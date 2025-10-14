A Millî Takım teknik heyeti, oyuncuları ve personelinin günün anısına grup fotoğrafı çektirmelerinin ardından, Bulgaristan karşılaşmasında 100. kez A Millî formayı giyme gururunu yaşayan kaptan Hakan Çalhanoğlu için saha içerisinde sürpriz bir kutlama gerçekleştirildi. Türk bayrağını omzunda taşıdığı bir fotoğrafı kullanılarak hazırlanan pastayı kesen Hakan, pastasının ilk dilimini TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun ikramıyla yedi.



Sahada kısa bir konuşma yapan Hakan, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve tüm ekibe teşekkür ederek, şunları söyledi: "Ben iyi bir kaptan olduysam, burada bulunan herkesin sayesinde oldum. Benim için özel ve güzel bir gün. İnşallah, maçı da kazanacağız ve yarın bugünden daha da güzel olacak."