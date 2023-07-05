HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
YAŞAYAN EFSANE EROL EVGİN İLE RÜYA GİBİ BİR GECE
“Yaşayan Efsane” sloganıyla ayakta alkışladılar
Sahneye beyaz gömlek ve beyaz pantolonun kırmızı ceketle kombinlendiği bir takımla çıkan Erol Evgin, konserini “Söyle Canım” isimli şarkısıyla açtı. Sanatçı “Rüya” isimli şarkısının ardından izleyenlere; “Çok güzel görünüyorsunuz. Bu akşam rüya gibi bir gece yaşayacağız, hoş geldiniz” dedikten sonra, gözyaşlarını tutamadı. Evgin'in sözleri üzerine seyirciler, sanatçıyı “Yaşayan Efsane” sloganıyla dakikalarca ayakta alkışladılar.
Cumhuriyet 100 Yıl Marşı
Gecenin geç saatlerine kadar süren konser boyunca hiç ara vermeden sahnede kalan ünlü sanatçı, konserin ilerleyen saatlerinde Türk bayrağı renklerinde kombilediği kostümü ileTürkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı için özel olarak bestelediği sözleri Dr. Selma Çuhacı’ya, düzenlemesi Firuzİsmailov’a ait olan “100 Yılda Yüz Akıyla” isimli 100. Yıl Marşını elinde Türk bayrağı sallayarak seslendirdiği geceyi Önce Vatan Gazetesinden Funda Akosman, Hülya Yılgı, Nedret Hotun ve Yaşar Şenyüz birlikte izlediler.
100 Yılda Yüz Akıyla
Ne engeller aşmışız yüzyılda yüz akıyla
Ne destanlar yazmışız, ay yıldızlı bir aşkla
Böylesi bir gurur, yakışır bu cumhura
Kutlu olsun yüzyıl, cumhuriyet çok yaşa
Sen, ben, o, hepimiz, birlikte Türkiye’yiz
Asırlara kök salmış gücümüz renklerimiz
Sen, ben, o, hepimiz, birlikte Türkiye’yiz
Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz
Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz
Ne engeller aşmışız yüzyılda yüz akıyla
Çağdaşlık yolunda, yürüyoruz kol kola
Yarınlar bizimdir, bu yemin bu vatana
Kutlu olsun yüzyıl, cumhuriyet çok yaşa
Sen, ben, o, hepimiz, birlikte Türkiye’yiz
Asırlara kök salmış gücümüz renklerimiz
Sen, ben, o, hepimiz, birlikte Türkiye’yiz
Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz
Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz
Sen, ben, o, hepimiz, birlikte Türkiye’yiz
Asırlara kök salmış gücümüz renklerimiz
Sen, ben, o, hepimiz, birlikte Türkiye’yiz
Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz
Gazi Mustafa Kemal Paşa biz senin izindeyiz
Söz: Dr. Selma Çuhacı
Beste: Erol Evgin