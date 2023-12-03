Hasan Arat, 1959 yılında Adana’da doğdu. Arat, 7 yıl boyunca profesyonel basketbol oynadı. Kariyerine Adana Demirspor’da başladıktan sonra 1977’da transfer olduğu Beşiktaş’ta 5 yıl forma giydi.

Arat, 1996 yılında Ekonomist Dergisi, Türkiye Milli Prodüktivite Merkezi ve Dünya Gazetesi tarafından ‘Yılın İşadamı’ ödülüne layık görüldü.

Arat, 1998-2000 yılları arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde Süleyman Seba başkanlığındaki yönetim kurulunda ikinci başkanlık görevinde bulundu. İstanbul’un 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları’na aday olması sürecini yönetti.

Kasım 2019’da Dünya Atletizm Konseyi İcra Kurulu’na kabul edilen Hasan Arat, bu kurumda İcra Kurulu Risk Komitesi Başkanı olarak görev yapmaya devam ediyor.

Hasan Arat, çok yönlü bir gayrimenkul yatırım ve geliştirme şirketi olan Novo Invest’in ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı, Londra ve İstanbul merkezli bağımsız bir Kurumsal Finansman ve Birleşme & Satın Alma danışmanlık firması olan Dome Group’un Kurucusu, Ortağı, Türkiye ve dünya lüks moda dünyasının önemli kuruluşlarından Beymen Group’un ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.

Arat, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği, FIBA Holding Yönetim Kurulu üyeliği, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNTWO) Bağlı Üyeler Kurulu Başkan Yardımcılığı da dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulunmuştur. Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu’nun (IAF) eski Başkanı ve mevcut Yürütme Konseyi üyesidir. Aynı zamanda BİDEV(Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı, TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) mütevelli heyet üyesi ve Haydarpaşa Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.