Haber: Alper Ergez

Bu arada 2021 yılında düzenlenen ‘’Fame Model of Turkey’’ ve 2023 tarihinde düzenlenen ‘’Top Model Of Turkey’’ yarışmalarında finalist olan oyuncu . İlerleyen günlerde yeni modellik yarışması olan ‘’Model of Models 2023’’ finaline hazırlandığını belirterek hızlı bir süreç olduğunu ve durmadan spor yaparak kendini geliştirmeye çalıştığını söyledi.

Gece Yolcuları: Hızlı ve Sabırsız Bir Dinleyici Profili Var Artık

Sevilen şarkılarının akustik performanslarını tek bir albümde toplayan Gece Yolcuları yeni albümü Organika'yı Müzikonair’dan Alper Ergez'e anlattı. On şarkıdan oluşan “Organika” isimli akustik albümümde çok yetenekli farklı müzisyenlerle çalışan grup. Son dönemin yetenekli şarkıcısı ve sosyal medyanın yakından tanıdığı Safiye’nin de eşlik ettiği ‘’Ölümde Var’’ şarkısı ile devam etmekteler, Başarılı grup Organika’nın doğuş hikayesini şöyle anlattı: Özünde, “Şarkılarımızın en yalın halini, en sade orkestra ve enstrüman yoğunluğuyla nasıl tınlatırız?” sorusunun cevabını merak ederek başladı her şey. Sonra bir kaç pilot parça seçip, bunları en az akustik enstrümanla çaldık. Deneyerek repertuvarımızdaki uygun parçaları bulduk. Her parça sadeleşmeyi kaldırmadı tabi. Sonra da o bulduğumuz şarkıya yakışacak konuk enstrümanları çokça çalarak, en tatlı halini repertuvara koyduk . “Organika” böyle doğdu. ”Yalın katışıksız ve sevenine…” mottosu ile. ‘’Safiye’’ ile olan çalışma ve tanışma süreciyle ilgili şunları söylediler; Safiye bizim eskiden tanıdığımız müzisyen arkadaşımız. Bir süre hayat bizi başka noktalara sürükleyince, uzun süre görüşemedik. Yıllar sonra davulcumuz “Aşkın” Safiye’nin bir sahne projesinde ona eşlik edince, tekrar karşılaşma fırsatı doğdu. İyi bir noktaya getirdiği kariyeri, özgün tarzı ve onu seven kalabalık sosyal medya dinleyicisi ile çok başarılı bir şekilde hem de… Sosyal medya üzerinden yayınladığı “Safiye ile Yol Şarkıları” adında, çok cici ve takip edeni bol bir projesi de vardı. Bayıldık. Bir araya geldik, hasret giderdik. Kısa bir süre sonra onunla birlikte, onun proje formatına uygun özgün bir şarkı yaptık. Videosuyla 2023 yılbaşında, sosyal medyalarımızdan paylaştık. Çok sevildi parça. Safiye, tavır olarak da şarkı karakteristiği ile de insana umut veren, hayatın gülen yüzünü dinleyicisine güçlü yansıtan bir sanatçı.Biz de parçayı onun tarzına çok uygun bir şekilde hazırladık. Sonra iletişimiz daha da güçlendi ve kendisine bu sefer de bizim tarzımızda bir şarkı ile bizim akustik projemiz içinde yer almak isteyip, istemediğini sorduk. Tıpkı onunla yaptığımız şarkıda bizim kontrast tavrımız nasıl çok ilginç geldiyse insanlara, onun da bize eşliğinde bu farklı tavrın dinleyicileri için ilginç olabileceğini düşündük. Tabii ki bu bizim projemize de çok özel bir dokunuş olacaktı. Pozitif karşıladı. ”Ölüm De Var” adlı şarkımızı, okumayı ve dinlemeyi çok sevdiğini söyleyerek repertuvarımızdan kendisi seçti. Çok da güzel okudu gerçekten. Grup tarihimizde sevgili Nilüfer dışında, vokalimizle sesi bir arada tınlayan, ilk kadın sanatçı da oldu. Çok tatlı, yetenekli bir şair ,güzel sesli bir sanatçı olmasının dışında güzel de ruhlu bir insan.Çalışmaktan zevk duyduk ve çabucak bitirdik kayıtları. Hem kayıtlar, hem video, göz açıp kapayıncaya kadar tamamlandı.