BU KLİP ÇOK KONUŞULACAK



Mehmet Çevik, yeni single çalışması için Serdar Ortaç’la önemli bir işbirliğine imza attı. Sesini ve yorumculuğunu çok beğendiği Mehmet Çevik'e en sevilen şarkılarından biri olan ‘Bilsem Ki’yi emanet eden Serdar Ortaç, eserin klibinde de genç meslektaşıyla birlikte kamera karşısına geçti. 2 Haziran’dan itibaren tüm dijital platformlarda yerini alan şarkının klip yönetmenliğini Selim Akar’ın üstlendi.

İZLEYİCİYLE BULUŞTU

Türkiye'nin en büyük yapım şirketlerinden Mahzen Media, Netd ve Retropro, müzik dolu bir hikayeye ev sahipliği yapan "Sevmedim Deme" adlı sinema filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. Başrollerinde Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un yer aldığı film, Amazon Prime Video platformunda izleyicilerle buluştu.

ŞAMPİYONLUĞU DA BİLDİ



Dünyaca ünlü isimlere astrolojik danışmanlık desteği veren ve şöhreti uluslararası boyuta ulaşan Astrolog Michaela Astro, Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanacağını en başında söylemişti, sezon ortasında da Galatasaray Şampiyon olacak demişti sezon bitmeden oldu. Öngörüleri İle devamlı haklı çıkan Astro, bu işimdeki kendime yaptığım yatırım ve çok çalışmam ile alakalı ifadesinde bulundu. Ünlü Astrolog Michaela Astro, yeşil sahaların şampiyonunu sezon ortasında ilan ederken, birçok kişi karşı çıkmıştı, fakat Astro benim işim yıldızların ilminin ve yıldızların hayatımızda ne kadar etkili olduğunu göstermeye çalışıyorum vurgusunu yaptı.



TOKAT ELLİK



Türk Halk müziğinin başarılı yorumcusu Ozan Ayyıldız, anonim eser “Tokat Ellik” isimli hareketli türkü ile müzik dünyasına adım attı. Prodüktörlüğünü Şeker yapım adına A. Kadir Şeker’in yaptığı “Tokat Ellik” türküsüyle Ozan Ayyıldız teklisinin aranjörlüğünü Serdar Ortaç, Simge Sağın, Yıldız Tilbe, İrem Derici gibi birçok ismin işlerini üstlenen Tarık İster yaptı. Klip çalışması ünlü yönetmen Eyüp Dirlik tarafından çekilirken “Tokat Ellik” türküsünün özel figürleri Sultan Of The Dance dansçılarıyla çalışıldı.



MEYRA’DAN TURNE



"Ağladın ya" , "Karar bize ait gibi" hit olmuş düetleri ve “Karla Karışık”, “Aşklayalım” adlı şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Meyra, sahnelere bütün hızıyla döndü. Sevenleriyle birçok şehirde buluşacak olan ünlü sanatçı, “Hem yeni proje hazırlığım hem de konserlerim devam edecek. Bu yaz oldukça ben olacağım. Bu yaz benim şarkılarımla eğleneceğiz” diyerek sevenlerine müjdeyi verdi.



SEVGİYE MAHKUM



Fantezi müziğin sevilen usta yorumcusu Safiye Doğanay, müziğe verdiği ara sonrası şarkılarını peşi sıra sevenlerine sunuyor. Tıklanması rekor rakamlara koşan Doğanay eserlerine bir yenisini ekledi. Şeker müzik yapım logosu altında müzik dünyasına sunduğu “Sevgiye Mahkum” isimli eserinin söz ve müzik sanatçının imzasını taşırken aranjörlüğü usta müzik adamı Kerem Özdemir üstlendi. Klip çalışmasında yönetmen koltuğunda başarılı isim Eyüp Dirlik otururken, usta yorumcu Safiye Doğanay şarkının duygusunu film tadında görüntülerle yok etmek istemediğimizden ses ve şarkının ön planda olduğu bir konsept belirledik vurgusu yaptı.



ŞARKILARI REZERVELEDİ



Ünlü aranjör ve söz yazarı besteci Kemal Ceyhan müzik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ceyhan, yaptığı başarılı aranje çalışmaları yanında söz beste işlerine de ağırlık vermeye başladı. Uzun zamandır sakladığı ve müzik dünyasında hayranlıkla dinlediği özel isimlere özel şarkılar yaptığını ve bu şarkıları kimseye dinletmediğini dile getiren Ceyhan “Müzik benim yaşam biçimim, benim şarkılarımı seslerinden ve yorumlarıyla dinlemek istediğim Ajda Pekkan, Merve Özbey, Ayna grubu(Erhan Güleryüz),Hakan Peker, Funda Arar gibi isimler var, onlar için yaptığım eserleri kimseye dinletmiyor ve satmıyorum bende bu sanatçılara eserler rezerve edildi.



YENİ HEYECAN



Türkiye’de son yıllarda hızlı yükselen müzisyenlerden Güliz Ayla, 2022 yılında yayımladığı Al Yorgun Kalbimi sonrası yeni teklisi ‘’An’da’’yı Pasaj&Garaj Müzik etiketiyle 2 Haziran Cuma günü tüm dijital dünyada yayınlıyor. Sözleriyle, müziğiyle, tavrıyla ilk günden itibaren kimsenin gölgesinde kalmadan, özgün ve güçlü bir çıkış yakalayan Güliz Ayla, yeni teklisi An’da ile başarılarına katkı sağlamaya devam ediyor.

BODRUM DEV PARTİYE HAZIR

Yazları dünyanın crème de la crème tabakasının yani en zengin insanlarının uğrak yeri olan Bodrum-Yalıkavak’taki ENVY Night Life, görkemli bir şov ve dev bir partiyle sezona merhaba diyor. Ünlülerin iletişim danışmanı Özgür Aras’ın yeni kulübü, Bodrum-Yalıkavak’taki Envy Night Life, 7 Haziran’da kapılarını açıyor. Bodrum’un uzun yıllardır görmediği tarzda görkemli bir şovla gerçekleşecek açılış partisi yıllarca unutulmayacak.



AŞK KADINIYIM



Aşk hayatıyla ve yaşam tarzıyla dikkat çeken cemiyet hayatının tanınan yüzlerinden “Bahar Toprak”ın enerjisi ve güzelliği göz kamaştırdı. Samimi ve doğal tavırlarıyla markaların ilgisini çekmeye başlayan “Bahar Toprak”; yakın zamanda yayınlamış olduğu bir röportajında samimi duygularını şu sözlerle ifade etti, Satranç gibi sadece mantığın ön planda olduğu ilişkiler yaşamadığını dile getiren ''Bahar Toprak''; aşk kadını olduğunu ifade ederek gönülden gönüle yaşanmayan hiçbir ilişkinin kendisine uygun olmadığını söyledi.



ZİLLER VE İPLER



Son dönemin başarılı müzisyenleri arasına adını yazdıran ve üretimine hız kesmeden devam eden Elif Buse Doğan, yeni teklisi “Ziller ve İpler” ile sevenleriyle buluşuyor. Sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteklerle de bilinen Elif Buse Doğan, yeni şarkısını ilk kez 31 Mayıs’ta Darülaceze’de verdiği moral konserinde yaşlılarla paylaştı.



14 YIL SONRA YENİ ALBÜM



Kariyerinin 48’inci yılını kutlayan Zerrin Özer son dönemde uzun aralıklarla çıkardığı teklilerle sevenleriyle buluşmaya devam etmişti. Özer 2009’da yayınladığı ‘Emanet’ten bu yana ilk kez bir albüm için stüdyoya girdi. Öze,r tam 14 yıl sonra tekrar bir albüm için girdiği stüdyoda ünlü iletişimci Özgür Aras ile buluştu.



ORHAN GENCEBAY'DAN BÜYÜK DESTEK



Yıllardır sahne hayatı ile geçimini sağlayan Hazal Sönmez, sanat hayatına ilk teklisi " Dünya Dönüyor" ile adım attı. Sanat dünyasının sevilen ismi Hazal Sönmez, çıktığı bu müzik yolculuğunda en büyük desteği Sevim Emre ve Orhan Gencebay'dan gördü. Söz ve bestesi Orhan babaya, aranjörlüğünü Ozan Arapoğlu, düzenlemesi ve müzik yönetmenliğini Mustafa Arapoğlunun yaptığı, Şarkının klip yönetmenliğini Ali Eşitmez üstlendi.