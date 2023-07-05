Mersin

Kulüpten yapılan açıklamada, Gürcistan Milli Takımı'nda da forma giyen Aburjania ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Sevilla, CD Lugo ve Gil Vicente gibi takımlarda forma giyen, orta saha oyuncusu Giorgi Aburjania ile 3 yıl opsiyonlu sözleşme imzaladık. Giorgi'ye ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Giorgi Aburjania da Hatay'ın deprem nedeniyle kötü günler geçirdiğini kaydederek, "Halk da çok kötü günler geçirdi. İnsanların yüzüne yeniden ufak da olsa gülümseme getirmek için buradayız. Zor günlerin ardından Hatay'da umut dolu günler var. Bunun için çok çalışacağız. Hatay'a umut olmak için tekrar yoldayız." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Volkan Demirel de Aburjania'nın ilk transferleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Aburjania ile ilk günden itibaren enerjilerimiz tuttu. Bu transfer sürecinde yanımızda olmayı, Hatay'a yardımcı olmayı çok dile getirdi. Kendisine de teşekkür ediyorum. Gürcistan Milli Takımı oyuncusu, Hatayspor için inşallah çok önemli ve değerli olacaktır. Gerçekten çok önemli transfer gerçekleştirdik."

Kulüp Başkan Vekili Aydın Toksöz de Aburjania ile anlaşma sağladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

AA