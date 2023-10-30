Haber: Mert Osman Erman

Bu karar, şimdi ve duruşması arasındaki dönemde mahkeme personelini, savcıları ve olası tanıkları eleştirmesini engellemektedir.

Hakim Tanya Chutkan, bu ayın başlarında avukatlarının temyiz yapabilmeleri için geçici olarak bu yasağı kaldırmış ancak Pazar günü yeniden yürürlüğe koymuştur.

Haberler ortaya çıktıktan bir saat sonra, Trump hakimi "Trump'a düşmanlık besleyen" olarak nitelendirmiştir.

Gag order, "beni dava açmış olan savcısal ve siyasi rakiplerime karşı dezavantajlı hale getirecektir" diyerek Truth Social sosyal medya hesabında bir gönderide bulunan Trump tarafından eleştirilmiştir.

2024 başkanlık için Cumhuriyetçi aday adayı olan Trump, bu yılın başlarında 2020 seçimindeki yenilgisini tersine çevirme girişimleri nedeniyle suçlanmıştır.

Bu iddianame dört sayıda suçlamayı içermektedir: ABD'yi dolandırma konusundaki komplo, resmi bir işlemi engelleme konusundaki komplo, resmi bir işlemi engelleme ve vatandaşların haklarına karşı komplo.

O, bütün suçlamaları reddetmiştir ve dava Mart ayı için planlanmıştır

Sorunun başında bulunan özel danışman Jack Smith, Trump'a gag order'ı önermiş ve onun sesli yorumlarının jüri üyeleri ve mahkeme personeli dahil dava katılımcılarına "önyargı" yapabileceğini savunmuştur.

Eski başkan daha önce Smith'i, diğer hakaretlerin yanı sıra "deli saçması" ve "bir serseri" olarak adlandırmıştır.

Neden Hakim Chutkan'ın bu kararı yeniden yürürlüğe koyduğu hakkında hemen başka detaylar mevcut değildir.

Onun avukatları, gag order'ın ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiğini savunmuşlardır

Trump'ın hukuk ekibi, Hakim Chutkan'ın, daha önce yaptığı açıklamaların ona karşı önyargı algısı yarattığını iddia ederek davadan çekilmesini istemişlerdir.

Eylül ayında, bu talebi reddederek Trump'ın avukatlarının bu iddiaların kanıtını sunamadığını söylemiştir.

Eski başkan ayrı bir sivil sahtekarlık davasında da gag order altındadır

O davadaki hakim, Trump'a bu yasağı ihlal ettiği için iki ayrı para cezası vermiştir, biri 5 bin dolar ve diğeri 10 bin dolar tutarındadır.