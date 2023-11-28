Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, bugün İsrail hapishanelerinden serbest bırakılması planlanan 3'ü kadın, 30'u çocuk olmak üzere 33 esirin listesinin teslim alındığı belirtildi.

Açıklamada, bugün serbest bırakılacak kadın esirlerin şunlar olduğu kaydedildi:

1- Yasemin Teysir Abdurrahman Şaban / Cenin

2- Attaf Yusuf Muhammed Ceradat / Cenin

3- Nufuz Cad Arif Hammad / Kudüs

Açıklamada, bugün serbest bırakılacak çocukların isimleri ise şöyle sıralandı:

1- Adem Abbude Haşan Gays / Kudüs

2- Selahaddin Muhammed Salah Hedra / Kudüs

3- Ömer İbrahim Ömer Ebu Meyyale / Kudüs

4- Muhammed Muhenned Muhammed Ebu Humus / Kudüs

5- Muntasır Mahmud Hatim eş-Şuşe / Beytüllahim

6- Abdulaziz İsam Muhammed Abu Semra / Batı Şeria

7- Yusuf Abdullah Avde el-Hatib / Ramallah ve Al-Bire

8- Ahmed Beşşar Cuma Ebu Alya / Ramallah ve Al-Bire

9- Nedim Muhammed Hüseyin Ebu Arra / Tubas

10- Abdulziz Ahmed Şahir Matan/ Ramallah ve Al-Bire

11- Ala Muhammed Ruşdi Matan/ Ramallah ve Al-Bire

12- Muhammad Samih Cevdet Süleyman / Ramallah ve Al-Bire

13- Abdullah Ekrem Muhammed İhlil / El Halil

14- Cevad Tevfik Yusuf Kamil / Cenin

15- Halil Firas Halil Heykel / Kudüs

16- Muhammed Gazi Mürşid / El Halil

17- Ahmed Nezih Dib Ebu Adi / Ramallah

18- Eyhem Mahmud Musa Nahleh / Ramallah

19- Salah Umran Muhammed Salah / Beytüllahim

20- Dücane Mahmud Musa Atun / Kudüs

21- Yezen Husam Ali Abu Kubeyta / El Halil

22- Hamza Salih Muhammed Davud / Kalkiliyye

23- Kasem Halid Mahmud El-Allami / El Halil

24- Yahya Nasrullah Mustafa Aside / Nablus

25- Muhammed Gazi Muhammed Nezzal / Cenin

26- Yenal Heysem Emindar Salih / Ramallah ve El-Bire

27- Meşal Nimr Nayif Beni Cabir / Nablus

28- Yezen Eymen Abdulgani Beni Cabir / Nablus

29- Muhammed Hani Ratib Heymuni / Kudüs

30- Halid Ebu Asab / Kudüs

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Bu kapsamda 4 günde Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı bu akşam yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucu "insani aranın" 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.