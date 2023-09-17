2023'ÜN SON UYARISI

Ünlü Astrolog MichaelaAstro “ Bu sanırım 2023 yılının son uyarısı olacak, uymak veya uymamak beni takip edenlerin elinde, tedbirler şimdiden alınmazsa yeni virüs ile yeniden sokağa çıkma yasaklarıyla karşılaşabiliriz, buna önlem şimdiden alınmalıdır. Bu kış sert geçecek buna da hazırlıklı olun, zaman el ele verme zamanı siyasetinden magazin dünyasına kadar her meslek dalındakiler el birliği yapmalı yoksa zor günler daha da zorlaşır” dedi.

İMGE'DEN AKUSTİK GECE

Azka yaz konserlerinde önceki gece güzel şarkıcı İmge Mıngıroğlu dinleyicisiyle bir araya geldi. Eylül ayında da devam eden Azka yaz konserlerinde güçlü sesi ve geniş repertuarıyla İmge Mıngıroğlu sahnedeydi. Mıngıroğlu programının ilk bölümünde 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin hit olmuş sevilen yabancı şarkılarıyla dinleyicisine adeta müzik ziyafeti yaşattı. Güzel şarkıcı programının ikinci bölümünde ise günümüzün sevilen Türkçe şarkılarıyla sahnesini tamamladı.

TUĞBA ÖZERK PLAJDA ÖLÇÜ ALDIRDI

Şarkıcı Tuğba Özerk, iş temposundan fırsat bularak çıktığı Kıbrıs tatilinde plajda Gülistan Akkaya’nın hazırladığı kıyafetler için vücut ölçülerini aldırdı. Kumsalda ölçü aldıran sanatçı iddialı fiziğiyle adeta mankenlere taş çıkardı. Fit haliyle dikkatleri toplayan sanatçı güzelliğiyle olduğu kadar kusursuz fiziğiyle de göz doldurdu. Önümüzdeki günlerde sürpriz projelerin yolda olduğunu söyleyen Özerk, yazın son günlerinin de keyfini çıkarmayı ihmal etmedi.

AŞKI TİYE ALIYOR

Müzik piyasasındaki varlığını her geçen gün daha da fazla belli eden Kıvılcım Ural, yeni şarkısı Ama Ben Mafyayım' ile büyük çıkış yakaladı. Ural yeni çalışması olan ‘Ama Ben Mafyayım’ isimli şarkısının hikayesi hakkında, ‘’Biz albümün kayıtlarını bitirdikten sonra bir gece bir anda aklıma gelen bir hikayesi var. Müziğini daha önce bulmuştum ama sözleri yoktu. Aynı müzikle bir anda bu söz dizilimini oluşturdum. ‘Ama Ben Mafyayım’ aşkın bir insanı getirebileceği en psişik duyguları tiye alıyor’diyor.

NY MODA HAFTASININ TEK TÜRK MODELİ

Ünlü markaların görkemli açılışı ile başlayan New York Moda Haftası'nda bu yıl tek Türk olarak Ayça Varlıer çok özel bir etkinlik için podyuma çıktı. Ünlü Hint asıllı PrasantGoyal’in markası “HeritageİndiaFashions” New York Moda Haftası'nda, meme kanserini atlatıp hayatta kalan kadınlar için farkındalık yarattı. Bu farkındalık için hazırlanan kıyafetlerin tanıtımı için Ayça Varlıer modellik yaptı.

SEN GEÇ BENDEN

Tuğçe Türker’in yepyeni teklisi ’Sen Geç Benden’ Garaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayına girdi. Sen Geç Benden; Akıp giden zamanda kaybolmuşların şarkısıdır. Kendisinden geçip başkasından geçemeyenleri anlatır. Sureti değişen, ruhu betonlaşan buna rağmen vazgeçememiş olanların son geçişidir.

YALAN

Kariyerinde birçok başarıya imza atan Türk Halk Müziğinin başarılı kadın vokallerinden Songül Karlı, karşımıza bu kez kült eseri "Yalan"ındrill versiyonu ile çıkıyor. Eserleriyle yıllardır gönüllere taht kuran sanatçı, son zamanlarda televizyon kariyerinde de büyük bir ivme yakaladı. Yeniden müzikseverlerle buluşmak istediğini de belirten Karlı, yeni heyecanının mutluluğunu yaşıyor.

BİNGO

Latin Amerika’da rüzgar estiren Neshe, ilk Türkçe şarkısı ‘Bingo’yu yayınladı. ‘Hijo de la Noche’ parçasıyla başta Latin Amerika başta olmak üzere yurtdışında büyük ilgi gören ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Neshe, ilk türkçe şarkısı ‘Bingo’yu müzikseverlerin beğenisine sundu.

MİSS & MR MODELLER BELLİ OLDU

Miss&Mr Model Of Türkiye 2023 yarışmasında 18 yaşındaki Selin Soydan Miss Model, 18 yaşındaki Efe Musa Yurdagelen de Mr Model seçildi. Rönesans Model Ajans organizasyonuyla bu yıl 23.'sü düzenlenen Miss&Mr Model Of Türkiye yarışmasının gala gecesi İzmir İstinye Art %100 Performans Arena’da gerçekleşti. Özlem Yıldız ve Mert Şeker'in sunduğu gecede 2005 İzmir doğumlu Selin Soydan Miss Model, 2005 Manisa doğumlu Efe Musa YurdagelenMr Model seçildi. Kızlarda Merve Sude Ötkün ikinci, Elif Yüksel üçüncü olurken erkeklerde Mert Berkin Yoldaş ikinciliği, Danış Evin üçüncülüğü kazandı.

ÇIT ÇIT

Türkiye’nin sevilen şarkıcılarından İlknur Tekin, Seyhan Müzik etiketiyle yayınladığı yeni şarkısını duyurarak müzik dünyasına geri dönüş yapıyor. İlknur Tekin, son dönemde Türkiye’de eski şarkıların cover’larının popülerliğini artırmasıyla birlikte, bu trende uyarak “Çıt Çıt” isimli sevilen bir anonim şarkıyı yeniden yorumladı. Şarkının orijinali Barış Manço’ya aitti ve İlknur Tekin, kendi tarzını yansıtarak şarkıyı hareketli bir club versiyonuna dönüştürdü.

TÜRKİYE’YE GELİYOR

Avustralya’nın efsane hard rock grubu AC/DC'ninsolisti DaveEvans,Türk asıllı Dünya starları menajeri Don Keryy ile birlikte ilk kez Türkiye’ye geliyor. Yaklaşık 5 gün İstanbul’da kalacak olan ünlü sanatçı daha sonra konseri için Yunanistan’a gidecek.

Sözünü Tuttu

Zeynep Avcı, yeni çalışması “Dayanmalısın”ıSidneyCo. Artz yapımcılığındasevenleriyle buluşturdu.

Türkiye ve Almanya arasında mekik dokuyan neredeyse sabah Türkiye’de akşam Almanya’da şarkısı için çalışan Avcı, hayranlarına verdiği sözü tuttu ve söz verdiği tarihte de yeni çalışmasını yayınladı.

25. Göktürk Yaşam Festivali

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katkılarıyla ve Göktürk Dergisi’nin 25. Göktürk Yaşam Festivali Özgecan Parkı’nda gerçekleşti.

Öğlen 12’den gece 23’e kadar süren festivalde birbirinden farklı ürün ve hizmet stantları yer alırken çocuklar için tam bir eğlence ortamı oldu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken her bir standı gezerek samimi sohbetler ettiler ve teşekkürlerini sundular.

Bu hayatta, hiçbir şey tesadüf değil...

ALQA (Okunuşu: Alka), alternatif sahnenin önemli figürlerinden biri olmaya aday ve Aralık ayında yayınlayacağı 15 şarkılık ilk albümünün çıkış şarkısı olarak "bilseydim"i seçti. Bu dikkat çekici eser,Los Angeles merkezli yapım şirketi U Records etiketiyle ve Ulus Müzik işbirliği ile tüm dijital platformlarda video klibiyle birlikte dinlemeye sunulacak.