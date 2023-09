SÜPERSTAR'DAN HARBİYE ÇIKARMASI

Yaz konserleri kapsamında Türkiye turnesinde yoğun ilgiyle karşılanan ve biletleri günler öncesinde tükenen Ajda Pekkan, Ekim ayında konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Sonbaharda İstanbullularla buluşmak için gün sayan Pekkan, 16 Ekim'deki Harbiye Açıkhava konserinin ardından sevenlerinin ilgisi karşısında 17 Ekim akşamı da en güzel şarkılarını hayranlarıyla seslendirecek.

BELLA ŞANS'IN VATAN AŞKI

“Sürprizlerle Doluyum” isimli tekli çalışmasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel şarkıcı Bella Şans, ‘Vatan Aşkı’ isimli yeni çalışmasıyla müzikseverlerle tekrar buluştu. Prodüktörlüğünü kendisinin üstlendiği çalışmanın aranjör koltuğunda Oğulcan Moğolkanlı klip yönetmenliğinde ise Turgut Moğolkanlı yer alıyor.

KÜRŞAT 'TAN BİR İLK

Türk Halk müziğin güçlü yorumu Kürşat, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da katkılarıyla düzenlediği Türk Tiyatrosu Müzikali büyük ilgi görüyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı mezunu, şan ve halk oyunları eğitimi olan ünlü sanatçı, dünyanın birçok ülkesinde verdiği konserlerde kültürümüze ait otantik halk oyunlarının ve türkülerimizin tanıtılmasında büyük katkıda bulunuyor. Ayrıca Haliç Üniversitesi Müzik Tarihi Yüksek Lisansını tamamlayan sanatçı, 11 yıldan bu yana Kanal 7 Televizyonu'nda 'Gündüz Gece ' isimli gezi programını başarılı bir şekilde sürdürüyor.

BU YIL TARZIMIZ ANGARA

Müziğe küçük yaşlarda bağlama çalarak başlayan Uşaklı sanatçı Himmet Çiçek, topraklarımızın ezgilerini kültürümüze ait muhteşem melodilerle süsleyerek “Tarzımız Angara” albümü ile sevenleriyle buluştu. Albümde yer alan “Fıttır Gitsin”, “Mobil Aşklar”, “Kaldır Kolları Havaya”, “Gidelim mi?”, “Aşkımız Destan Olsun” adını taşıyan şarkıların sözü ve müziği sanatçının kendisine ait olurken, mix, mastering ve aranje çalışmalarını ise İlker Aydın üstlendi. Cefayı da sefayı da en naif haliyle dile getiren albümdeki şarkılar dinleyicisinde coşku uyandırarak kalbine dokunacak.

FARSÇA ŞARKI YAYINLADILAR

Farsça sözleri, bestesi ve aranjesi Shahin Yaralı’ya, Türkçe sözleri Cemre Kıralioğlu’na ait olan "Take Taki" müzikseverlerle buluştu. Kavuşmaların ve güçlü bağların izlerini taşıyan aşıkların hikayesini aşkın en naif haliyle anlatan "Take Taki".,kısa sürede çok sevilecek. Shahin Yaralı feat Cemre Kıralioğlu'nun yeni şarkısı Türk ve İran kültürünün birleşimiyle ortaya çıkan ahenk ve enstrümantal pop tarzıyla dinleyicilerin gönlünde tatlı bir his yaratmayı hedefliyor.

HAYALİ GERÇEK OLDU

Besteci, söz yazarı, romancı ve şair Tuna Kiremitçi, yeni düetini Candan Erçetin ile yaptı. Ünlü ikili, sözleri Kiremitçi'ye, müziği Rainbow grubuna ait Müslüm Gürses klasiği "Affet"i yorumladılar.

Bu aynı zamanda Pasaj&Garaj Müzik etiketli üçüncü Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları albümünün çıkış şarkısı oldu. Albümde Kiremitçi'nin daha önce Zuhal Olcay, Gökçe, Aydilge, Burcu Tatlıses, Su Soley, Simge Pınar, Ceren Gündoğdu, Işıl Ayman ve Lütfiye Özipek'le yaptığı düetler yer alıyor.

NUTUK INSTAGRAM'DA VİRAL OLDU

Türkiye'nin genç DJ ve Aranjörlerinden Mahmut Görgen, büyük bir başarıya imza atarak "Nutuk" adlı şarkısıyla Instagram'ı sallamaya devam ediyor. Atatürk'ün Nutuk'taki seslerini kullanarak hazırlanan bu eşsiz çalışma, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olmasının ardından büyük ilgi gördü.

BROADWAY’DEN BROADWAY’E GELİYOR

Oyuncu, şarkıcı Ayça Varlıer, kariyerinde yepyeni sayfa açmak için gittiği Amerika’da, iki farklı Broadway müzikalinde oynayan tek Türk oldu. Varlıer çok çalışarak, kendini her geçen gün geliştirerek yeni projelere imza atarken, Türkiye’yi de unutmadı ve Broadway in İstanbul Vol.2 projesinde oynamayı kabul etti. Yoğun programı arasında, Türkiye’den gelen müzikal teklifini seve seve heyecanlanarak kabul eden Varlıer, sadece iki hafta bu proje için iki yıl sonra Amerika’dan dönüyor.

GENÇ SPORCULARA MORAL VERDİ

Türkiye'nin sevilen rapçilerinden Sefo, sadece müziğiyle değil, aynı zamanda spor ve motivasyon alanındaki aktif rolüyle de dikkat çekiyor. Son olarak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafındanNdüzenlenen ödül törenine katılan Sefo, etkinliğin ardından U18 Milli Takım ve Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncularıyla buluşarak onlara moral verdi.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Müzikal kariyerinde uzun yıllardır hem sahne hayatındaki başarısıyla hem de yayınladığı projelerle dikkat çeken Göksu, profesyonel çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Bir süredir sahne çalışmalarına ağırlık veren ve sesinin güzelliğiyle dinleyicisini büyüleyen sanatçı, hali hazırda sahne aldığı İstanbul Bağdat Caddesi’nin seçkin mekanlarından Luna Sahne’nin işletmesini de üstlendi. 80’ler 90’lar 00’ler Türkçe ve Grek müzik repertuarıyla her hafta sahnede misafirleriyle buluşan Göksu, geçtiğimiz gece kendi sahnesinde doğum gününü kutladı.

SAHNEDE BOŞANMA TEKLİFİ

Fulden Akyürek ve Barbaros Uzunöner dünyanın ilk sahnede romantik boşanma teklifinin ardından birbirlerinden ayrılıyor. Sezonun en ilginç oyunu olan ‘Boşanma Teklifi’ seyircisini kahkahaya boğan tek celse bir komedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ile oyunlar sahneleyen Bu Tiyatro’nun yeni projesi yeni sezonda Türkiye’nin en çok sahnelenen oyunlarından biri olacak. Sahneleniş şekli, metni ve kurgusu ile ilişkilere dair farklı bir komedi olan “Boşanma Teklifi” Kardeş Payı dizisi oyuncularından Fulden Akyürek ve mizah yazarı Barbaros Uzunöner usta işi bir komedi ile sahnede.

İSTANBUL’DA İSPANYOL RÜZGARI ESTİRECEK

İspanyolca aşk şarkılarının tutkulu sesi, Grammy Ödüllü Buika, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortaklığıyla Türkiye’ye geliyor. Gelmiş geçmiş en iyi vokaller arasında gösterilen, besteci, söz yazarı ve şarkıcı Buika 26 Eylül’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesinde sevenleriyle buluşacak.

ÜZÜMLERİ BEKLETTİM

YouTube kanalında yayınladığı cover çalışmalarıyla kendine ait bir kitle oluşturan Ece Uşaklıgil, ilk single’ı ‘Üzümleri Beklettim’ ile tüm dijital platformlarda yerini aldı. Dijital dağıtımı Kahuna tarafından yapılan parça ile sanatçı için yeni bir müzikal yolculuk başlamış oldu. Sanatçı ilk çalışmasını, duygusal olarak karışık ve çıkış yolu aradığı bir döneme ithaf ediyor. Akustik olarak icra edilen ‘Üzümleri Beklettim’ dinleyenleri hüzünlü bir temayla karşılıyor.

VENEDİK’İ BÜYÜLEDİ

Bu sene Armani’nin resmi güzellik sponsoru olduğu, 80. Venedik Uluslararası Film Festivali’ne Armani Beauty’nin Türkiye’deki ilk marka elçisi olarak başarılı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz katıldı. Deniz, Armani Beauty Lounge’u ziyaret ettikten sonra, kırmızı halıda boy gösterdi.

Yetenekli oyuncu, festivalin en unutulmaz anlarından biri olarak Armani Beauty tarafından Peggy Guggenheim Collection’da düzenlenen ve markanın global davetlilerinin de katılım gösterdiği akşam yemeğine de katıldı.

BUNU SENDEN BEKLEMEZDİM

Halk müziğinin efsanelerinden Seyfi Doğanay’ın kızı, Eda Doğanay’ın "Bunu Senden Beklemezdim" adlı yeni tekli çalışması yayınlandı. Doğanay, halk müziğinin efsanelerinden rahmetli babası Seyfi Doğanay'dan aldığı bayrağı başarıyla taşıyor. Konservatuvar mezunu Eda Doğanay'ın daha önce birçok şarkısı hit olmuştu.