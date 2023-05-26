HABER: DİNÇER KARACALAR

Mayıs ayında 25 event ile rekor kıran Hande Aras şimdilerde ise Almanya, Hollanda, Belçika ve Avusturya başta olmak üzere tüm Avrupa’yı dolaşarak muhteşem bir Turneye hazırlanıyor.

Avrupa Turnesinde kendine has tarzı ve müzikalite bilgisiyle müziği harmanlayıp efektlerle birleştirerek dinleyicilerine R&B ve HipHop tarzında eğlenceli ve enerjik bir program hazırlayan Hande Aras’ın sevenlerini bu yaz büyük sürprizler bekliyor.

Böylece Hande Aras performansıyla en fazla talep gören Dj’likünvanını taşıyan ve en fazla event yapan Dj olarak rekora koşuyor.