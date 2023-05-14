HERKES DEDİKODUMU YAPSIN

Sahnelerin başarılı sunucusu, podyumların güzel modeli ve usta oyuncu Didem Aksu, herkesi şaşırtan bir açıklama ile dillere düştü. Yaptığı her işte odak noktası olmayı başaran Aksu, kişilerin aklında olmak ve önemsenmek bana keyif veriyor, eskiden kızardım şimdi çıkan dedikodularım beni mutlu ediyor ifadesinde bulundu.

YAKINDA UTANIRSINIZ İNŞALLAH

Kariyerinde de yeni bir başlangıç yapmanın heyecanını yaşayan başarılı şarkıcı Seçil Gür, sosyal medya hesabından çıkaracağı yeni şarkısının sözlerini paylaştı ortalık karıştı. Sahne çalışmalarına ağırlık veren Seçil Gür uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni şarkısını bitirdi. Seçil Gür, şarkısını müzik severlerle buluşturmak için gün sayarken, şarkı sözünü paylaşmasıyla sosyal medyada ortalık fena karıştı.



ÜZGÜNÜM

Türk pop müziğinin yükselen seslerinden Alara, duygusal şarkısı "Üzgünüm"de Cudi Harman ile işbirliği yaptı. Şarkı, Mahzen Media etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı ve video klibi de Mahzen Fabrick YouTube kanalında yayınlandı. Alara, "Üzgünüm" ile müzikal kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Şarkı, diğer eserleri gibi dinleyicilerden büyük beğeni toplayacak ve müzikseverlerin kalbinde özel bir yer edinecektir.



GRUP LAÇİN'İN SOLİSTİNDEN YENİ ALBÜM

Başarılı müzisyen Hakan Alkar, özlenen, hasret duyulan ve hiç eskimeyerek dinleyicisine her dönem eşlik edecek kalıcı bir albüm projesiyle müzikseverlerle buluştu. 1970 ve 1980’li yıllarda Türkiye’ye damgasını vurmuş şarkılarının tadında aynı zamanda o günlerin hepimizin kalbinde yer etmiş tınılarının ve duygularının hakim olduğu "Gurbet Kuşları" albümü günümüze uyarlanarak müzik ziyafetine dönüştü.

YANIMA GEL



O Ses Türkiye'deki performanslarıyla dikkat çeken genç yetenek Eda Acar, kendi şarkılarından oluşan yeni EP'si "Yanıma Gel" ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Eda Acar'ın besteci yanı, yeni nesil soundu ve alışılmışın dışında vokal performansı ile öne çıkan projenin çıkış şarkısı, EP ile aynı adı taşıyan "Yanıma Gel" oldu. Şarkının söz ve bestesi Eda Acar ve İrem Şahin'e, düzenlemesi ise Özgür Karakaya'ya ait.

COŞTU COŞTURDU

Yeni teklisi ile uzun süre listelerde yer edinen Gökçe, konserlerine Mayıs ayında Türkiye'nin dört bir yanında vermeye devam ediyor. Bir yandan yeni projeleri yayınlamak için stüdyo çalışmalarını sürdüren ve konserlerine de hız kesmeden devam eden güzel sanatçı, geçtiğimiz günlerde Denizli Milyonfest sahnesinde hayranları ile buluştu. ' Festivallerde sahne almayı çok özledim. Hadi hep beraber deliriyoruz' diyerek performansı ve güzelliği ile herkesi bir kez daha büyüledi. 1 saat sahnede kalan Gökçe, en sevilen hit olmuş şarkılarının yanı sıra sürpriz cover'larda seslendirdi.



FLAMENKOYLA ESTİ

Nadide Sultan, yeni teklisi olan " Kumdan Kaleler " isimli yeni klibini müzikseverlerin beğenisine sundu. Yönetmenliğini eşi Hakan Yonat'ın üstlendiği çalışmada; sevilen şarkıcı, akdeniz ve flamenko esintilerinin yer aldığı bir performans klibiyle hayranlarına seslendi. Musicaan yapım şirketinden çıkarılan "Kumdan Kaleler " isimli şarkının bestesini Nedim Caner Üstün ,düzenlemesini ise Ozan Gülek yaptı.

AŞKA PIŞŞIIIIK DEDİ

Futbolcu Batuhan Karadeniz ile başlayan aşk hikayesi, darp sebebiyle mahkemede son bulun Aleyna Eroğlu, sadece işine konsantre olarak dönüş yaptı. Rap sanatçısı AKT yeni teklisi “Veda Metni” isimli şarkısının klip çalışmasında kamera karşısına geçen Aleyna Eroğlu, oyunculuğuyla herkesi büyüledi. “Veda Metni” isimli Rap tarzındaki eserin aranjörlüğünü Faruk Çeliker üstlenirken klip yönetmen koltuğunda Anıl Kaya oturdu.



TAKSİT TAKSİT

Türk müzik dünyasının sevilen isimlerinden Fundyy, yepyeni şarkısı "Taksit Taksit" ile sevenleriyle buluştu. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkının düzenlemesi İlkan Günüç tarafından yapıldı ve mix-mastering işlemleri de aynı isim tarafından tamamlandı.bBu etkileyici şarkının klibi de Fundyy tarafından yönetildi. Mahzen Fabrick YouTube kanalında yayınlanan klip, şarkının sözlerine uygun bir şekilde tasarlandı ve Fundyy'un kendine özgü tarzını yansıtıyor.



HIDRELLEZ BAHÇESİ KAPALI GİŞE

Müzik ve sanat dünyasının eğlenceli isimlerinden Suzan Kardeş, Hıdırellez kutlamalarının ikinci gününde “Suzan’ın Hıdırellez Bahçesi’ni” İlker Ayrık 'ın sahibi olduğu Rita Çiftliğe taşıdı.

Suzan Kardeş etkinlikte "Suzan’ın Hıdrellez Bahçesi " konseptine uygun hazırlanan özel bahçede sahne ve ritüellerin gerçekleştirilmesi için gün boyu her detaya kendi dokunuşlarıyla hazırlandı.



DENİZ'E PIRLANTA BAKIMI

Ünlülerin en güvendiği estetik koçu Ayşe Yıldız’ın geçen hafta konuğu yazdığı ve bestelediği şarkılar kadar söylediği şarkılarla da kalplerde taht kuran Deniz Seki oldu. Ünlü sanatçı Deniz Seki yeni şarkısı öncesi kendisini bakıma aldı ve kendini ünlülerin estetik koçu Ayşe Yıldız‘a teslim etti.



ENKAZ İLE MEST ETTİ

Gazeteci Selhan Özdemir, ’Yılın En iyi çıkış yapan şiir kitabı ödülüne layık görüldü. Göktürk Dergisi’nin Park İnn Radiison Otel’de düzenlenen ‘Yılın Enleri Ödül Gecesi’ne ünlü isimler akın etti. Tayyar Işıksaçan’ın sunuculuğunu üstendiği gecede habercaddesi.com yazarı ve magazincaddesi.com’un magazin müdürü Gazeteci-Şair Selhan Özdemir’de ödüle layık görüldü. Gecede ‘Enkaz’isimli şiirini seslendiren Özdemir, büyük ilgi gördü.



HAYATI KİTAP OLDU

Darülaceze'de yaşamını idame eden eski güzellik kraliçesi ve Yeşilçam oyuncusu Sevgi Can Danlı’nın hayatı kitap oluyor.

Gazeteci Yazar Murat Avcı’nın hazırladığı kitap önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alacak. Kitapta ünlü oyuncunun bugüne kadar sanat dünyasında yer almayan çok sayıda fotoğraflarına da yer verildi.