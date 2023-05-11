ANKARA AA- Şirketten yapılan açıklamada, HAVELSAN'ın, 2017 yılında THY'ye EASA Level D sertifikalı Boeing 737-800 NG Simülatör teslimatı ile askeri alandaki 40 yıllık tecrübesini sivil alana da taşımayı başardığı anımsatıldı. Açıklamada, 2018 yılında toplam 11 adet A320 CEO NEO ve Boeing 737 Max FFS ve FTD simülatörlerinin seri üretimine başlayan HAVELSAN'ın, pilot eğitim araçlarının cazibesini dünya çapındaki hava yolları ve eğitim merkezlerine genişletmek için bir sonraki önemli kilometre taşına ulaştığı belirtildi.Açıklamaya göre, HAVELSAN, mayıs ayı içinde Airbus fabrika testlerine başladığı A320 CEO/NEO FFS için de 2023 yılının üçüncü çeyreğinde EASA Level D Sertifikası almayı hedefliyor. Teslim edilecek bu simülatörler ile HAVELSAN, kullanıcılarına tüm dar gövdeli uçaklar için son teknoloji simülatör çözümleri sunma fırsatı bulacak.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Boeing 737 Max FFS için Avrupa EASA Seviye D sertifikası almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Hava yolları ve eğitim merkezlerine yönelik birinci sınıf bir pilot eğitim aracı oluşturmak amacıyla ürettiğimiz simülatörümüz için çok yoğun bir çaba sarf edildi. Dünya standartlarında hava yollarından biri olan Türk Hava Yolları ile çalışmak bizim için büyük bir onur. Ülkemizin önde gelen global şirketlerinden Türk Hava Yolları ile daha fazla işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları Üst Yöneticisi Bilal Ekşi de Türkiye'nin milli bayrak taşıyıcısı olarak uzun yıllardır Türk bayrağını dünyanın her köşesine taşımaktan gurur duyduklarını vurgulayarak, "Dünyanın her yerinden daha fazla ülkeye ve uluslararası destinasyona ulaşan hava yolu şirketi olarak, eğitim kapasitemizi önemli ölçüde artırırken, artan talep ihtiyacını karşılamak için filomuzu istikrarlı bir şekilde genişletiyoruz. Bu kapsamda; 3 Airbus A320 FFS ve 2 Boeing 737 Max FFS simülatörünün üretimi için işbirliği içinde çalıştığımız dünyanın önde gelen uçuş simülasyon üreticilerinden HAVELSAN'a güveniyoruz. Simülatörümüz için Avrupa EASA Seviye D sertifikası almaktan mutluluk duyuyoruz ve uzun vadeli işbirliğimizi sürdürmeyi umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.