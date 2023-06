Sevgili Önce Vatan Gazetesinin Değerli Okuyucuları Merhabalar;

Ünlü manken Hande Aras Modellik ve Oyunculuk kariyerine birde Dj’lik tutkusunu ekledi. Müziğe olan aşırı sevgisinden dolayı gelen teklifleri değerlendiren Aras 1 yıl önce Dj’liğe soyundu. Mayıs ayında 25 event ile rekor kıran Hande Aras şimdilerde ise Almanya, Hollanda, Belçika ve Avusturya başta olmak üzere tüm Avrupa’yı dolaşarak muhteşem bir Turneye hazırlanıyor. Avrupa Turnesinde kendine has tarzı ve müzikalite bilgisiyle müziği harmanlayıp efektlerle birleştirerek dinleyicilerine R&B ve HipHop tarzında eğlenceli ve enerjik bir program hazırlayan Hande Aras’ın sevenlerini bu yaz büyük sürprizler bekliyor. Böylece Hande Aras performansıyla en fazla talep gören Dj’lik ünvanını taşıyan ve en fazla event yapan Dj olarak rekora koşuyor.

''AŞK, İSYAN, ÖZGÜRLÜK'' BELGESELLERİ KUNDURA SİNEMA'DA ...

Kundura Sinema’nın dünyadan yaratıcı belgeselleri buluşturan film programı Belgesel Film Kuşağı’nın 2023 seçkisi “Aşk, İsyan, Özgürlük” gösterimlerine başlıyor. Hindistan’dan Rusya’ya, Macaristan’dan Portekiz’e uzanan geniş bir coğrafyadan toplam 9 filmin gösterileceği “Aşk, İsyan, Özgürlük” seçkisi; farklı formları ve yeni anlatım biçimlerini kullanarak aşkı, isyanı ve özgürlüğü yeniden tanımlayan filmlerin peşinde hakikati sorguluyor. Magnus Gertten’in 1940’larda toplama kampında başlayan bir ‘yasak aşk’ın hikâyesini anlattığı ve geçen yıl Berlin Film Festivali’nde Teddy Jüri Ödülü’nün kazananı “Nelly & Nadine”, Amerikalı deneysel sinemacı ve şair Lynne Sachs’ın sırlarla dolu bir geçmişe sahip babasını keşfe çıktığı denemesi “Baba Denen Kişi Hakkında Film” (Film About A Father Who), Andrei Gryazev’in dünya prömiyerini Berlinale’de yapan ve Rusya’da Putin’e karşı sosyal medyada süren protestoları konu alan belgeseli “Çukur” (The Foundation Pit) ile Hindistan sinemasının yükselen ismi Payal Kapadia’nın ilk uzun filmi de olan ve geçen yıl Cannes’ın Altın Kamera bölümünde En İyi Belgesel seçilen “Hiçbir Şey Bilmediğimiz Bir Gece’nin (A Night Of Knowing Nothing) de aralarında olduğu toplam 9 film; 4, 11 ve 18 Haziran Pazar günleri Kundura Sinema’da izlenebilecek.

GÜLŞEN AY’DAN YERYÜZÜNE İNDİ...

Pop müziğin kraliçesi Gülşen geçen hafta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluştu. Gülşen, muhteşem performansının yanı sıra adeta görsel şölene dönüştürülmüş sahne tasarımı ile nefesleri kesti. Hazırlıkları aylar öncesinden başlayan bu konser için Türk tasarımcı Onur Eraybar muhteşem Ay-yıldız ve bulutlardan oluşan dekoru tasarlarken yurt dışından özel olarak teknik ekipmanlar getirtildi. Konserine Ay Yıldız sahne dekorunda ay’ın üzerinde yatarak başlayan Gülşen adeta bir masal prensesi gibiydi. Lolipop şarkısıyla açılış yapan Gülşen “İlelebet var olacak ve hiç bir zaman kaybolmayacak olan Ay-Yıldız’ ımızın altında hep beraber olmak çok güzel. Birlikte çok güzeliz' diyerek dinleyicisini selamladı. Siedres’in tasarımını, Mahizer Aytaş’ın stylingini yaptığı iki ayrı kostüm giyen Gülşen’in güzelliği ve ihtişamı yine zirvedeydi.

''SEVMEDİM DEME'' AMAZON PRİME VİDEO'DA...

Türkiye'nin en büyük yapım şirketlerinden Mahzen Media, Netd ve Retropro, müzik dolu bir hikayeye ev sahipliği yapan "Sevmedim Deme" adlı sinema filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. Başrollerinde Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un yer aldığı film, Amazon Prime Video platformunda izleyicilerle buluşacak. "Sevmedim Deme", Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un gerçek yaşam öykülerini anlatıyor. Film, ikilinin keşfedilmeden önceki hayatlarındaki zorluklarını, aşklarını, kayıplarını ve sonunda bir araya gelmelerine vesile olan Tolga Aykut'un verdiği güç ve mutluluğu konu alıyor. İki yetenekli müzisyenin yükseliş hikayesini anlatan film, seyircileri duygusal ve etkileyici bir yolculuğa çıkarıyor. Başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip olan "Sevmedim Deme", Ceyda Ateş, Şebnem Sönmez, Nebil Sayın, Rıza Akın, Yalçın Hafızoğlu, Aytaç Usun, Berrin Keklikler ve Eliz Baltacı gibi yetenekli isimleri bir araya getiriyor. Bu deneyimli kadro, karakterlerin derinliklerini ve duygusal yönlerini ustalıkla yansıtırken, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. "Sevmedim Deme", sinemada büyük bir başarı elde etti ve seyirciler tarafından büyük beğeni topladı.

Saygılarımla

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...