neden olabileceğinden korktuğunu söyledi.

Ancak Perşembe günü Lahaina'da, BBC'ye konuşan hiçbir sakin, bu açıklamayı kabul etmedi; sirenin yaklaşan tehlikenin önemli bir uyarısı olacağını belirterek.

Yangın gününde, Lahaina'da pek çok kişi, yakındaki Dora Kasırgası'nın neden olduğu güçlü rüzgarlar yüzünden evde, elektriksizdi. İlçe tarafından gönderilen bir metin uyarısı da hizmetini kaybeden pek çok sakin tarafından kaçırıldı. Lahaina'da Sherlyn Pedroza, "Sirenler çalmalıydı" dedi. Pedroza, 20 yaşında, ailesinin evini geçen haftaki yangında kaybetti.

"En azından evde mahsur kalan bazı insanları uyarmış olurdu - iş iptal edildi, okul iptal edildi - onları dışarı çıkmaları konusunda uyarmış olurdu."

Konuşmasını tamamlarken Pedroza ve arkadaşı Heather Tabilin, yangınlarla birlikte görmemiş veya duymamış oldukları Lahaina'dan komşularını, Alfred "Amca Al" Dasugo'yu fark etti. Ağlayarak koşup ona sarıldılar. Tabilin, "Başardığını bilemezdik," dedi. Amca Al sadece gülümsedi.

Perşembe günü Lahaina'ya Maui'nin güzel Honoapiʻilani Otoyolu boyunca sürerken, kasabanın yıkımına dair işaretler kademeli olarak görülmeye başlandı.

Şehir merkezinin yaklaşık 8 kilometre ötesinde trafik ışıkları söndü. Bir mil daha ileride, denize doğru yüzüyor gibi duran yanmış bir arabanın kömürleşmiş kabuğu yolun kenarında duruyordu, önümüzdeki gerçeği gösteren ilk ipucuydu.

Askeri ve polis sokakları devriye geziyor, tarihi kasabanın en fazla etkilenen bölgelerini çevreleyen kontrol noktalarını koruyordu. Bir zamanlar bir tırnak salonu, bir kuaför ve bir dondurma dükkânıyla dolu olan hareketli bir alışveriş merkezi, şimdi geçici bir operasyon merkezi haline gelmiş, yardım çadırlarıyla dolu bir otoparka sahipti - 8 fit yüksekliğinde bebek bezleri yığınları, 6 fit yüksekliğinde ekmek yığınları.

Pedroza gibi Lahaina sakinleri gönüllüler arasındaydı

Kalabalığın arasında duran Ronnia Pilapil, Lahaina sakini, ailesiyle şimdi yakınlardaki bir otelde kalan giysilerle, pirinç ve tuvalet kağıdıyla doluydu.

Geçen Salı günü, Bay Pilapil, ailesinin evi - geniş bir ön bahçesi olan hafif mavi bir bungalov - yangın tarafından yutulurken izledi.

Karısı ve dokuz yaşındaki kızını gönderirken arkada kalmış, bahçe hortumu kullanarak kendisi yangınla mücadele etmeye çalışırken rüzgar o kadar güçlendi ki su yüzüne geri uçmaya başladı. "İşte o zaman kötü olacağını anladım," dedi. "Bu yüzden sadece kaçtım." Daha yüksek bir yere ulaştığında geri döndü ve evinin yıkıldığını gördü. Ama Bay Pilapil, sadece hayatta kalmış olmanın şanslı olduğunu söyledi.

"İnsanlar evlerine hapsoldu ve öldü. Sadece bunu düşünüyorum," dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Pazartesi günü planlanan ziyareti hakkında sorulduğunda, BBC'ye konuşan çoğu sakin sadece omuz silkti. Birisi Biden ve beraberindekilerin devam eden acil durum operasyonlarına "rahatsızlık verici" olabileceğinden endişelendiğini söyledi. Diğerleri, Pedroza gibi, daha önce olmasını diledi.

Felaketin dokuz gün sonra, Lahaina'daki pek çok insan geleceğe odaklanmış gibi görünüyor, evlerini ve kasabalarını yeniden inşa ediyorlar.

Zaman çizelgesine rağmen - pek çok kişi rekonstrüksiyonun birkaç yıl süreceğini düşündüğünden - hiçbiri yeni bir yaşam denemek için ayrılma planları olmadığını söylemedi.

"Bu bildiğim tek şey, burası benim evim," dedi Pedroza. "Kimse satmıyor. Lahaina'yı geri istiyoruz ve alacağız."