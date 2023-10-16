Merhabalar sevgili dostlar. MEZELER, kategorisine bakıldığında sıkça tüketilen yemekler arasında ''HUMUS''u görebiliriz.

Arapça da ''NOHUT''anlamına gelen ''HUMUS'',çoğunlukla Arap Ülkelerinde,OrtaDoğu da,İsrail de sıkça tüketilmekle birlikte Türkiye,Ermenistan,Kıbrıs ve Yunanistan gibi Ülkelerde geleneksel bir yemek olarak yapılır ve tüketilir.Ülkemizde ise Hatay ve Mersin de yapılmaktadır.Ve Mersin Tarsus bölgesi ''Mersin Humusu ''olarak coğrafi işaret almıştır.

İlk çıkış hikayesi ise M.Ö 1.yüzyılda ki tarihi kayıtlarda ortaya çıkmıştır.Bununla ilgili kayıtlar ve söylemler çok fazladır.Ve hali hazırda Ülkeler arası senindir benimdir tartışması halen devam etmektedir.Ülkeler arası sahiplenilmek istenen ''Humus''u şimdilerde bir çok Ülkede yarış niteliğinde gösterilerede şahit olmaktayız.

Bunlar bir yana insan sağlığına faydalarına baktığımızda,Nohutttan elde edilen Humusun sırrı,içerisinde barındırdığı sindirilen karbonhidratlar,midenizi dolduran lifler ve sizi uzun süre tok tutan proteinden oluşmasıdır.

Sebze protein açısından zengin olan Humus içinde Demir,Potasyum,Kalsiyum,B kömpleks vitaminleri,Magnezyum ve Folikasit bulunur.

BUnun yanı sıra bugün sizler için hazırladığım ve tadını beğeneceğinizden emin olduğum Havuçlu Humus ,havuç varyantı daha fazla A vit.C vit. ve K vitamini içerir.

Humus lezzetini sevenler ve değişiklik isteyenler haydi buyrun o zaman bugün Humus'u Havuçla hazırlıyalım.

Hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum.

MALZEMELER:

• 3 su bardağı (500gr) haşlanmış nohut (kabukları soyulmuş)

• 250 gr Havuç

• 3 diş sarımsak

• 1 ad limonun suyu

• 3 yemek kaşığı zeytinyağ

• 1,5 çay kaşığı kimyon

• 1,5 çay kaşığı toz kırmızı biber

• 6 dolu yemek kaşığı Tahin

ÜZERİNE:

• 5-6 adet haşlanmış Nohut

• 1 ad kırmızı yada kuru soğan (yarımay şeklinde doğranarak az tuz ile ovulmuş)

• Zeytinyağ

• Kimyon-Kırmızı toz biber-zeytinyağ-maydanoz

HAZIRLANMASI:

• Nohutlarınızı akşamdan bol su içinde bekletin ve tekrar yıkadıktan sonra haşlayın ,kabuklarını soyun.

• Havuçları halka şeklinde doğrayın ve tavaya alın.

• Zeytinyağ ekleyerek kavurun.

• Üzerini örtecek kadar su ilavesiyle suyunu çekene kadar pişirin.

• Rondoya nohutu,havuçları,sarımsakları ve nohutun haşlama suyundan 1 kahve fincanı su ekleyerek pürüzsüz olana kadar püre haline getirin.

• Tahin,limon suyu,tuz,kimyon ve kırmızı toz biber ekleyerek bir kez daha rondodan geçirin.

• Havuçlu Humus'u servis tabağına alın.

• Yarımay doğrayıp hazırladığınız soğanları az zeytinyağ ile rengi dönmeyecek şekilde kavurun.

• Humusunuzun üzerine soğanları yerleştirin.

• Kimyon,kırmızı toz biber ve zeytinyağ gezdirin.

• İnce kıyılmış maydanoz yaprakları ile son dokunuşu yapın.

Afiyet olsun.

Sevgiyle..