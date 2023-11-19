YENİ ŞARKISI YOLDA

Yıllar önce “Sev Yeter” şarkısıyla sevenlerinin gönlünde taht kuran Esra Özmen çok yakında bomba gibi bir arabeskle yeniden geliyor. Son yıllarda hep hareketli şarkılarıyla müzikseverleriyle buluşan Özmen; “Arabesk, bizim ruhumuzda, her anımızda var aslında, ama uzun zamandır bu kadar heyecanlandığım bir eser olmamıştı, belki de o yüzden “Sev Yeter”den sonra bu kadar iddialı bir arabesk okumadım. Şimdi çok heyecanlıyım ve şarkının dinleyenlerle buluşacağı günü iple çekiyorum” dedi.

OLMAZ OLMAZ

Derya Akgün'ün, müzik kariyerine ilk adımını atarak "Olmaz Olmaz" adlı şarkısının çarpıcı klibi yayınladı. Erkan Nas yönetmenliğinde çekilen klip, NetD müzik etiketiyle müzikseverlerle buluştu. Müzik kariyerinin yanı sıra, Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Tümay Özokur Akademi'de oyunculuk eğitimi alan Akgün, sanatın farklı dallarında da başarıyla boy gösteriyor.

PARFÜMÜNE İTALYA'DAN ÖDÜL

Güzel oyuncu ve sunucu Didem Aksu sevdiği kişilerin ve kedisinin ismini verdiği parfüm çeşitleriyle ticaret dünyasında başarıdan başarıya koşuyor. Parfümlerinden birine marka olarak Astroloğu Michaela Astro’nun ismiyle Michaela markasıyla piyasaya süren Didem Aksu, İtalya’da ödüle layık görüldü. Astrolog Michaela Astro ile birlikte ödül almak için İtalya’ya gideceğini dile getiren Didem Aksu “Ticaret dünyasına atıldığım günden beri sevgili Michaela Asro’ya sormadan bir şey yapmadım önemli adımlarım için tarih verdi ve hepsi başarıya taşıdı’dedi.

TAKİPÇİYE BABADAN CEVAP

Ünlü şarkıcı Ömür Gedik, geçtiğimiz akşam Günay Restaurant’ta sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan Gedik, bu anları sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı. Sahnesinde giydiği lila elbisesiyle büyük beğeni toplayan Gedik, sosyal medyadan bir takipçisinin kendisine “Çok çıplak” yorumuna ise “Babamda aynı senin gibi çıplak buldu ama bu benim seçimim” diyerek kibar bir şekilde cevap verdi.

KARADENİZ KIZIYIM, ESİP GÜRLERİM

TRT Müzik’te Cumartesi 11:15’de ekrana gelen “Hayatım Müzik” adlı programın bu hafta ki ünlü şarkıcı Güliz Ayla oluyor. Programda her hafta hayatını müziğe adamış ünlü isimler ekrana geliyor. Herkesin kendisini İzmirli zannettiğini söyleyen ünlü şarkıcı, “ Samsunluyum, Karadeniz kızıyım. Karadeniz damarım tutuyor, esip gürlüyorum. Hırçınlığım ve inatçılığım var. Ama kimseyle küsemem” dedi.

YARIŞA GİRDİ

Abisinin müzik dünyasında olmasıyla ufak yaşlarda içinde büyüyen müzik aşkı, Çekin Yener için miras gibi oldu ve aldığı bayrağı daha yükseğe taşıyor. İlk tekli çalışması “Kimler” Pro Ünyaylar etiketiyle müzik severlerle buluşurken aranjör koltuğunda ünlü müzik adamı Alpay Ünyaylar oturdu. Murat Balkan bestesi olan “Kimler” isimli esere stüdyo çekimleri, dış görüntülerle desteklenerek bir performans klibi gerçekleştiren Alper Ünyaylar, yönetmen koltuğunda oturdu.

10 PARMAĞINDA 10 MARİFET

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Ceren Gündoğdu, Avrupa ve Türkiye konserlerine tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan Sidikli Kasabası Müzikali’nde oyunculuk performansıyla göz dolduran Gündoğdu, aynı zamanda konser maratonuyla da sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Cso Ada Ankara’da sahne alan güzel sanatçı, pullarla kaplanmış beyaz mini kıyafetiyle hayranlarının karşısına çıktı. Güzelliğiyle göz kamaştıran Gündoğdu, sevilen şarkılarının yanı sıra 10 Kasım Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Ölüm Yıldönümünü anmak için de piyanonun başına geçerek Atamızın sevdiği şarkıları kendisini dinlemeye gelen müzikseverlerle birlikte seslendirdi.

NÜKHET DURU İLE DÜET YAPTI

Gülben Ergen, Emel Sayın ve Nükhet Duru gibi Türk müzik dünyasının önemli isimlerinin orkestra şefi Devrim Ekiz, ikinci tekli şarkısını çıkardı. Orkestra şefliğini üstlendiği Nükhet Duru ile düet yapan Devrim Ekiz, sözleri Pınar Çubukçu imzası taşıyan müziği kendisine ait olan “Olasılık” isimli eserle zirveyi hedefliyor. Ceran Müzik etiketiyle müzik severlerle buluşan “Olasılık” isimli esere Şile’de Adem Baysal yönetmenliğinde performans klip’i çekildi. Kendi bestesi olan “Olasılık” isimli eseri Nükhet Duru ile düet olarak seslendirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Devrim Ekiz, yıllardır aynı sahnedeyiz birbirimizi çok iyi tanıyoruz bunun şarkının başarısında çok etkili olacağına da inandığını belirtti.

DELİ KIZ

Geleneksel Türk Müziğinin naif ve sakin ezgilerini günümüz modern ezgileriyle birleştirerek özgün bir tarz sunmayı hedefleyen “Grup Kehribar”; yeni şarkısı “Deli Kız”ı dinleyicisiyle buluşturmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor. Şarkının sözü ve müziği grubun solisti Evrim Tan imzası taşırken müzik yönetmenliğini ise başarılı sanatçı Özkan Yavaş üstlendi.

YILBAŞINDA 'BEYAZ SHOW' DA

Müzik dünyasında Sakarya'lı Shakira diye adını duyuran şarkıcı Feyzan, son günlerde hayli keyifli görünüyor. Sahne perfomansıyla dikkat çeken güzel şarkıcı , yeni yıla beyaz bir sayfa açarak gireceğini söylüyor. 'Ben adamı yakarım ', 'Şimdiki kızlar dayıları kandırıyor ' isimli şarkılarıyla müzikseverlerden tam not alan sanatçı yeni yılda piyasaya çıkaracağı albümü için yoğun bir çalışma içine girdi. Yılbaşı gecesi 'Beyaz Show' da hayranlarıyla buluşacağının müjdesini de veren Feyzan, "Şimdiden heyecan içindeyim, Beyaz Show 'un yeni yılda bana uğur getireceğine inanıyorum " diyor.

FİLMLİK KİTAP

Moda yazarlığından, podyum dünyasının renkliliğinde manken olarak büyük başarılara imza atan tescilli güzel Dilara Kırmıt, yazar yönünü tekrar ortaya çıkarıyor. Bir kitap yazmaya başladığını dile getiren Dilara Kırmıt, moda dünyasında yaşadıklarını kaleme aldığını ifade etti. Bir çok yapımcının manken dünyasını sinema filmi yada dizi yapmak istediğini fakat işin içinde olan biriyle yazım döneminde yola çıkılmadığından bir türlü başarılı olamadıklarını dile getirirken, beyaz perde ve ekranlarda olabilecek muhteşem bir hikaye geliyor vurgusunu yaptı.

OLMUYOR

Güneş Özgeç’in sözünü ve müziğini yazdığı yeni teklisi ''Olmuyor'' 17 Kasım'da tüm dijital müzik platformlarında yayında. Güneş Özgeç’in söz, müzik, aranje ve prodüksiyonunu kendi başına üstlendiği şarkısının miksi Alp Turaç, masteringi Erdem Helvacıoğlu tarafından yapıldı. Fotoğraflar Merve Terzioğlu, kapak ise Deniz Bankal tarafından yapıldı.

GÖRGEN VE YILMAZ’DAN DANSA DAVET

Türkiye'nin müzik sahnesine yepyeni bir soluk getiren Mahmut Görgen ve Fatih Doğukan Yılmaz, müzikseverleri büyüleyici bir deneyime davet ediyor. İkilinin bir araya gelerek hazırladığı, enerjisi yüksek ve deep house tarzındaki şarkıları, adeta müzikseverleri dansa davet ediyor.

SAHTE ÖPÜŞLER

Müzik dünyasında hem popüler arenada kalmayı başarıp, hem de kendine has söz ve besteleri ile farklı bir yer edinen Aydilge, son şarkısı Sahte Öpüşler için sevilen müzisyen Evrencan Gündüz ile bir araya geldi.Yapay, gösterişli hayatlar, sahte aşklar, yapmacık ilişkilere karşı tepkilerini bu şarkıyla dile getiren ikili, son derece renkli ve esprili bir klibe de imza attılar.

MOLEKÜL

Türk pop müziğinin güçlü erkek yorumcularından Keremcem ilk teklisi Mokelül’ü yayımladı. Şarkının sözü müziği Emrah Şahin, Keremcem ve Yunus Adak’a düzenlemesi de Yunus Adak’a ait.Şarkıda, molekülleri uçup kaybolmuş ama hâlâ dağılan parçalardan birinin süzülüp omzuna konmasını dileyecek kadar yalnızlıktan korkan bir kalbi ve insanın doğumundan itibaren bu en güçsüz yanı olan duygusal temasa duyduğu ihtiyacı anlatılmaktadır.