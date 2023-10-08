Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, zarar gören yapılar arasında, 2014'te ziyarete açılan ve 3 bin 500 metrekaresi mozaik olmak üzere toplam 10 bin metrekarelik sergileme alanı bulunan Hatay Arkeoloji Müzesi ile kentin tarihçesi, ticareti, üretimi, günlük yaşamı ve yemek kültürünün tanıtıldığı Hatay Şehir Müzesi de yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, her iki müzenin yapısında ve içerisindeki eserlerde oluşan tahribatın onarımı için çalışmalar yapılıyor. Aslına uygun şekilde yürütülen çalışmaların ardından iki müze de yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak.

"Müzelerimizde eser kaybımız veya bir eserin yok olma durumu söz konusu değil"

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili Birol İnceciköz, depremlerden hem Hatay Arkeoloji Müzesi hem de Hatay Şehir Müzesi'nin etkilendiğini hatırlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak tüm deprem bölgesinde olduğu gibi Hatay'da da oldukça kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirten İnceciköz, şöyle devam etti:

"Deprem günü tüm bakanlıklarda olduğu gibi Kültür ve Turizm Bakanlığında da deprem bölgelerine bürokratları, sayın Bakanımızın talimatlarıyla görevlendirildik. Hemen yeni Hatay Arkeoloji Müzemizdeki eserlerin, oluşan tahribatın durumuyla ilgili bir tespit yaptık. Eski eserlerimizde böyle çok can alıcı bir tahribat söz konusu değil şükürler olsun. Biz mevcut eserlerimizin hepsini teker teker envanterlerine göre tespitlerini yaptık. Ufak eserlerimiz ile cam ve pişmiş eserlerimizde tahribatlar var. Onlarla ilgili restorasyon, konservasyon laboratuvarlarımız şu anda çalışmaya başladı. Diğer eserlerimizle ilgili de artçı depremlerde bir sıkıntı olmaması için çeşitli güçlendirmeler yaptık. Herhangi bir eser kaybımız veya bir eserin yok olma durumu söz konusu değil."

İnceciköz, Hatay Arkeoloji Müzesi ve Hatay Şehir Müzesi'nde restorasyonların devam ettiğini ve zemin güçlendirmelerini tamamlamak üzere olduklarını belirtti.

"Sorumluluğumuz büyük ama gayretimiz de bir o kadar çok"

İnceciköz, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait eski eser yapıların bazılarında restorasyon çalışmalarının başladığını da bildirdi.

Antakya Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmalarının nazım plan ölçeğinde son aşamasına geldiklerinin bilgisini de veren İnceciköz, "Bugüne kadar Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un bölgede yapmış olduğu toplantılarda, hem benim bölgeye gelerek yapmış olduğum toplantılarda Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla, katılımcı planlama anlayışıyla kentsel hafızanın yaşatıldığı, tarihi Antakya dokusunun yeniden canlandırıldığı bir şehir için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Sorumluluğumuz büyük ama gayretimiz de bir o kadar çok." dedi.

Hatay'ın tarihi dokusuyla önemli bir kent olduğunu vurgulayan İnceciköz, bu anlamda bir bilim ekibi oluşturduklarını ve kültür enkazının kaldırılmasıyla ilgili bir laboratuvar kurduklarını anlattı.

İnceciköz, Hatay'da birçok branşta çok sayıda işe el attıklarını, kısa vadede bunları tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.