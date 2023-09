Haber: Dinçer Karacalar

Kültür sanat her zaman desteklenmeli mottosuyla yola çıktıklarını belirten holding bünyesinde, kültür sanat ve sosyal sorumluluk projeleri için özel bir alan açan yönetim kurulu başkanı Hakan Cengiz, kültür sanat danışmanı olarak usta oyuncu Hakan Karsak ile bir araya gelerek sanata, sanatçıya, sinemaya ve tiyatroya desteklerinin daha da artması için bu alanı özel olarak açtıklarını dile getirdi.

Sinema ve Tiyatro Ayakta Kalmalı

Tüm dünyayı etkisi altına alan zorlu pandemi döneminde en çok yara alan şüphesiz ki tiyatro ve sinema sektörü ve bu sektörün emekçileri olmuştur diyen Hakan Cengiz; ''sinema ve tiyatrolar salgın nedeniyle 2 yıl kapalı kaldı ve normallleşme süreçlerinin başladığı zamanlarda da vizyona ve gösterime girecek film ve tiyatro sahnesi olmadığı için zorlukları iki katına çıktı. Özellikle kültür sanat alanında sinema ve tiyatro bir ülkenin can damarı konumundadır ve her zaman desteklenmelidir'' dedi.

Solo Yatırım Holding olarak şu ana kadar bir çok projeyi destekleyen holding, 2024 yılında kültür sanat ve sosyal sorumluluk projelerini daha fazla destekleyeceklerini duyurdu.