NEŞET ERTAŞ'IN İZİNDE



Sözü ve Bestesi ünlü sanatçı Uğur Işılağa ait olan türkü Aycan Öner’in yorumu ile çok sevildi. 1 ay boyunca Müzik Trend listelerinde en üst sırada yer aldı. Müzik çalışmalarına çocuk yaşlarındayken babasını örnek alarak başlayan Aycan Öner, son zamanlarda sazı ve sözü ile dikkat çekiyor. Aslen Konya Ereğlili olan ve yöresinde Seslendirdiği Türküleri ile bilinen bozlak ve oyun havalarını seslendiren genç sanatçı önder Neşet Ertaş'ın ve Ustalarının yolunda gittiğini söylüyor.

YAZA İDDİALI MERHABA

Sesiyle ve güzelliğiyle uzun yıllardır sektöre emek veren ve sahnelerin çok sevilen seslerinden birisi haline gelen başarılı sanatçı Songül Özdemir, yaz ayına girerken sevenlerine sürpriz bir şarkıyla yeniden merhaba dedi. Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan yakın geçmişte de genç sanatçı Zeynep Bastık'ın seslendirdiği "Uslanmıyor Bu" şarkısı 'Songül Özdemir yorumuyla müzikseverlerle buluştu.

RENKLERLE DİYET



Güzel model, sunucu ve oyuncu Didem Aksu, televizyon ekranlarının efsane dizi filmi Avrupa Yakasında rol aldıktan sonra şöhret basamaklarını da hızla tırmandı. Oyunculuk yanında görselliğin ön planda olduğu modellik ve sunuculuk işleri adına fiziğini nasıl koruduğunu anlatan Aksu, şaşkınlık yarattı. Formunu renklerle koruduğunu dile getiren Aksu, Renkler iştahımızı nasıl etkiliyor hiç düşündünüz mü? Ya da fark ettiniz mi restoranlarda, kafelerde hangi renkler ağırlıklı kullanılmış? Hangilerinde daha çok yiyip içtiniz mi mesela? Yapılan çalışmalar renklerin iştahımız, tükettiğimiz besinlerin porsiyonları ve yemek tercihleri üzerinde etkili olduğunu göstermiş ifadesinde bulundu.



ARABA

Türk rap müziğinin önde gelen isimlerinden Sefo’nun yeni single'ı "Araba"nın için geri sayım başladı. Sözleri ve müziği Sefo'ya ait olan şarkının prodüktörlüğünü Divxrse üstlenirken, mix Aerro tarafından yapılmış ve masteringi de Gkg Mastering tarafından yapıldı.



İSTANBUL’DAN KAÇTI

Podyumların tescilli kraliçesi Dilara Kırmıt, yazın gelmesiyle İstanbul’dan kaçtı. Neredeyse yapılan her moda gösterisinde yer alan Dilara Kırmıt, yurtiçi işlerine yurtdışı çalışmalarını da ekleyince model olarak yoğun bir sezon geçirdi. Güzel model Dilara Kırmıt “Ben işimi çok severek yapıyorum ve işimin temposu ne kadar yoğun olsada beni öf diyecek kadar bunaltmıyor. Beni yoran kulisler ve kapalı kapılar arkasında yapılan dedikodular, bu kafa yorgunluğunu atmak için her yaz 4 kez kaçarım benimki tatil değil dedikodu detoksu” dedi.



ATİYE KONSERİNDE İZDİHAM

Pop müziğinin güçlü ve renkli isimlerinden Atiye, 35. kez düzenlenen Uşak Sivaslı Çilek Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne aldı. Konser alanını dolduran binlerce hayranının alkışları arasında sahneye çıkan Atiye, son hiti Dalgana Bak'la enerji dolu bir başlangıç yaptı. ‘Budur’, ‘Salla’, ‘Aşkistan’, ‘Ya Habibi’, ‘Soygun Var’, ‘Salla’ gibi şarkılarıyla yüksek tempolu gecenin fitilini ateşleyerek, iki saat boyunca konserine aralıksız devam etti.



MODASEVERLERİ BÜYÜLEDİ



Geçtiğimiz günlerde Datça'da düzenlenen Fashion Week Türkiye Moda Haftası birçok tasarımcıların katılımıyla gerçekleşirken geceye varoluş hikâyesiyle birbirinden şık koleksiyonlar üreten ünlü modacı İlayda Emir de katıldı. Yaptığı şık tasarımlarıyla podyumda izleyenleri adeta büyüleyen Emir, tasarımlarına olan ilgiden oldukça memnun olduğunu söyledi. ‘Takım Oyunları' koleksiyonuyla misafirlerinin gözlerini kamaştıran gece ve günlük kullanıma uygun tasarımlarıyla moda severleri büyüledi.

BURDA KALAYIM

Göksel, yüksek akımda, elektrikli şarkısı ‘Burda Kalayım‘ ile yaza çarpıcı bir giriş yapıyor. Burda Kalayım’ Soles Music ve Avrupa Müzik ortak yapımıyla 16 Haziran’da tüm dijital platformlarda yayında olacak. Sözü ve müziği Göksel’e ait şarkının aranjesini Ozan Bayraşa üstlendi. Görsel zenginliğe sahip video klibi, aynı zamanda fotoğrafları da çeken Aytekin Yalçın çekti.

BU ŞEHİR

Ünlü sanatçılar Tefo ve Ece Mumay, beklenen yeni şarkıları "Bu Şehir"i Mahzen Media etiketiyle yayınladı. Şarkının klibi ise Mahzen Fabrick YouTube kanalında müzikseverlerle buluştu. Şarkının sözleri, Tefo'nun kendine özgü tarzıyla dolu dolu bir anlatıma sahip. Tefo & Ece Mumay, "Bu Şehir" adlı şarkılarıyla müzikseverleri derin bir duygusal yolculuğa çıkarmayı amaçlıyor. Mahzen Media etiketiyle yayınlanan bu etkileyici şarkıyı ve eşsiz klibini Mahzen Fabrick YouTube kanalında bulabilirsiniz.

ÖZBEKLERİN ZEYNEP BASTIK SEVGİSİ

Ünü Türkiye sınırlarını çoktan aşan, Türki Cumhuriyetlerde de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Zeynep Bastık dün gece Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te konser verdi. Özbekler Zeynep Bastık’a büyük ilgi gösterdi. Konserin çıkışında kulis kapısında bekleyen Özbek hayranları Zeynep Bastık ile fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Gördüğü ilgiyi karşılıksız bırakmayan Bastık, herkesle tek tek poz verdi.

KAFALAR LEYLA

Profesyonel müzik kariyerindeki hızlı yükselişine hız kesmeden devam eden ''Mehmet Yenigün''; yepyeni yaz şarkısı ''Kafalar Leyla'' ile müzikseverlerle buluştu. Sözleri Zafer Kerey'e, bestesi Turgay Saka'ya ait olan eğlenceli şarkının güçlü aranjesinde ise Altınç Tombak'ın imzası yer alıyor. Yeni şarkısının klip çekimleri için kamera karşısına geçen ''Mehmet Yenigün''ün yönetmenliğini ise Cem Yolyapan üstlendi.



AFRİKA YOLCUSU



2 milyona yakın takipçisi bulunan ve bugüne kadar yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle isminden söz ettiren twitter fenomeni Mehmet Berk Ergin, Afrika’ya gitmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda Avrupalı STK ile iş birliği yaparak Afrika’ya giden ve orada zor şartlarda yaşamlarını idame etmeye çalışan Afrikalılara yardımda bulunan Mehmet Berk Ergin, kurban bayramını Afrika’da geçirecek.

HALİM YOK



Pop müzik alanında üretimlerini dinleyicilerle buluşturmaya başlayan genç isim Firuze Gamze, ’’Yok Halim’’ isimli ikinci teklisini yayımladı. 2021 yılında "Toz" isimli ilk şarkısı ile müzik dünyasına adım atan Firuze Gamze, iki yıl aranın ardından kendine özgü tavrını yansıttığı Yok Halim isimli yeni şarkısını dinleyicilerle paylaştı.

EFSANE OYUNCUYU AĞLATAN KİTAP



Gazeteci Yazar Murat Avcı’nın Ünlü sinema oyuncusu Sevgi Can Danlı’nın hayat hikayesini anlatan ‘İşte Benim Hayatım’isimli kitabı çıktı. Kutlu Yayın Evi etiketiyle tüm raflardaki yerini alan kitapta Efsane oyuncunun yürek burkan yaşam hikayesi ve çok sayıda fotoğrafları yer alıyor. Yazar Murat Avcı , Darülaceze’de hayatını idame eden oyuncuya kitabını hediye edince duygusal anlar yaşandı. Sevgi Can Danlı göz yaşlarına hakim olamadı.

İREM BODRUM’DA



Konserden konsere koşan İrem Derici kısa bir tatil arası verip menajeri Özgür Aras’ın Bodrum Yalıkavak’ta açtığı kulüp ENVY Night Life’ı ziyaret etti. Işık, lazer ve dans şovlarından çok etkilenen Derici “Aynısını sahneme istiyorum!” dedi. Kariyerinde ve özel hayatında altın çağını yaşayan İrem Derici konser maratonuna sevgilisi Atakan Işıktutan’la beraber kısa bir tatil arası verdi ve Bodrum’a gitti. Tüm günü deniz kenarında güneşlenerek geçirdikten sonra aynı akşam soluğu Derici’nin menajeri Özgür Aras’ın Yalıkavak’ta açtığı ve büyük ses getiren kulübü ENVY Night Life’ta aldılar.