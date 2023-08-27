MÜZİK DÜNYASINDA DURMUYOR

Arabesk, halk müziğinin güçlü yorumcusu Zeki İçlises, “Havalı Yarim” isimli teklisiyle müzikseverlerle buluştu. Arka arkaya çıkardığı tekli şarkılarla dikkatleri üzerine toplayan Zeki İçlises, yaptığı her eserle adından bahis ettirmeye ve başarı çıtasını yükseltmeye devam ediyor. Yapımcılığını Erken Müzik adına Serdar Erken’in üstlendiği Zeki İçlises yorumuyla “Havalı Yarim” isimli eserin aranjör koltuğunda usta müzik adamı Fatih Doğaner oturdu. Klip çalışması rengârenk bir konseptle tam bir yaz çalışması olarak başarılı yönetmen Alişan Günay Yıldırım tarafından çekildi.

RENKLİ TANITIM

Mehmet Çevik, sürprizleriyle sevenlerini şaşırtmaya devam ediyor. Bu kez yeni projesi olan ‘90’lar konseptiyle sahneye çıkacak olan Çevik, projenin tanıtımını çok renkli bir çekimle gerçekleştirdi. Birbirinden güzel dansçıları eşliğinde 90’ları yansıtan canlı renklerle objektif karşısına geçen Çevik, “Her zaman olduğu gibi önümüzdeki günlerde de dinleyicilerimizle birlikte çok eğleneceğiz. Yeni sürprizlere hazır olun” diye konuştu.

DARÜLACEZE’DE BÜYÜDÜM

Güzel model Bahar Toprak, son zamanların başarılı fotoğrafçısı Buse Tirman ile gerçekleştirmiş olduğu fotoğraf çekiminde neden Barbie konseptine dahil olduğunu anlattı.Toprak, ''Ben darülacezede büyüdüm... Sonradan müthiş bir aile edindim yani benim sonradan gerçek bir ailem oldu. Siyasetçi ve çok güçlü bir baba, sağlıkçı ve çok donanımlı bir anneyle büyüdüm. Çok dikta bir baba çok disiplinli bir annem vardı, ailemin bana verdiği müthiş bir eğitimle hayatıma devam ettim babam çok ciddi emek harcadı eğitimim için annem çok ciddi emek harcadı prenses bir kız çocuğu yetiştirmek için... Benim onlara sonsuz minnet borcum var’dedi.

YANDIRDIN KALBİMİ

Petek Dinçöz yaz aylarında hiç ara vermeden yeni tekliler şarkılar yayınlamaya ve hem yurtiçi hem de yurtdışı konserler vermeye devam ediyor. Sıradaki yeni tekli sözü müziği Novruz Feyzullayev düzenlemesi Sezgin Gezgin'e ait Yandırdın Kalbimi.

Son derece güçlü görüntülerden oluşan video klip için Bülent Ersoy, Dinçöz'e giysin diye Londra'dan aldığı 15 bin sterlinlik çorapları verdi. Hızını alamayan diva özel olarak hazırlattığı değeri milyon Tl'leri aşan Harem koleksiyonunu Petek Dinçöz'e klipte kullanması için verdi.

BEKLENEN AKSİYON VİZYONDA

Wediacorp’un çatısı altında yer alan ve son dönemde altına imzasını attığı projelerle dikkat çeken WediaEntertainment markası tarafından dağıtımı yapılan, başrollerinde; Lucas Till, Tyrese Gibson, Don Johnson, Ruby Rose gibi ekranların sevilen yüzlerinin yer aldığı aksiyon filmi ''Suikastçılar'' sinemaseverlerle buluştu.

ANYMORE

Melis Karaduman ve Brayden Tabakian ortaklığından çıkan "Anymore" adlı yeni tekli BBI Music Co. & Universal iş birliğiyle yayında. Müzik sahnemizin yükselen isimlerinden Melis Karaduman, TikTok’ta çektiği müzik ve eğlence videolarıyla hayran kitlesini genişleten, davulculuğunun ve söz yazarlığının yanında modelliğiyle de tanınan Amerikalı Brayden Tabakian iş birliğinden yeni bir single çalışması geldi.

BU DÜET ÇOK KONUŞULACAK

Ünlü sanatçı Cansever ve Kayıp Şair'in düet yaptığı bir döneme damga vuran ‘Benim Hayatım’ şarkısı müzik dünyasına damga vuracak. Yönetmenliğini Mustafa Arapoğlu’nun yaptığı Sözü Şakir Askan, Müziği Burhan Bayar’a ait olan ‘Benim Hayatım’isimli şarkısının çalışmalarını tamamladı. Yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstendiği şarkı Grant Müzik etiketiyle tüm dijital platformlardaki yerini aldı. Film tadındaki klibin yönetmen koltuğuna İbrahim Bülbül oturdu. Şarkısının basın tanıtımını Map Production stüdyosunda yapan Cansever ve Kayıp Şair, şarkının büyük çıkış yakalayacağına inandığını söylediler.

HERKES BU PROGRAMI KONUŞUYOR

Gazeteci Cemal Bilge, iki yıldır yaşadığı Tekirdağ’da, Haber Koordinatörü olarak görev yaptığı bölgesel bir kanalda başlattığı yeni nesil bir magazin programı ile son günlerin çok konuşulan ismi haline geldi. Bilge, 8 yıl ara verdiği gazetecilik mesleğine öyle bir dönüş yaptı ki, 20 yıldır ayrı olduğu doğup büyüdüğü şehir İstanbul, şimdi bir kez daha Bilge’yi ve 3 haftadır yayınlanan programını konuşuyor.

5 AYDA 20 KİLO VERDİ

Sahnelerin seksi assolisti Pınar Eliçe 75 kiloya kadar çıkınca 5vay önce tüm mide ameliyatı oldu. Beş ayda 20 kilo veren güzel sanatçı soluğu Bodrum’da aldı. Arkadaşları ile teknede keyfi yapan sanatçı, muhteşem fiziği, bikinili pozları ile mankenlere taş çıkarttı.

MERO’DA AKUSTİK KLİP

Besteleriyle ve söylediği şarkılarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Türk popunun en güçlü seslerinden Tuğba Özerk, geçtiğimiz aylar çıkardığı single "Sahibiden Satılık" bu kez de Akustik versiyonu yayınladı. Düzenlemesi Murat Yeter’e olan şarkının söz ve müziği Tuğba Özerk’in Akustik versiyona özel olarak gündelik yaşamında kullandığı İstanbul Metro durakları ve Metro’da tek kıyafet ve rötuşsuz olarak video çekildi.

YETERİ KADAR

Didem Ezgi Kurt , 2021 yılında başladığı solo kariyerine yeni teklisi " Yeteri Kadar " ile yepyeni bir soluk getiriyor. Alışılmış akustik ve Latin soundunun dışına çıkarak down beat dance ritmlerine yöneldiği yeni teklisinde sanatçı; kendi özgün şarkı yazarlığı tarzını modern pop tınılarıyla birleştiriyor.

HER TEKLİFİ ALTIN DEĞERİNDE

Survivor 2020 sezonunda ilk etapta Gönüllüler takımında yarışan ancak finale doğru Ünlüler kadrosuna geçiş yapan Aleyna Kalaycıoğlu, bomba Survivor itirafı geldi. Bir süredir kendisini müziğe adayan Aleyna Kalaycıoğlu, Snob Magazin muhabirlerine verdiği röportajla sevenlerini heyecanlandırdı. Survivor’a dönüş sinyalleri veren Kalaycıoğlu, ” All Star için teklif aldım değerlendiriyorum, Acun Ilıcalı’nın yaptığı her teklif altın değerinde” yanıtını verdi.

DENİZ SEKİ HAVUZDA

Türk pop müziğinin sevilen ismi, söz yazarı, besteci ve yorumcu Deniz Seki, geçen akşam Alaçatı Şerefe konserinin hemen bitiminde kendisini soğuk sulara bıraktı ve fotoğraf sanatçısı Ahmet Yürekli’nin sihirli objektifinin karşısına geçti. Ortaya çıkan karelerle sosyal medyada olay yaratan Deniz Seki, paylaşımına şu notları düştü; ‘’Yoğun bir konser turnesinden sonra odama gelip dinlendiğim gibi kendimi hemen suya bıraktım. O sırada fotoğraflarımı çeken canım Ahmet Yürekli’min objektifinde buldum kendimi. İşte size konser sonrası yorgun ama çok mutlu bir Deniz Seki bırakıyorum.’’

BÖLÜM SONU

Kısa zamanda müziğini geniş kitlelere ulaştıran Pop ve R&B müziğinin başarılı ismi Güneş, başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yayınladığı parçalarla müzikseverlerden tam not almayı başaran genç sanatçı, yeni albüm hazırlıklarına devam ederken sosyal medyada şimdiden hype yaratan yeni şarkısı “Bölüm Sonu”nu erken yayınlama kararı ile hayranlarını sevindirdi.