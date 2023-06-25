İYİSİNDİR



Türk rap müziğinin yetenekli ismi Pote, müzikseverlerin karşısına yeni bir şarkıyla çıkıyor! "İyisindir" isimli bu özel rap şarkısı, Pote'nin kendine özgü tarzıyla ve etkileyici rap yeteneğiyle dinleyicilere mükemmel bir deneyim sunuyor. Söz ve müzik tamamen Pote'ye ait olan bu şarkı, yayınlandığı anda dikkat çekti ve büyük beğeni topladı.



HADİSE SÜRPRİZİ



Cappy yeni kampanyası kapsamında gerçekleştirdiği sürpriz Hadise konseri ile dinleyenlere unutulmayacak bir deneyim yaşattı. “Cappy Yaşam Dolu” kampanyasının ilk sürprizi, Kanyon Alışveriş Merkezi’nin önünde öğlen saatlerinde gerçekleşen Hadise konseri oldu.



MADONNA TÜRKÜ SÖYLÜYOR



Ceylan’dan hayranlarına yaz sürprizi yeni teklisi Cane oldu. Ceylan Müzik etiketiyle dijital dünyada yerini alan şarkının sözü ve müziği Hüseyin Arapoğlu’na aranjesi Coşkun Kıvılcım imzasını taşıyor. Son derece ritmik ve hareketli yapıya sahip şarkının video klibi Ferit Çetinkaya yönetmenliğinde çekildi. Farklı bir imajla sevenlerinin karşısına çıkan Ceylan’a sosyal medyada Katy Perry benzetmesinden sonra, şimdi de ‘Madonna Türkü Söylüyor’ yakıştırması yapıldı.



AZERBAYCAN'A KAMP KURDU



Yaptığı başarılı sinema filmleriyle adından sıkça övgüyle bahis ettiren yapımcı Yalçın Çoban, yeni çalışmaları için dur durak bilmeden koşturmaya devam ediyor. Yaptığı sinema filmleri vizyonda elde ettiği başarı sonrası gözünü daha yükseğe diken Çoban, uluslararası boyuta işini taşımanın çarelerini arıyor. Uygulayıcı yapımcı olarak adım attığı sinema sektörüne kendi filmleriyle imza atan Yalçın Çoban “Bundan sonra cebinde 3 milyon doları olmayan bu işi yapmasın, bu bir tavsiyedir. Sadece parada yeterli değil. Bilgi, tecrübe bu işte çok önemli, hayal etmek önemli ama sinemada icraat dönemi başladı ‘dedi.

TÜM KUŞLAR



Sevda Deniz Karali yumuşak vokali, mırıldanarak söylediği notalarla, yine kalplere değecek melankolik bir şarkı hazırladı. 23 Haziran Cuma günü ‘Tüm Kuşlar’ Pasaj&Garaj Müzik etiketiyle yayınlanıyor.Sözü, müziği ve düzenlemesi Sevda Deniz Karali’ye ait ‘Tüm Kuşlar’ pürüzsüz vokallerle örülü adeta dinleyeni duygu denizinde bir gezintiye çıkarıyor. Yarattığı işitsel duygu evreni ile yeni jenerasyonun müzikal hikaye anlatıcıları arasında yer alan Sevda Deniz Karali, şarkının melodik kurgusuyla dinleyene sinematik bir hava yaratıyor.



YOK TABİ



Ünlü şarkıcı Feryal Sepin, uzun bir bekleyişin ardından heyecanla beklenen bu yazın en çok dinlenecek şarkısı "Yok Tabi"yi müzikseverlerle buluşturdu. Sözleri ve müziği başarılı müzisyenler Doğanay Karadeniz ve Berat Kaya'ya ait olan şarkının aranjesi ise usta müzisyen Mustafa Ceceli'ye ait. "Yok Tabi" adını taşıyan bu etkileyici şarkı, Feryal Sepin'in güçlü yorumuyla hayat buluyor. Feryal Sepin'in kendine özgü vokal tonu ve duygusal yaklaşımı, şarkıya derinlik kazandırıyor ve dinleyicileri müziğin büyülü dünyasında bir yolculuğa çıkarıyor.



ÖYKÜ GÜRMAN'IN YENİ HEYECANI



Yorumculuğunun yanı sıra son yıllarda oynadığı rollerde, oyunculuktaki başarısını gözler önüne seren Öykü Gürman, yeni heyecanı ‘Acıyı Bırak’ teklisini 23 Haziran Cuma günü Pasaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlıyor. Sözü müziği Azerbaycan’lı Tural Gasimov’a düzenlemesi, Gürman’ın uzun yıllardır orkestra şefliğini üstlenen Güngör Kahraman’a ait şarkı Ankara’da kaydedildi.



VİZYONDA



Wediacorp çatısının alt yapılanmalarından birisi olan Wedia Entertainment, yepyeni animasyon filmlerini sinemaseverlerle buluşturmaya devam ediyor. “Afacanlar İş Başında”, 23 Haziran’da viyona girerek okulların kapanmasıyla birlikte tatildeki çocukların enerjisine keyif kattı.



BANDIRMA’YI SALLADI



Çıkardığı Çalıkuşu şarkısının adından adını sıkça duyduğumuz Türk sanat müziği sanatçısı Nurcan Başpınar, Bandırma Belediyesi’nin Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında başlayan yaz konserlerinin bu haftaki konuğu oldu. “Safalar Getirdiniz” şarkısıyla konserinin açılışını yapan güçlü sesli şarkıcı, “Geçmesin Günümüz”, “Ağacın Altı”, “Bir İlk Bahar Sabahı”, “Biliyorsun Bir Zamanlar” gibi sanat müziğinin en değerli şarkılarını seslendirdi. Başpınar, konserini izlemeye başta Erdek ve Susurluk olmak üzere diğer ilçelerden gelen severlerine unutamayacakları bir konser yaşattı.



BEN ADAMI YAKARIM



Pop oryantal müziğin gözde ismi Feyzan, sözü kendisine, ait olan "Ben adamı yakarım" adlı şarkısıyla büyük ilgi görüyor. Özellikle sosyal medyada rekora koşan sanatçı, hayatından oldukça memnun. Feyzan"Bu yaz sahiller benim bu şarkımla coşacak. Bu arada Arap ülkelerinde de büyük ilgi görmesi beni son derece mutlu ediyor " diyerek memnuniyetini dile getiriyor."Ben adamı yakarım " adlı tekli tüm dijital platformlarda yerini aldı.



GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİLER



Bülent Ersoy, Yaşar, Mustafa Sandal gibi pek çok Ünlü sanatçının sahne çekimleri, albüm kapak fotoğrafı ve ünlü markaların katalog çekimlerinde adını duyuran başarılı fotoğraf sanatçısı Nergis, Dünya oyuncu ve kameraman Hacı Murat Araç ile 1 yıllık güç birliğini pik (tavan) yaparak uyum içinde tamamlamanın gururunu yaşıyorlar.





MARATONA BAŞLIYOR



Deniz Seki, yaz sezonuna çok iddialı bir konser maratonu ile başlangıç yapıyor. Bu yaz dopdolu bir konser takvimi açıklayan Seki, sezon boyunca Türkiye’nin birçok yerinde hayranlarına unutulmaz dakikalar yaşatacak. Bir süredir yeni şarkı hazırlığında olan ve bu şarkısını hayranlarıyla paylaşmak için sabırsızlanan güçlü yorumcu, hem yeni şarkısı hem de konserleri ile sevenleriyle özlem giderecek.

PSİKOLOJİK ŞARKI

Uzun yıllardır Pınar Aylin, Rafet El Roman gibi daha birçok isme sahnede ve stüdyo çalışmalarında back vokallik yapan Serhat Erkal yeni teklisini çıkardı. 1 albüm çalışması yanında 3 single ile müzikseverlerle buluşan Serhat Erkal, tekli çalışması “Nerden Başlarım” ile yeniden müzik dünyasına önemli bir adım attı. Söz ve müzik çalışması Samet Çobana ait olan “Nerden Başlarım” isimli eserin aranjör koltuğunda Birkan Şener ve Gökçer Turan oturdu.