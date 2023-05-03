Merhaba dostlarım!

24.04.2023 tarihinde, dostum ve davadaşım olan rahmetli Mustafa ÖZBEK’in yöneticisi olduğu TÜRK METAL SENDIKASI’nın KDZ. EREĞLİ ŞUBESİ’nden sorumlu genel başkan yardımcısı tarafından HAKSIZ-HUKUKA AYKIRI bir işlem yapıldı.

Bilirim ki HAK MUHAKKAK YERİNİ BULUR!

İki haftadır KDZ.EREĞLİ BASINI’nı takip ediyorum ve haksızlığa uğrayan KARINDAŞIM YAKUP YILMAZ ile gurur duyuyorum.

Hiç kimse kötü bir şey söylemiyor; haksızlığa karşı ÖFKELİDİR diyor.

Bu da SENDİKACILIĞIN MEZHEBİNDENDİR değil mi?

Şimdi yazacaklarım önemli!

-BİZ HAKSIZLIK-HUKUKSUZLUK karşısında pes etmeyiz; yolumuza devam ederiz!

-BİZ ZALİMDEN, HÜKMEDENDEN, KÖTÜCÜL GÜÇTEN KORKMAYIZ; Boynumuz sadece YARADAN’a eğilir!

-BİZİ HİÇ BİR GÜÇ, PARA, MADDİ-MANEVİ MENFAAT SATIN ALAMAZ, DEĞİŞTİREMEZ;

Al bayrağın gölgesi, Vatanımın mis kokulu toprağıdır yönümüz!

-PEKİ TEZGAH KURAN, KUMPAS YAPAN, HAKSIZ GÜÇ KULLANAN SİZLER KİMSİNİZ?

Evet SİZLER muhakkak HAK-HUKUK-ADALET karşısında cezanızı bulup; YARADANIN KAHRETTİKLERİNDEN OLACAKSINIZ!

...

BİZ-SİZ derken aklıma 05 HAZİRAN 2010 tarihi geldi.

BEŞİKTAŞ DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ SAVCILIK SORGUSUNDA ERGENEKON ŞÜPHELİSİ olarak kaçak FETÖCÜ Zekeriya Öz

sordu tarafıma:

-‘Telefon görüşmelerinizde BİZ-ONLAR diyorsunuz; BİZ KİM? SİZ KİM?’.

Cevap tutanaklar ile sabit ERGENEKON DOSYASINDA:

-“BİZ VATAN SEVDALISIYIZ; BAYRAĞIN GÖLGESİ-EZANIN SESİDİR İDEALİMİZ”;

BİZ ATATÜRK CUMHURİYETİ ÇOCUKLARIYIZ;

BİZ UCUBE UYUM PAKETLERİNE ATATÜRK CUMHURİYETİNİ ORTADAN KALDIRMAYI HEDEFLEYEN PAKETLER DİYORUZ;

BİZ MERKEZİ-ÜNİTER YAPIDA-ULUSALCI DEVLET tarafındayız;

BİZ ÇAĞDAŞ, DEVLETÇİ, YENİLİKÇİ, BİLİM VE AKIL İLE YOĞRULMUŞ,

LAİK, SOSYAL DEVLET ARZULAYAN, HALKÇI, ATATÜRK MİLLİYETÇİSİ

TÜRK VATANDAŞIYIZ;

...

BİZ BUYUZ; SAYFALARA SIĞMAYIZ”!

“ALLASEN YA SİZ KİMSİNİZ;

KİMSİNİZ Kİ...

ASLINDA KİM OLDUĞUNUZ BELLİ!

YANİ BİZ BİZİZ ;

SİZDE SİZ...!”

...

Sevgili dostlarım!

BİZ BURADAYIZ KORKMAYIZ RAB’den gayrısından, gücümüz buradan gelir.

SİZ dediklerim de YA KAÇAKLAR EL ALEMİN UŞAĞI OLARAK!

Ya da CEZAEVİNDE GÜN SAYIYORLAR!

...

YANİ SÖZÜM “SİZ”olanlara!

...

ZALİME ACIMAK; ZULMEDİLENE HAKSIZLIKTIR!

Av.Tülay BEKAR