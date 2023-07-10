Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Nureddin Geçim "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde dayısı ve yengesini kaybetti.

Dayısının ölüm belgesini hazırlatırken hastanedeki görevliye kendi T.C. kimlik numarasını veren Geçim, kayıtlara "depremde öldü" olarak geçti.

Her şeyden habersiz dayısının cenazesini defnettikten sonra Ankara'da bir hastanede göz muayenesine giden Geçim, buradaki işlemleri sırasında nüfus kayıtlarında "ölü" olarak yer aldığını öğrendi.

Çalıştığı inşaat firmasındaki işinden de çıkarılan Geçim, akrabasının manavında hem ekmeğini kazanıyor hem de yaşadığını kanıtlamak için nüfus müdürlüğü ve savcılığa yaptığı başvurunun bir an önce sonuçlanmasını bekliyor.

Nüfus kayıt örneği belgesinde 6 Şubat'ta öldüğü belirtilen Geçim, hatanın düzeltilmesini ve ardından "harita oluşturma ve verileri görselleştirmek için bilimsel ölçüm yapma" işi olarak bilinen topoğrafçılığa devam etmeyi amaçlıyor.

"Depremden bu yana mağdur durumdayım"

Manavda çalışarak geçimini sağlamaya çalışan Geçim, depremde hem yakınlarını hem de kendini kaybettiğini anlattı.

Depremde ölmediğini kanıtlamak için çabaladığını aktaran Geçim, "Depremde dayımı, yengemi kaybettik. Onların cenazelerini hastaneye götürdük. Ölü muayenesi yapıldıktan sonra cenazeyi bana teslim ettiler. Teslim alırken de ismimi ve TC'mi istediler ben de verdim. Daha sonra kayıtlara baktığımızda dayım yaşıyor, ben ölü görünüyorum. Memur arkadaş bir hata yapmış." diye konuştu.

Geçim, ölü olduğunu Ankara'da hastanedeki göz muayenesi işlemleri dolayısıyla öğrendiğini ve şok olduğunu belirtti.

Araştırma yaptığında yanlışlığı fark ettiğini anlatan Geçim, şöyle konuştu:

"Çalıştığım şirketi, ölü göründüğüm için Sosyal Güvenlik Kurumu aramış ve 'ölü adama SGK primi yatırıyorsunuz, ceza yersiniz' dedikleri için onlar da beni işten çıkarttılar. Depremden bu yana mağdur durumdayım. Hiçbir yerde çalışamıyorum. Burada dayım manav işiyle uğraşıyor, ona yardım ediyorum."

Nüfus müdürlüğüne konuyla ilgili gerekli dilekçeleri verdiğini belirten Geçim, şu anda bankaları kullanamadığını, hiçbir iş başvurusu yapamadığını söyledi.

Yaşadığını kanıtladığında doğum günü kutlaması yapmak istediğini dile getiren Geçim, "Tekrar işimde çalışmak istiyorum. Sigortasız bir şekilde yaşıyorum, gelir kaynağımız yok. Bankaları da kullanamıyoruz. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

AA