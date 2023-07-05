HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

YAŞAYAN EFSANE EROL EVGİN İLE RÜYA GİBİ BİR GECE

“Yaşayan Efsane” sloganıyla ayakta alkışladılar

Sahneye beyaz gömlek ve beyaz pantolonun kırmızı ceketle kombinlendiği bir takımla çıkan Erol Evgin, konserini “Söyle Canım” isimli şarkısıyla açtı. Sanatçı “Rüya” isimli şarkısının ardından izleyenlere; “Çok güzel görünüyorsunuz. Bu akşam rüya gibi bir gece yaşayacağız, hoş geldiniz” dedikten sonra, gözyaşlarını tutamadı. Evgin'in sözleri üzerine seyirciler, sanatçıyı “Yaşayan Efsane” sloganıyla dakikalarca ayakta alkışladılar.

Cumhuriyet 100 Yıl Marşı

Gecenin geç saatlerine kadar süren konser boyunca hiç ara vermeden sahnede kalan ünlü sanatçı, konserin ilerleyen saatlerinde Türk bayrağı renklerinde kombilediği kostümü ileTürkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı için özel olarak bestelediği sözleri Dr. Selma Çuhacı’ya, düzenlemesi Firuzİsmailov’a ait olan “100 Yılda Yüz Akıyla” isimli 100. Yıl Marşını elinde Türk bayrağı sallayarak seslendirdiği geceyi Önce Vatan Gazetesinden Funda Akosman, Hülya Yılgı, Nedret Hotun ve Yaşar Şenyüz birlikte izlediler.

100 Yılda Yüz Akıyla

Ne engeller aşmışız yüzyılda yüz akıyla

Ne destanlar yazmışız, ay yıldızlı bir aşkla

Böylesi bir gurur, yakışır bu cumhura

Kutlu olsun yüzyıl, cumhuriyet çok yaşa

Sen, ben, o, hepimiz, birlikte Türkiye’yiz

Asırlara kök salmış gücümüz renklerimiz

Sen, ben, o, hepimiz, birlikte Türkiye’yiz

Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz

Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz

Ne engeller aşmışız yüzyılda yüz akıyla

Çağdaşlık yolunda, yürüyoruz kol kola

Yarınlar bizimdir, bu yemin bu vatana

Kutlu olsun yüzyıl, cumhuriyet çok yaşa

Sen, ben, o, hepimiz, birlikte Türkiye’yiz

Asırlara kök salmış gücümüz renklerimiz

Sen, ben, o, hepimiz, birlikte Türkiye’yiz

Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz

Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz

Sen, ben, o, hepimiz, birlikte Türkiye’yiz

Asırlara kök salmış gücümüz renklerimiz

Sen, ben, o, hepimiz, birlikte Türkiye’yiz

Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz

Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz

Söz: Dr. Selma Çuhacı

Beste: Erol Evgin