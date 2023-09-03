HUKUK PROGRAMI

Türk Dünyası müziğinin ülkemizdeki ilk temsilcisi, 90’lar pop müziğinin yıldızı ve unutulmayan ismi Şahsenem, başarılı avukat Abdullah Yılmaz ile ekranlarda yer almaya başlıyor. Trakya Türk TV ekranlarında 3 Eylül tarihi itibarıyla yer alacak olan “Şahsenem ve Avukat Abdullah Yılmaz ile Hukukun Dili” isimli programın yapımcılığını Yaşar Polat üstlendi. Şahsenem’in şarkısıyla açılacak olan programda, devletin toplumu düzenleyen kanunlarla güçlendirilmiş bulunan kuralların, bütünü işlenirken, merak edilen ve güncelliğini koruyan konularda tarafların hakları konuşulacak.

BANA SOR'A YENİ YORUM

İsmet Uraş, Türk müziğine damgasını vuran büyük usta Ferdi Tayfur'un kült olmuş şarkısı ''Bana Sor''u kendine has sesiyle yeniden yorumladı. Sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a, müziği Sait Büyükçınar'a ait olan şarkının günümüze uygun yepyeni düzenlemesini ise kendisi gibi müzisyen kardeşi Samet Uraş üstlendi. Uraş'ın yeni projesi ''Bana Sor'' Dfm müzik etiketiyle tüm müzik platformlarında ve klibiNetD kanalında yayında.

CİTY’S'TE BULUŞTULAR

Ünlü sanatçı Tuğba Özay ve tanınmış iş insanı Betül Kılıç, Nişantaşı City’s'te bir araya geldi. Kılıç ile hem kahvaltı yapmak hem de iş görüşmesi için buluşan Özay, Türkiye'nin sağlık turizmindeki başarısına dikkat çekerek, Kılıç'ın bu alandaki deneyimlerini paylaştı.

ÇİN YOLCUSU

Çin’in önemli üniversitelerinden Xiamen Üniversitesi’nde genetik bilimi üzerine çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacının, dünyadaki genetik kökenler ve cilt gençliği üzerine farklı ülkelerden örnekler çalışarak yaptıkları bir araştırmada, Türkiye’den Defne Samyeli’yi inceledikleri öğrenildi. Üniversitenin daveti üzerine önümüzdeki aylarda Pekin’e gitmeye hazırlanan Samyeli’nin hem genetik ve cilt gençliği üzerine çalışan araştırmacılarla bir toplantıda buluşacağı hem de yaklaşık 4000 kişiye cilt sağlığı ve güzellik konusunda konferans vereceği bildirildi.

DUDAKLARIM YEMİNLİ

Soner Sarıkabadayı yeni şarkısı "Dudaklarım Yeminli" ile aynı anda hem yaza veda ediyor hem de bahara merhaba diyor. Sarıkabadayı'nın benzersiz ses tonuna, eşsiz yorumuna ve sizin hikayenizi size özetleyen büyülü sözlerine sahip olan "Dudaklarım Yeminli" dinleyiciye buluştu. Sözleri ve müzikleri Soner Sarıkabadayı'ya ait olan "Dudaklarım Yeminli" 'nin düzenlemesi Efe Can - Osman Çetin - Bahattin Ekinci tarafından, mastering çalışması G.K.G. tarafından gerçekleştirildi. Şarkının video klibi için yönetmen koltuğunda her zaman olduğu gibi yine Onur Oğuz oturuyor.

SANA ÇIKMAZ BU YOL

Pozitif enerjisi ve dans ettiren şarkıları ile müzikseverlerin gönlünü fetheden Suzet, geçtiğimiz aylarda yayınladığı, dinleyicilerin büyük beğenisini kazanan “Neler Neler”den sonra içinde hem isyan hem aşk olan yeni şarkısı “Sana Çıkmaz Bu Yol”u tüm dijital platformlarda sevenleri ile paylaştı.

2 YILLIK SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Büyük beğeni toplayan ilk albümü Merhem ve hemen ardından paylaştığı düet ve canlı konser albümleriyle dinleyicisinin gönlünde taht kuran Melike Şahin, 2 yıl aradan sonra ilk defa bir single paylaştı. Pençe'nin sözleri her zamanki gibi Şahin'in kaleminden. Sanatçının, aynı zamanda orkestrasında da beraber çalıştığı müzisyen Zafer Tunç Resuloğlu ile beraber besteledikleri eserin prodüktör koltuğunda da Resuloğlu oturuyor.

SENELER GEÇTİ

Alternatif sahnenin genç ve dikkat çekici isimlerinden İdil Ateş, hem Yedinci Ev hem de solo projesiyle paylaştığı, kalplere dokunan şarkılarıyla tanıdığımız Birkan Nasuhoğlu ile birlikte ''Seneler Geçti'' adlı yeni teklisini BBI Music Co. etiketiyle yayınladı. Geçtiğimiz sene ''Fantasma'' isimli üç şarkıdan oluşan ilk EP’sini yayınlayan İdil Ateş, üretimlerine Birkan Nasuhoğlu ortaklığıyla bir yenisini daha ekliyor.

YAZIN SON HİTİ

Türk pop müziğinin genç ve yetenekli ismi Seçil Gür, “Sen Yakıştı” adını taşıyan yeni single çalışması ile müzik yolculuğuna devam ediyor. Söz ve bestesi Sezgi Erciyas’a ait. Dinamik ve etkileyici melodisiyle dikkat çeken bu yeni şarkının düzenlemesi ise müzik dünyasının önde gelen isimlerinden Osman Çetin’e emanet edildi. İdil Dizdar, Said Dağdeviren yönetmenliğinde çekilen klipte, Seçil Gür’ün enerjisi ve performansı, Barbie’nin stilini ve güzellik anlayışını yansıtan özgün sahnelerle buluşuyor.

UNUTULURMUŞ

İbrahim Erkal ’Hürmet’ albümünden peş peşe yepyeni tekliler sürpriz sanatçılarla her hafta müzikseverlerin beğenisine yaz boyunca sunulmaya devam ediyor. Sıradaki şarkı popüler müziğin, sıra dışı şarkılardaki usta yorumcu kimliği ile öne çıkan ismi Elif Kaya. ‘’Unutulurmuş' İbrahim Erkal'ın 2002 yılında yayımlanan 'Aşkname' albümünde yer almıştı. Sözü müziği İbrahim Erkal'a yeni düzenlemesi Selim Çaldıran'a ait ‘Unutulurmuş'un mix ve mastering'iniCandar Köker, şarkının video klip yönetmenliğini de Alp Can Yolyapan üstlendi.

BANU KARACA’DAN ARYA ŞOV

Güzel şarkıcı Banu Karaca, Azka yaz konserleri kapsamında önceki akşam sahnedeydi. Altıncı oktav si bemol notasına çıkarak Türkiye’de bir ilke imza atmasıyla da tanıdığımız genç şarkıcı Karaca, dinleyicisine bir sürpriz yapıp sahneye arya söyleyerek çıktı. Büyük alkış alan Karaca ” Vallahi size olduğu kadar bana da sürpriz oldu son anda karar değiştirip bir arya söylemek istedim umarım beğenmişsinizdir” diyerek programına devam etti.

KAHKAHA VE MÜZİK ŞÖLENİ

Güzel şarkıcı CeremOnurluer önceki akşam Azka Otelde sahne aldı. Programına hareketli şarkılarla başlayan Onurluer ” Bu gece eğlence garantisi var” diyerek dinleyicisine söz verdi. Onurluer günümüzün sevilen pop şarkılarını söylerken bir kaç şarkıda bir konuklarına fıkra anlatarak onları kahkahaya boğdu. Dinleyicisine söylediği şarkılarla onlara müzik dolu anlar yaşatırken, anlattığı fıkralarla da konuklar kahkahaya doydular.

KAMBOÇYA’DA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK

Nişantaşı Üniversitesi Cerrahi Ameliyathane Hemşireliği bölümü mezunu 22 yaşındaki güzel model Aleyna Doğan, 19 Kasım’da Kamboçya’da yapılacak olan ve 55 ülkeden modellerin katılacağı Miss Planet İnternational ‘Uluslararası Gezegen Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecek. Şanlı bayrağımızı yurt dışında temsil edeceği için çok heyecanlı olduğunu söyleyen güzel model, ‘ Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğim Daha önce Miss Global ve Missİntercontinental yarışmalarına da çağrıldım fakat bu yarışmaya gitmek nasip oldu. Bu çok onur verici’dedi.

ANLAYACAKSIN ELBET

2016 yılında yayınlamaya başladığı cover şarkılar ile tanınan ve 2018 yılında Unuturum Elbet isimli şarkısı ile 500 milyondan fazla dinlenme rakamlarına ulaşan projeye imza atan genç sanatçı Derya, ‘Anlayacaksın Elbet’ isimli slow ve duygusal yeni şarkısını dinleyicilerle buluşturdu. Sözleri Derya'nın kendisine, düzenlemesi ise prodüktör Paix'e ait olan şarkısının bestesi bu ikilinin ortak imzasını taşıyor.

SANA DAİR

10 yıldır sahnelerde olan şarkıcı Pınar Güsar, yaz ayı bitmeden kıpır kıpır bir şarkı çıkardı. İlk şarkısı ‘Sana Dair’i sevenleriyle buluşturan Güsar, müzik listelerine de hızlı bir giriş yaptı. Pınar Güsar, uzun bir aranın ardından içine sinen şarkıyı buldu ve ilk single çalışmasını sevenleriyle buluşturdu. Kıpır kıpır bir şarkıyla müzik piyasasına ‘merhaba’ diyen Pınar Güsar, şimdiden ikinci şarkı çalışmalarına da başladı.