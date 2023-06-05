İSTANBUL AA- IATA 79. Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi, İstanbul'da devam ediyor.

Etkinlik kapsamında IATA'nın 2023 öngörüleri de paylaşıldı.

Beklentilere ilişkin açıklamalarda bulunan IATA Genel Direktörü Willie Walsh, hava yolu sektörünün net kârının 2023'te 9,8 milyar dolara (yüzde 1,2 net kâr marjı) ulaşmasının beklendiğini, bu rakamın bir önceki tahmin olan 4,7 milyar doların iki katından fazla olduğunu söyledi.

Sektörün işletme kârının 2023 yılında 22,4 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğünü dile getiren Walsh, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023'te yaklaşık 4,35 milyar kişinin seyahat etmesi bekleniyor, ki bu rakam 2019'da uçakla sehayat eden 4,54 milyar kişilik rakama yaklaşıyor. Bu yıl kargo hacminin 57,8 milyon ton olması bekleniyor; bu rakam, uluslararası ticaret hacmindeki keskin yavaşlamayla birlikte 2019'da taşınan 61,5 milyon tonun altına düştü.

Toplam gelirlerin önceki yıla göre yüzde 9,7 artarak 803 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Sektör gelirlerinin 2019'dan (838 milyar dolar) bu yana ilk kez 800 milyar dolar sınırını aşacağı tahmin ediliyor. Giderlerdeki artışın ise yıllık yüzde 8,1 ile sınırlı kalması bekleniyor."

"Sektörün net kârlılığa dönmesi büyük başarı"

Willie Walsh, havacılık sektörünün büyüme görünümüne ilişkin, "Bu yıl hava yollarının mali performansı beklentileri aşıyor. Daha güçlü karlılık birkaç olumlu gelişmeyle destekleniyor. Çin, Kovid-19 kısıtlamalarını yıl içinde beklenenden daha erken kaldırdı. Hacimler artmasa da kargo gelirleri pandemi öncesi seviyelerin üzerinde seyrediyor. Maliyet tarafında ise bir miktar rahatlama var. Jet yakıtı fiyatları, hala yüksek olmasına rağmen, yılın ilk yarısında ılımlı bir seyir izledi." yorumunu yaptı.

Walsh, sektörün net kârlılığa dönüşe geçmesinin yüzde 1,2'lik net kâr marjıyla bile olsa büyük bir başarı olarak görüldüğünü kaydederek, "Birincisi ekonomik belirsizliklerin olduğu bir dönemde sektörün kârlılık ile faaliyet göstermesi önemli bir başarı olarak gözüküyor. İkincisi ise net kâr artışı 2020-2022 döneminde havacılık tarihindeki kaydedilen 183,3 milyar dolarlık en büyük zararın ardından gelmiştir. Hava yolu endüstrisinin Kovid-19 krizine, 2015-2019 dönemi için ortalama net kâr marjının yüzde 4,2 olduğu tarihi bir kâr serisinin sonunda girdiği unutulmamalı." dedi.

Walsh, hava yollarının kârlılığı hakkında değerlendirmelerde bulunarak sözlerini şöyle tamamladı:

" Ekonomik belirsizlikler, bilet fiyatları artan yakıt maliyetlerini absorbe etse bile seyahat etme arzusunu azaltmadı. Derin Kovid-19 kayıplarından sonra, yüzde 1,2'lik net kâr marjı bile sevindirici bir gelişme. Ancak hava yolu şirketlerinin yolcu başına ortalama 2,25 dolar kazandığı bir ortamda, zarar gören bilançoları onarmak ve yatırımcılara sürdürülebilir sermaye getirisi sağlamak birçok havayolu şirketi için zor olmaya devam edecek."