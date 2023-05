SİMGE’NİN YAZI BAŞLIYOR



Birçok hit şarkıya imza atan Simge, 5 yıl sonra tekrar patlayan ‘Aşkın Olayım’ ve son şarkısı ‘Harcandıkça’ ile listelerin zirvesini zorlarken yaz boyunca Türkiye’nin birçok noktasında konserler verecek. Bu yaz Simge’nin yazı olacak. Bu yaz 47 konser verecek olan Simge, İstanbul, Antalya, Gaziantep, Bursa’da büyük bir şov ekibiyle hazırladığı açık hava konserlerinde hayranlarıyla buluşacak. İşte Simgenin yaklaşan konser tarihleri.

DJ KABİNİNE ÇIKTI

Ünlü işletmeci Ferdi Aydın, açtığı işletmelerle gece hayatında başarıdan başarıya koşarken magazin dünyasının ünlüleri de yalnız bırakmıyor. Beyoğlu’nda açtığı Han 120 isimli yeni nesil meyhanede magazin dünyasının ünlü isimlerinin yalnız bırakmadığı Ferdi Aydın, milli atlet ve survivor yarışmasının efsane ismi Nagihan Karadere ziyaretiyle mutlu oldu. Yakın dostu Nagihan Karadere’ye dj kabininde sevdiği şarkıları çalması için ricada bulundu. Ferdi Aydın ricasını kırmayan Nagihan Karadere, DJ kabinine birkaç şarkı çalmak için çıktı 2 saat inmedi.

HADİSE'DEN BÜYÜK REKOR

Her dönem başarıları ile Türk pop müziğinin başını çeken grubun içinde yer alan Hadise yine bir ilke imza attı. Sahne performansı ve şarkıları ile fark yaratan Türk pop müziğinin en güçlü kadın temsilcilerinden Hadise, Spotify Türkiye'de Mayıs ayında bir rekora imza attı.

YÜKÜNÜ VER BANA

Müzik yolculuğunda attığı adımları ve içinden geçtiği duyguları şarkılarıyla ele alan, alternatif sahnenin üretimleriyle adından bahsettiren yeni yıldızlarından Pelin Alios, 'Yükünü Bana Ver' teklisini Garaj Müzik etiketiyle yayımladı. Şarkını sözü ve müziği Pelin Alios'a aranjesi Kaan Arsan'a ait.



BAŞKASINA YER YOK

Türkiye'de Rap müziğin gelişmesinde önemli katkıları olan ve 20 yılını bu tarza adamış olan ilk kadın Rapçilerden olan Çağla Özdöker, müzik dünyasındaki adıyla rapizm Çağla sahneler yanında DJ kabinine geçti ve dur durak bilmiyor. İstanbul dışında birçok şehirde DJ olarak sahne alan Çağla Özdöker, güzelliğiyle de büyülerken neden hayatında biri yok sorusuna şöyle yanıt verdi “3 köpeğim bir kedim ve ben yatakta 5 kişi yatıyoruz, başkasına yer yok” dedi.

GÜLÜMSE



"Benim Yolum" adlı albümü ile müzik kanalları, radyolar ve dijital platformlarda adından söz ettiren Burcu Güneş, Tiktok’ta rekor kırdı. Albümündeki “Gülümse” adlı şarkısına 2 günde 4 milyon video çekildi. Gelen tepkilerden ve ilgiden çok mutlu olduğunu söyleyen ünlü sanatçı; "Şarkımın adı gibi hep gülelim güldürelim." dedi.



HAYDAR ALİYEV'E ÖZEL ŞARKI



Birçok uluslararası ve Azerbaycan içinde yapılan müzik yarışmalarından zirvede ödülle çıkan Perviz Kasımov, şimdi hiç unutulmayacak bir eserle gelmeye hazırlanıyor. Vatanseverliği ile tanınan ünlü Azerbaycanlı şarkıcı Perviz Kasımov, 20 yıllık müzik geçmişini Haydar Aliyev'in 100. yıldönümüne ithafen seslendireceği “Heyder Baba” isimli eserle taçlandırmayı hedefliyor.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Ekranların güzel sunucusu müzik dünyasının başarılı yorumcusu Merve Akıncı, yeni yaşını Antalya ve İstanbul’dan gelen yakın dostlarıyla Barbaoon by Atlas balıkta kutladı. Antalya’da yaşayan ablası Arzu Akıncı Çetin’in eski arkadaşlarıyla toplanıp gelmeleri Merve Akıncı İçin büyük sürpriz oldu.

MÜZİK LÜKS OLDU

Yaptığı başarılı işlerle adını duyuran usta müzik adamı ve aranjör Kemal Ceyhan, müzik dünyasının arka planına dikkat çekti. Ünlü aranjör müziğin arka bahçesinin çok pahalı olduğunu ifade ederken 1 yıl içinde çeşitli sesler ve aranje aletlerine 100.000 dolar harcadığını vurguladı. 4 dakikada dinlediğiniz eserlerin arkasında emek, yaratıcılık ve büyük maddi yatırımların olduğunu sözlerine ekleyen Ceyhan “Gündemi takip etmesi ve başarısını zirvede tutması için bir aranjör gündemi yeni çıkan sesler ve müzik aletlerini takip edip onları almalı, bu müzikte dipsiz bir kuyu, böylelikle müzik yapmak artık büyük lüks oldu. İyi müzik dinliyorsanız arkasında büyük emek ve yatırım var, bilin istedim” dedi.



YILIN DÜETİ

Petek Dinçöz, kariyerinde yaptığı yeni başlangıçlar sonrası hız kesmeden üretimlerine bir yenisini daha ekledi. Dinçöz, yeni teklisi ‘Gel Benim Ol’la dinleyicisini selamlıyor. Şarkı, 23 Mayıs Salı günü Muharrem Yıldırım Music Production etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yerini alacak. Yeni teklisini geçtiğimiz günlerde duyuran Petek Dinçöz, yoğun bir konser maratonuna başlamak için sahne ekibiyle hazırlıklara başladı.

KONSER DİYETİNE GİRDİ

Gülben Ergen yoğun geçen konser programında, sahnelerdeki enerjisiyle dikkat çekiyor. Ergen yaz konserlerine start vermeden önce adeta kampa girdi ve sıkı bir diyet uygulamaya başladı. Son çıkardığı şarkısı “En Güzel Misafir” ile müzik severlerden tam not alan Gülben konserden konsere koşuyor. Hayranlarıyla sahnelerde buluşan Ergen bu maratona ara vermeden devam ediyor.

ASIL HEDEFİM OYUNCULUK

Cüneyt Özdemir’in Youtube kanalı ‘Spontane’ için yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyleyen Yasmin Erbil, ayrıca bir taraftan da oyunculuk eğitimleri aldığını söyledi. Erbil, “asıl hedefim oyunculuk. Bu alanda da emin adımlarla ilerlemek için eğitimler almaya devam ediyorum. ” açıklamasında bulundu.

HER HAFTA BİR ŞARKI BİR KLİP

Her sözüyle olay yaratan İrem Derici’nin yeni albümü “İrem Derici Ex’ten Next” dinleyiciyle buluştu. Derici dinlenme rekorları kıran şarkılarını bu albüm için akustik olarak yeniden yorumladı. Her hafta bir şarkı ve klibi yayınlanacak albümün çıkış şarkısı “Ara Sıra” ardından “Affeder Mi Aşk Bizi” büyük ilgi gördü. Albümün sürprizi ise Onurr’un son albümünde seslendirdiği “Güya”. İki yakın dost olan ve birçok iş birliği yapan Onurr ve İrem Derici bu kez “Güya”nın akustik versiyonu için bir araya geldi. İrem Derici her hafta albümde yer alan şarkılardan biri ve klibini yayınlayacak.

KIRMIZILI KADIN



Pop müziğin sevilen ismi Seçil Gür, “Gidesim Var” ile iddialı geliyor. Seçil Gür müziğiyle olduğu kadar yeni şarkısı için verdiği tanıtım pozlarıyla da çok konuşuluyor. Gür’ün fotoğraf sanatçısı Safa Gülsoy imzalı kırmızı elbiseli pozları sosyal medyada olay yarattı. “Nefesim yettiğince sevenlerimle şarkı söylemek istiyorum” diyen Seçil Gür yeni şarkısı “Gidesim Var” ve geniş repertuarı ile bu yaz İstanbul Bodrum, Marmaris, Antalya, Çeşme'de vereceği konserlerde hayranlarıyla buluşacağını söyledi.