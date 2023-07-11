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Kent genelinde yaklaşık 3 gün süren kuvvetli yağış nedeniyle yaklaşık 2,5 kat artan Yığılca yolu kenarında yer alan barajdaki su miktarı, yağışların yerini sıcak havaya bırakmasıyla azalmaya başladı.

Vali Cevdet Atay, normal hava şartlarında yaklaşık 35 milyon metreküp olan barajın su hacminin yağışların ardından 86 milyon metreküpe ulaştığını belirtti.

Yaklaşık 3 gün sürerek özellikle kırsalda taşkınlara ve sele yola açan şiddetli yağışın sona ermesiyle seviyenin 76 milyon metreküpe düştüğünü aktaran Atay, sıcak havanın etkili olduğu kentte su seviyesindeki azalmanın devam ettiğini kaydetti.

AA