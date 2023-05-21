KONSER MARATONU BAŞLADI

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir ödül töreninde ‘Only the Best’ şovuyla “Yılın En İyi Sahne Performansı” ödülünü alan Defne Samyeli’nin konser turu başladı. Modacı Cihan Nacar’ın 10.Yılına özel düzenlenen gecede sahne aldı. Şıklığı ve şarkılarıyla göz dolduran Defne Samyeli, sahneden Cihan Nacar’a “Bu gecede olmaktan çok mutluyum. Geçtiğimiz hafta aldığım ödülü almama sebep olan o güzel konsere hazırladığı kostümlerle çok büyük emeği oldu. Cihan’a minnettarım” dedi.

YENİDEN SAHNEDE

Geçtiğimiz günlerde Le Baron’da sahne alan Meyra Arya’dan pop’a ,alaturkaya zengin repertuvarıyla dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti yaşattı. Evlendikten sonra iki çocuğunun doğumu ile sahnelere uzun süre ara veren Sanatçı geniş repertuvarı ve sahne hakimiyeti ile izleyenlerden tam not alırken “iki oğlumuda büyüttüm sahneleri çok özledim artık sahnelere dönme zamanı” dedi.



ANNE VE BABASI İÇİN OKUDU



Yaşamını Almanya’da sürdüren başarılı şarkıcı Bilgen Umut, ilk tekli şarkısı “Ellerini Çekip Benden” isimli anonim eseri anne ve babası için seslendirdi, elde ettiği başarıdan sonra 2. tekli eserinide müzik severlere sundu. Kararlı, inatçı ve savaşçı kişiliği ile çevresi tarafından sevilen ve tanınan Bilgen Umut, söz ve müziği 46 Çağlar imzası taşıyan “Aklını Alırım” isimli 2. Çalışmasının klip yönetmenliğini de 46 çağlar üstlendi.

BEDENİNİZİ DEĞİL SESİNİZİ SOYUN



Aymira Koçaklı Yaşam Merkezi Bursa Şubesi’nin açılışında sahneye çıkan Lara, iddialı sahne kıyafetleriyle gündeme gelen meslektaşlarını eleştirdi. Lara, sesine güvenen hiç bir popçunun soyunmaya ihtiyacı olmadığını savundu. Kadın girişimciler Bircan Balkan ve Serap Çalımlıdağ'ın Nilüfer'de açtığı Aymira Koçaklı Yaşam Merkezi Bursa Şubesi, Gizem Çevik'in organizasyonuyla hizmete girdi.



ŞEKER TADINDA YARDIM KAMPANYASI



Ünlü aranjör Kemal Ceyhan yakın dostu Arzu Çelik ile kurduğu Şeker tadında projesiyle başladığı yetim kalan çocuklara yardım projesini yaşanan büyük felaket sonrası deprem bölgesine yöneltti ve devam ediyor. Yaklaşık 3 yıl önce Öksüz ve yetim çocuklara destek amaçlı çıktıkları yolda, gitmediği şehir bırakmayan ve her defasında çocuklara olan sevgisi ile gündemde olan Kemal Ceyhan, deprem bölgesinde de çocukları yalnız bırakmadı. Asrın felaketinde zor günler yaşayan öksüz yetim çocuklara 20 kişilik ekibiyle mont, bot, atkı, bere ve oyuncaklar ile umut olmaya çalışan Ünlü aranjör; 10 öksüz yetim çocuğun ömür boyu eğitim ve öğretim masraflarını ekibiyle üstlendi.



MUHTEŞEM DÜET



İpek Açar’ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan performans programı ‘İpek Yolu’ her perşembe akşamı müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. İpek Açar, İpek Yolu’nun yeni bölümünde Türk Popunun en özel isimlerinden Yonca Evcimik’i konuk etti. İpek Açar ve Yonca Evcimik, İstanbul Akademi Orkestrası eşliğinde, Alper Kömürcü direktörlüğünde muhteşem performanslara imza atıp, düetler yaptılar.

BEŞLEDİ



Yeni dönemin başarılı şarkı sözü yazarı GLs (Gülsen), geçtiğimiz haftalarda dinlediğimiz ‘En derinden’ ve ‘Aç’ teklileri sonrası 5 şarkılık yeni Ep’si ‘Aseo’yu 22 Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda dinlemeye açtı. GLS, insanın iç iklim dönüşüm evrelerini anlattığı Aseo' da düşsel bir atmosfer yarattı ve tüm dünyayı geriye dönmeye, yavaşlamaya davet etti.



ZAMBAK



Üretimleri ile son dönemde adından sıkça bahsettiren Şirin’in Garaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yeni teklisi ’Zambak’ yayına girdi. Şarkının sözü ve müziği Şirin’e düzenlemesi Selim Topsakal’a ait. Zambak, günümüz Türkiye’sinde kadınların yaşadığı şiddet, taciz olayları ve zorluklardan esinlenerek yazıldı. Şarkı kadınların toplumda uğradığı haksızlıklara ve hukuksuzluklara karşı bir isyanı ya da duyguları dile getiriyor.

YERİNİZDE DURAMAYACAKSINIZ



Kool Jane’in electropop ve rap janrlarını bir araya getirdiği yeni dans parçası "Tümgecedans", Universal Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.Geçtiğimiz yıl Idyl ile birlikte yayınladıkları “Özgürlük” isimli parçayla, Spotify'ın güçlü kadın vokalleri derlediği EQUAL Global listesinin kapağında yer alan Kool Jane, bu önemli başarı sonrası çıkışını sürdürüyor.

ZİRVENİN ADI TUĞBA ÜNAL



Müzik dünyasının sevilen sesi Tuğba Ünal, İlhan Şeşen’in unutulmaz eseri ‘Sensiz Olmaz’ı yeniden seslendirdi. Güçlü sesi ve eşsiz yorumuyla dikkat çeken sanatçı, büyük beğeni topladı. Sözü ve müziği İlhan Şelen’e ait olan ‘Sensiz Olmaz’ Tuğba Ünal’ın yorumuyla yayınlanır yayınlanmaz 2 milyon barajını aştı ve zirveye yerleşti. Sanatçı, yakında bir dizi konser ve Avrupa turnesi ile sevenleriyle buluşacak.



SMOKIN



Mart ayında yayınlanan ‘Zaman Zaman’ ve Nisan ayında yayınlanan ‘Sarmaşık’ parçalarıyla yolda olan albümü ‘İçi Kafamın’ için dinleyenlerini selamlayan Bîdar’dan yeni bir single geldi. Hip-Hop, RnB türündeki, İngilizce vokalli yeni çalışma ‘Smokin’in dijital dağıtımı Kahuna tarafından yapıldı.



SOSYAL MEDYAYI SALLIYOR



Ünlü besteci Tahir Babar’ın ‘Zelişan Hala’isimli eseri Azerbaycan’da hit şarkılar arasına girdi. Birçok ünlü isim tarafından eserleri seslendirilen Babar’ın yıllar önce seslendirilen Azeri şarkısı Azerbaycan’da sosyal medyada büyük çıkış yakaladı.



BAŞAK RÜZGARI



Bir süre önce piyasaya sürdüğü ‘Ne Diyor’ isimli şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Başak Akıncı, yaz konserleri için kolları sıvadı. Şarkısının sahilleri coşturacağını iddia eden güzel sanatçı,’Şarkım kısa sürede büyük bir başarı grafiği yakaladı. Yakında müzik dünyasının en iyileri arasında ki yerimialacağım’dedi.